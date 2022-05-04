Национальный банк Швейцарии опубликовал любопытные данные о богатстве швейцарских семей. Выяснилось, что за прошлый год швейцарцы не только не пострадали от вызванного пандемией экономического спада, но даже в среднем улучшили свое материальное положение.

В частности, в 2021 году финансовые активы домохозяйств увеличились на 202 млрд франков и составили 3037 млрд франков (+7,1%). Обязательства домохозяйств, состоящие в основном из ипотечных кредитов, стабильно росли и достигли общей суммы в размере 967 млрд франков, что на 31 млрд франков или 3,3% больше, чем годом ранее. В целом, чистые финансовые активы частных домохозяйств увеличились на 9% до 2070 млрд франков (+171 млрд). Показатель финансового потенциала в 2021 году составил 65 млрд франков, что является исторически высоким уровнем и приближается к рекорду 2020 года (+77 млрд).

Основными факторами увеличения благосостояния стали подъем на фондовом рынке и значительный рост активов в сфере недвижимости, которые с 2019 года подорожали почти на 13%, причем только в 2021 году рост составил 8%. Наша Газета уже не раз рассказывала, что цены на жилую недвижимость в Швейцарии бьют рекорды, и в выигрыше оказываются те, кто уже владеет собственным домом или квартирой.

Если долгое время покупать жилье было выгоднее, чем арендовать, то сейчас в большинстве случаев арендаторы имеют более выгодные условия, сообщает Handelszeitung со ссылкой на исследования UBS и Credit Suisse. Не стоит, впрочем, забывать, что расчет ипотеки варьируется в зависимости от коммуны и типа недвижимости. На конец 2020 года в Швейцарии насчитывалось 2,3 миллиона домохозяйств, снимающих жилье (61%). Самая высокая доля арендованного жилья – в кантонах Базель-городской (84%) и Женева (78%), а самая низкая – в кантонах Аппенцелль-Иннерроден (39%) и Вале (41%). При этом швейцарцам принадлежит мировой рекорд по ипотечному долгу: ни в одной другой стране население не имеет таких высоких долговых обязательств за недвижимость. Тенденция роста задолженности по ипотеке, скорее всего, продолжится, поскольку процентные ставки в настоящее время растут после многолетнего минимума.

Покупка жилья вскоре может снова стать более привлекательной, если долгосрочные ипотечные кредиты понизятся. Кроме того, арендная плата в этом году, скорее всего, вырастет, поскольку в последнее время было построено меньше новых многоквартирных домов, а население растет, и все больше людей живут одни. Другими словами, через несколько месяцев ответ на вопрос – арендовать или купить – может снова стать другим. В любом случае, стоимость жилья – это лишь один из многих факторов, которые играют роль при его покупке. Для большой части населения важным остается психологический фактор: имея собственные четыре стены, многие люди осуществляют давнюю мечту, а на это не жаль никаких средств.

Добавим, что в первом квартале 2022 года Нацбанк Швейцарии зафиксировал убыток в размере почти 33 млрд франков. Это выглядит необычно, так как в последние годы баланс учреждения стабильно рос и на конец 2021 года, например, составлял 1057 млрд франков. С января по конец марта 2022 года рост процентных ставок во всем мире в результате инфляции стал причиной потерь. Когда процентные ставки растут, облигации теряют в цене – 77% валютных инвестиций Нацбанка вложены в облигации, и поэтому убытки стали такими большими. В целом, повышение курса франка на 1% по отношению к наиболее важным валютам приводит к потере около 10 млрд франков при нынешнем уровне валютных инвестиций, а если цены на акции на фондовых рынках повышаются на 5%, то Нацбанк получает 10 млрд. По оценкам экспертов, сильные колебания – это норма. Вряд ли можно по итогам первого квартала делать выводы о том, каким будет годовой результат, поскольку в течение года на финансовых рынках еще многое может произойти.