Автор: Заррина Салимова, Берн, 03.04.2024.
Как отреагировал рынок недвижимости на снижение ключевой ставки Нацбанка? И что стоит учитывать тем, кто планирует взять кредит на покупку дома или квартиры?|
Comment le marché immobilier a-t-il réagi à la baisse du taux directeur de la Banque nationale suisse? Et que doivent prendre en compte ceux qui envisagent de contracter un prêt pour acheter une maison ou un appartement?
В конце марта Швейцарский центральный банк (BNS/SNB) неожиданно понизил ключевую ставку на 0,25 пункта – до 1,5%. Аналитики были удивлены: они хоть и ожидали снижения, но полагали, что это произойдет не раньше июня. Сектор недвижимости воспринял новость положительно – ипотека в перспективе должна подешеветь.
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