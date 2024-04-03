Какую ипотечную стратегию лучше выбрать? |Quelle stratégie hypothécaire choisir?

В конце марта Швейцарский центральный банк (BNS/SNB) неожиданно понизил ключевую ставку на 0,25 пункта – до 1,5%. Аналитики были удивлены: они хоть и ожидали снижения, но полагали, что это произойдет не раньше июня. Сектор недвижимости воспринял новость положительно – ипотека в перспективе должна подешеветь.