С начала пандемии коронавируса, развитие которой в Швейцарии Наша Газета освещает практически ежедневно, мы писали о самых разных ее последствиях, включая отказ от старых привычек и изменение образа жизни в целом. Рассказывали о том, в частности, что опыт локдауна заставил местных жителей оценить близость к природе – особенно тех, кто живет в квартире и не обладает второй резиденцией где-нибудь в горах или вблизи озера: городские жители мечтают провести выходные не в Париже или Барселоне, а в собственном домике в родных (или приемных) Альпах.

Идеализация гор – удел городских жителей, именно они создали миф об Альпах, которому Наша Газета посвятила целый цикл очерков. «Альпы - основа швейцарского рая, - утверждает социолог Бернар Кретта и добавляет: В 15 и 16 веках к совсем близким горам относились как к дальним странам. А потом произошло их открытие – горожане влюбились в горы и познали удовольствие пеших прогулок в них».

Позже, уже в 19 веке, горный воздух был объявлен целительным для легких и страдающие туберкулезом со всего мира потянулись в швейцарские санатории, ставшие местом действия нескольких прекрасных романов – вспомним хотя бы «Жизнь взаймы» Э. М. Ремарка или «Волшебную гору» Томаса Манна. Символом спасительных швейцарских гор, дающих убежище страждущим душам, стало шале – его, говоря современным языком, разрекламировал Жан-Жак Руссо в его «Юлии, или Новой Элоизе». Именно этот роман в письмах, написанный в 1757-1760 годах и ставший одним из центральных произведений литературы сентиментализма, породил моду на «сельский вкус» и швейцарские пейзажи.

За удовольствия, как известно, надо платить. Еще летом 2020 года наблюдался настоящий бум продаж недвижимости на швейцарских лыжных станциях – их было продано на 20% больше, чем годом ранее. В этом году, на основании показателей специализированных сайтов, можно говорить о росте числа «поисков» на 50, а то и на 100% - наибольшим спросом пользуется недвижимость в Вале и Грюйере, в кантоне Фрибур.

Конкретный пример привела в эфире телеканала RTS сотрудница одного из агентств по продаже недвижимости в Сионе. «На нашем сайте немного шале, но как только что-то появляется, реакция потенциальных покупателей оказывается мгновенной, - рассказала она. – Например, шале в Ненда без воды и электричества, было продано семье из Женевы. А на предложение о продаже квартиры из 3,5 комнат за 295 тыс. франков откликнулось более 90 желающих. Я никогда еще не видела, чтобы клиенты были готовы покупать недвижимость не глядя».

Спрос, как известно, находится в прямой связи с предложением: в большинстве горных районов цены повысились в среднем на 10%, а на престижных курортах вроде Вербье и на все 20%.

Иными словами, мечта о кофе (фондю/раклете) на балконе с радующим глаз и умиротворяющим душу видом имеет цену, и не всем она по зубам, ведь в случае покупки второй резиденции банки требуют 30% собственного капитала.

«Десять лет назад можно было приобрести симпатичное шале в районе Грюйера за 400-600 тыс. франков. Сегодня цена на такую же недвижимость приближается к миллиону», - с удивлением констатирует администратор агентства в Бюлле. Так что не тяните, дорогие читатели, ведь, судя по всему, цены будут только расти.