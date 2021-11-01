Автор: Надежда Сикорская, Сион, 1. 11. 2021.
«Домик в горах» - такова вполне конкретная мечта городских жителей после пандемии коронавируса. Некоторым удается ее реализовать. Но не всем.|
« Une petite maison en montagne » - voici un rêve bien concret de beaucoup de citadins à la suite de la pandémie de Covid-19. Certains arrivent à le réaliser.
С начала пандемии коронавируса, развитие которой в Швейцарии Наша Газета освещает практически ежедневно, мы писали о самых разных ее последствиях, включая отказ от старых привычек и изменение образа жизни в целом. Рассказывали о том, в частности, что опыт локдауна заставил местных жителей оценить близость к природе – особенно тех, кто живет в квартире и не обладает второй резиденцией где-нибудь в горах или вблизи озера: городские жители мечтают провести выходные не в Париже или Барселоне, а в собственном домике в родных (или приемных) Альпах.
Идеализация гор – удел городских жителей, именно они создали миф об Альпах, которому Наша Газета посвятила целый цикл очерков. «Альпы - основа швейцарского рая, - утверждает социолог Бернар Кретта и добавляет: В 15 и 16 веках к совсем близким горам относились как к дальним странам. А потом произошло их открытие – горожане влюбились в горы и познали удовольствие пеших прогулок в них».
Позже, уже в 19 веке, горный воздух был объявлен целительным для легких и страдающие туберкулезом со всего мира потянулись в швейцарские санатории, ставшие местом действия нескольких прекрасных романов – вспомним хотя бы «Жизнь взаймы» Э. М. Ремарка или «Волшебную гору» Томаса Манна. Символом спасительных швейцарских гор, дающих убежище страждущим душам, стало шале – его, говоря современным языком, разрекламировал Жан-Жак Руссо в его «Юлии, или Новой Элоизе». Именно этот роман в письмах, написанный в 1757-1760 годах и ставший одним из центральных произведений литературы сентиментализма, породил моду на «сельский вкус» и швейцарские пейзажи.
За удовольствия, как известно, надо платить. Еще летом 2020 года наблюдался настоящий бум продаж недвижимости на швейцарских лыжных станциях – их было продано на 20% больше, чем годом ранее. В этом году, на основании показателей специализированных сайтов, можно говорить о росте числа «поисков» на 50, а то и на 100% - наибольшим спросом пользуется недвижимость в Вале и Грюйере, в кантоне Фрибур.
Спрос, как известно, находится в прямой связи с предложением: в большинстве горных районов цены повысились в среднем на 10%, а на престижных курортах вроде Вербье и на все 20%.
Иными словами, мечта о кофе (фондю/раклете) на балконе с радующим глаз и умиротворяющим душу видом имеет цену, и не всем она по зубам, ведь в случае покупки второй резиденции банки требуют 30% собственного капитала.
«Десять лет назад можно было приобрести симпатичное шале в районе Грюйера за 400-600 тыс. франков. Сегодня цена на такую же недвижимость приближается к миллиону», - с удивлением констатирует администратор агентства в Бюлле. Так что не тяните, дорогие читатели, ведь, судя по всему, цены будут только расти.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Сыр, шоколад и коронавирусВ период санитарного кризиса вкусовые пристрастия швейцарцев изменились: с начала пандемии они едят больше сыра и меньше шоколада.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Добавить комментарий