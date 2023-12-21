Покупка дома становится более привлекательной |L’achat d’un bien immobilier devient plus attractif

Cтавки по ипотеке в Швейцарии продолжают снижаться после достижения максимального уровня в мае. Десятилетние ипотечные кредиты с фиксированной ставкой подешевели с 3% в начале года до 2,31% в середине декабря.