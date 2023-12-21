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четверг, 21 декабря 2023 года   

Покупка дома становится более привлекательной |L’achat d’un bien immobilier devient plus attractif

Автор: , Берн, .

Фото: Nashagazeta.ch

Проценты по фиксированной ипотеке значительно снизились. Как, по мнению экспертов, будут развиваться события в 2024 году?

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Les taux d’intérêt sur les hypothèques fixes ont considérablement baissé. Quelles seront les perspectives d’évolution en 2024 selon les experts?

Cтавки по ипотеке в Швейцарии продолжают снижаться после достижения максимального уровня в мае. Десятилетние ипотечные кредиты с фиксированной ставкой подешевели с 3% в начале года до 2,31% в середине декабря.

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