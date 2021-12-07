Каких специалистов не хватает в Швейцарии?

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 7. 12. 2021.
Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).|
Le manque de main d’œuvre se renforce nettement par rapport à l’année précédente et est particulièrement important pour les professions de l’ingénierie, de l’informatique et de la technique, ainsi que dans les métiers de la médecine humaine et de la pharmacie. C’est ce que montre l’indice de la pénurie de main-d’œuvre du Groupe Adecco Suisse et du Moniteur du marché de l’emploi suisse de l’université de Zurich.
Швейцарский рынок труда восстанавливается после пандемии - на это указывают снижение уровня безработицы и рост дефицита сотрудников. Для мониторинга ситуации с занятостью аналитики Adecco и UZH используют индекс нехватки рабочей силы, под которым понимается соотношение числа вакансий и соискателей. Этот показатель, не перестававший увеличиваться с 2016 года, когда было проведено первое подобное исследование, впервые опустился в прошлом году, причем сразу на 17%. Однако за этот год количество вакансий в Конфедерации увеличилось на 28%, а число соискателей упало на 13%. Сочетание этих двух факторов привело к увеличению индекса дефицита рабочей силы на 27%, что, впрочем, по-прежнему на 12% ниже уровня, существовавшего до пандемии.
Региональное сравнение показывает, что экономический рост в регионе Женевского озера практически не был остановлен пандемией. Объяснение, среди прочего, стоит искать в том, что для Лемана большую важность имеют такие сектора, как госадминистрация, энергетика, здравоохранение и образование, которые меньше других пострадали во время кризиса. Так, в Романдии индекс нехватки рабочей силы вырос лишь на 13% (и в прошлом году его падение не было таким сильным, как в немецкоязычной части страны).
Пандемия практически не изменила рейтинг профессий, в которых наблюдаются трудности с поиском специалистов. Особенно остро нехватка кадров ощущается в инженерном деле, ИТ-сфере и здравоохранении, в частности, в области профессионального медицинского ухода за больными.
С другой стороны, потребность в низкоквалифицированных работниках снизилась из-за противоэпидемических ограничений. В частности, в Швейцарии наблюдается избыток соискателей в сфере торговли, продаж, строительства и гостиничного бизнеса, при этом особенно страдают кандидаты старше 50 лет. Тем не менее, рекрутеры сталкиваются с большими трудностями при подборе персонала для гостиниц и ресторанов, поскольку многие сотрудники захотели сменить профессию во время пандемии.
По оценкам экспертов, ситуация с пандемией снова нормализуется, что еще больше увеличит потребность в рабочей силе, в том числе в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.
Добавим, что при найме определенных специалистов в Швейцарии приоритет должен отдаваться местной рабочей силе. Речь идет о реализации инициативы «Против массовой иммиграции», за которую проголосовало большинство швейцарских граждан в феврале 2014 года. Работодатели обязаны размещать на специальных платформах объявления о вакансиях в профессиях с уровнем безработицы выше 5%. Такой подход позволяет лучше использовать потенциал имеющихся работников, которые благодаря этому имеют временное преимущество перед остальными кандидатами (подробнее о том, как работает этот закон мы рассказывали в нашей статье). Список специальностей обновляется в последнем квартале каждого года и действует в течение всего следующего года. Перечень на 2022-й включает 39 профессий, в том числе пять новых: продавцов, специалистов в области маркетинга и рекламы, графических и мультимедийных дизайнеров, лакировщиков, а также турагентов.
Людмила Улицкая: «Шатается все, что казалось незыблемым»Знаменитая российская писательница поговорила с редактором Нашей Газеты о «Мемориале», о премии Яна Михальского, о царстве подворотни, о читателях и издателях, о прошлом и будущем.
Covid-19: Берн ужесточает мерыИспользование сертификата, обязательство носить маску, рекомендация работать на дому, срок действия экспресс-тестов, въезд в Швейцарию – рассказываем о новых постановлениях Федерального совета, которые вступают в силу в понедельник, 6 декабря.
Covid-19: в гости – с сертификатом?30 ноября Федеральный совет собрался на внеочередное заседание, чтобы проанализировать санитарную ситуацию в связи с обнаружением нового варианта Омикрон. В качестве меры предосторожности правительство решило начать консультации по усилению мер.
Каких специалистов не хватает в Швейцарии?Нехватка рабочей силы усилилась по сравнению с предыдущим годом и особенно остро ощущается в инженерных, ИТ- и технических профессиях, а также в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного швейцарской рекрутинговой компанией Adecco Group и отделом мониторинга швейцарского рынка труда Цюрихского университета (UZH).
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Что заботит швейцарцев?Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус.
Добавить комментарий