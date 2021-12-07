Каких специалистов не хватает в Швейцарии?

Швейцарский рынок труда восстанавливается после пандемии - на это указывают снижение уровня безработицы и рост дефицита сотрудников. Для мониторинга ситуации с занятостью аналитики Adecco и UZH используют индекс нехватки рабочей силы, под которым понимается соотношение числа вакансий и соискателей. Этот показатель, не перестававший увеличиваться с 2016 года, когда было проведено первое подобное исследование, впервые опустился в прошлом году, причем сразу на 17%. Однако за этот год количество вакансий в Конфедерации увеличилось на 28%, а число соискателей упало на 13%. Сочетание этих двух факторов привело к увеличению индекса дефицита рабочей силы на 27%, что, впрочем, по-прежнему на 12% ниже уровня, существовавшего до пандемии.

Региональное сравнение показывает, что экономический рост в регионе Женевского озера практически не был остановлен пандемией. Объяснение, среди прочего, стоит искать в том, что для Лемана большую важность имеют такие сектора, как госадминистрация, энергетика, здравоохранение и образование, которые меньше других пострадали во время кризиса. Так, в Романдии индекс нехватки рабочей силы вырос лишь на 13% (и в прошлом году его падение не было таким сильным, как в немецкоязычной части страны).

Пандемия практически не изменила рейтинг профессий, в которых наблюдаются трудности с поиском специалистов. Особенно остро нехватка кадров ощущается в инженерном деле, ИТ-сфере и здравоохранении, в частности, в области профессионального медицинского ухода за больными.

Любопытно, что спрос на ИТ-специалистов, который немного снизился в 2020 году, возвращается к докризисному уровню: количество вакансий в этой сфере никогда не было таким высоким, как сейчас. Похоже, что пандемия дала толчок развитию цифровых технологий, поэтому компании интенсивно ищут квалифицированный персонал. Авторы исследования считают, что растущего числа выпускников недостаточно для удовлетворения спроса, и отмечают, что необходимо приложить усилия для увеличения числа женщин в этом секторе. По данным статистики, доля женщин в ИТ-профессиях составляет всего 7,2%, и эта тенденция даже несколько снижается. Как подчеркивают авторы исследования, в женщинах есть большой потенциал для компаний, учебных заведений и рынка труда в целом, поэтому желательно заинтересовывать их этими специальностями. В общем, дорогие читательницы, все – на курсы переподготовки по программированию! На заметку: серьезную нехватку профессионалов испытывает область кибербезопасности. Осведомленность предприятий в этих вопросах резко возросла, число кибератак увеличивается, а вместе с этим вырос и спрос на квалифицированных кандидатов с необходимыми навыками.

С другой стороны, потребность в низкоквалифицированных работниках снизилась из-за противоэпидемических ограничений. В частности, в Швейцарии наблюдается избыток соискателей в сфере торговли, продаж, строительства и гостиничного бизнеса, при этом особенно страдают кандидаты старше 50 лет. Тем не менее, рекрутеры сталкиваются с большими трудностями при подборе персонала для гостиниц и ресторанов, поскольку многие сотрудники захотели сменить профессию во время пандемии.

По оценкам экспертов, ситуация с пандемией снова нормализуется, что еще больше увеличит потребность в рабочей силе, в том числе в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Добавим, что при найме определенных специалистов в Швейцарии приоритет должен отдаваться местной рабочей силе. Речь идет о реализации инициативы «Против массовой иммиграции», за которую проголосовало большинство швейцарских граждан в феврале 2014 года. Работодатели обязаны размещать на специальных платформах объявления о вакансиях в профессиях с уровнем безработицы выше 5%. Такой подход позволяет лучше использовать потенциал имеющихся работников, которые благодаря этому имеют временное преимущество перед остальными кандидатами (подробнее о том, как работает этот закон мы рассказывали в нашей статье). Список специальностей обновляется в последнем квартале каждого года и действует в течение всего следующего года. Перечень на 2022-й включает 39 профессий, в том числе пять новых: продавцов, специалистов в области маркетинга и рекламы, графических и мультимедийных дизайнеров, лакировщиков, а также турагентов.