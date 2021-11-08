Полтора года назад, когда пандемия еще только начиналась и всем казалось, что этот кошмар не продлится долго, среди населения Швейцарии был как никогда силён дух солидарности. Жители многих городов каждый вечер в определенное время выходили на балконы своих домов, чтобы аплодисментами поблагодарить врачей, медсестер и медбратьев, спасающих заболевших коронавирусом. Прошло всего каких-то пару месяцев – и от этой солидарности не осталось и следа. Никаких аплодисментов уже давно не слышно, хотя истощенные медработники ни на секунду не переставали делать все возможное и невозможное, чтобы противостоять вирусу. Средний медперсонал и ранее не был удовлетворен условиями труда, а во время санитарного кризиса его недовольство только усугубилось и вылилось в ряд политических требований, сформулированных в инициативе «За сильный медицинский уход».

Авторы инициативы отмечают, что нехватка медработников является реальностью уже долгое время. Слишком мало людей получают специальное образование, и слишком многие покидают профессию, выбиваясь из сил уже через несколько лет работы. В настоящее время в Швейцарии имеется 11 700 вакансий в сфере ухода за больными, а к 2029 году потребуется еще 70 000 специалистов. Кроме того, четыре из десяти медсестер и медбратьев преждевременно уходят из профессии. При этом потребность в профессиональном уходе будет только расти, учитывая старение населения и распространенность диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы качество ухода не ухудшалось, необходимо принять конкретные меры.

По мнению выдвинувших инициативу, Конфедерация и кантоны должны обеспечить наличие достаточного количества квалифицированных медработников. Кроме того, тем, кто ухаживает за пациентами, следует поручать задания, соответствующие уровню их подготовки и навыков.

В частности, инициативный комитет выступает за регулирование условий и оплаты труда среднего медперсонала в больницах, домах престарелых и организациях по уходу на дому. Конфедерация, например, должна определить уровень заработной платы и обеспечить лучшее совмещение личной и профессиональной жизни, например, выпустив рекомендации по служебным планам. По мнению авторов инициативы, если бы уход за пациентами лучше оплачивался, то работа могла бы быть разделена между несколькими сотрудниками, что сделало бы профессию более привлекательной и повысило бы качество ухода.

Медработники также требуют, чтобы Конфедерация разработала положения о профессиональном развитии для повышения квалификации и открытия новых перспектив, чтобы персонал имел стимул дольше оставаться в профессии. Кроме того, инициатива предусматривает, что в будущем средний медперсонал сможет выставлять счета за определенные услуги напрямую через систему обязательного медицинского страхования. В настоящее время он может выставлять счета только за услуги, назначенные врачом.

Федеральный совет и парламент считают, что инициатива заходит слишком далеко, и противопоставляют ей косвенное встречное предложение, которое предусматривает выделение до 1 млрд франков на обучение и повышение квалификации в течение восьми лет. Медсестры и медбратья смогут напрямую выставлять счета, причем специальный механизм контроля поможет предотвратить рост расходов на здравоохранение. Встречное предложение вступит в силу, если инициатива будет отклонена. По мнению инициативного комитета, предложений властей недостаточно, поскольку они не предусматривают мер по удержанию специалистов в профессии. Чью сторону займут граждане Конфедерации, станет известно совсем скоро.