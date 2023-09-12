Автор: Заррина Салимова, Берн, 12.09.2023.
Швейцарский «Мистер Цена» предлагает заморозить размер взносов на медстраховку, профсоюзы требуют повысить зарплаты на 5%, а министр экономики, в свою очередь, призывает кантоны и частных лиц … экономить.|
Monsieur Prix suisse propose un gel des primes d’assurance maladie, les syndicats réclament une hausse des salaires de 5% et le ministre de l’économie invite les cantons et les particuliers à... économiser.
Реальные зарплаты в Швейцарии падают уже третий год подряд, а индекс покупательной способности никогда не был таким низким с момента начала расчетов этого показателя в 1943 году. Улучшения ситуации ждать не стоит, учитывая тот факт, что в ближайшее время повысятся арендная плата (глава Федерального жилищного управления ожидает, что к 2026 году аренда вырастет более чем на 15%), стоимость проезда в общественном транспорте и размер страховых взносов. Подорожают также услуги почты и электроэнергия. И это далеко не полный список…
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