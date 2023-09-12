Как сохранить покупательную способность населения? |Comment préserver le pouvoir d’achat?

Реальные зарплаты в Швейцарии падают уже третий год подряд, а индекс покупательной способности никогда не был таким низким с момента начала расчетов этого показателя в 1943 году. Улучшения ситуации ждать не стоит, учитывая тот факт, что в ближайшее время повысятся арендная плата (глава Федерального жилищного управления ожидает, что к 2026 году аренда вырастет более чем на 15%), стоимость проезда в общественном транспорте и размер страховых взносов. Подорожают также услуги почты и электроэнергия. И это далеко не полный список…