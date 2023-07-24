Швейцарские домохозяйства последние полтора года постоянно сталкиваются с ценовыми шоками. Продукты питания, товары первой необходимости, медстраховка, квартплата, проезд в общественном транспорте, почтовые услуги, абонементы мобильной связи, интернет – дорожает буквально все, в том числе электроэнергия.

В этом году цены на электричество выросли в среднем на 27% – и это еще не предел. По данным опроса 135 членов Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (AES), в 2024 году медианный рост составит 12%, что соответствует 3 сантимам за кВт-ч. Напомним, что слово «медианный» означает, что половина базовых энергоснабжающих компаний повысит свои тарифы на 12% и более.

Повышение объясняется рядом фактором. Прежде всего, это связано принятыми в прошлом году мерами для борьбы с энергодефицитом, которого опасались зимой 2022-2023 годов, и созданием так называемого зимнего резерва. Как поясняет Le Temps, после проведения тендера Конфедерация заплатила гидроэнергетическим компаниям за то, чтобы в конце зимы, если возникнет необходимость, они сохранили запасы воды для турбинных установок. Кроме того, в кантоне Аргау была создана газовая электростанция, готовая к использованию в холодное время года, чего в итоге не произошло благодаря мягкой зиме. Затраты на эти чрезвычайные меры впервые будут включены в счет в 2024 году, т.е. меры будут финансироваться всеми потребителями электроэнергии путем вычета из тарифа на пользование сетью.

Кроме того, подорожание обусловлено стратегиями поставок компаний, большинство из которых не производят энергию, а покупают ее на рынке, испытывающем с начала войны ценовые потрясения. Свою роль сыграла и прошлогодняя засуха, повлиявшая на работу гидроэлектростанций.

Логично, что многих потребителей волнует вопрос: что же делают власти, чтобы затормозить рост цен? Как стало известно Le Temps, некоторые шаги все-таки предпринимаются. Так, еще в конце июня глава Федерального департамента окружающей среды, транспорта и коммуникации Альберт Решти вместе с председателем Федеральной комиссии по электроэнергетике (Elcom) Вернером Лугинбюлем направили в AES письмо, в котором призвали поставщиков электроэнергии приложить усилия для лучшего контроля цен. В частности, они напомнили об основных инструментах ценового сдерживания. Закупки электроэнергии на рынке, например, должны осуществляться поэтапно и в разное время. Это позволит избежать того, что электроэнергия будет приобретена в момент ценового пика, например, в середине зимы. Министр энергетики также подчеркнул важность минимизации влияющих на цены рисков и соблюдения Закона об электроснабжении, который предусматривает обязательство применять справедливые тарифы, а также поставлять электроэнергию требуемого качества и количества.

Принцип кажется простым, и, как справедливо отметили наши коллеги из Le Temps, вызывает удивление тот факт, что компаниям нужно об этом напоминать. В любом случае, составленное Альбертом Решти письмо принесет ему дополнительные «очки» накануне федеральных выборов, когда любое выражение заботы о бюджете домохозяйств будет рассматриваться избирателями как положительный сигнал. Потребителям же остается надеяться на то, что компании прислушаются к призыву властей.