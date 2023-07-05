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среда, 5 июля 2023 года   

Почему банковские сборы не снижаются? |Pourquoi les frais bancaires ne baissent-ils pas ?

Автор: , Берн, .

(DR)

По мнению представителя отдела контроля цен при департаменте экономики Швейцарии (DEFR), которого обычно называют просто «Господин Цена», c отменой негативного процента для этого наступил подходящий момент.

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Selon Monsieur Prix, avec la fin des intérêts négatifs, le moment est enfin venu de diminuer la facture pour les clients.

Начнем с того, что к снижению банковских сборов призывают не только «простые клиенты», но и правительство, члены которого в курсе проблемы, ведь и они регулярно получают счета, резко портящие настроение. Действительно, расходы по содержанию счетов растут, якобы бесплатные кредитные карты на деле таковыми не являются: за последние двадцать лет все эти отчисления, к которым то и дело добавляются новые, как говорят французы, взлетели на скоростном лифте. «Мы констатировали, что, в целом, наблюдается тенденция к повышению сборов и к их умножению», отмечал в опубликованном еще в августе 2022 года уже втором своем докладе на эту тему Наблюдатель за ценами в Конфедерации Стефан Мейерханс, известный как Monsieur Prix.

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