Автор: Надежда Сикорская, Берн, 05.07.2023.
По мнению представителя отдела контроля цен при департаменте экономики Швейцарии (DEFR), которого обычно называют просто «Господин Цена», c отменой негативного процента для этого наступил подходящий момент.|
Selon Monsieur Prix, avec la fin des intérêts négatifs, le moment est enfin venu de diminuer la facture pour les clients.
Начнем с того, что к снижению банковских сборов призывают не только «простые клиенты», но и правительство, члены которого в курсе проблемы, ведь и они регулярно получают счета, резко портящие настроение. Действительно, расходы по содержанию счетов растут, якобы бесплатные кредитные карты на деле таковыми не являются: за последние двадцать лет все эти отчисления, к которым то и дело добавляются новые, как говорят французы, взлетели на скоростном лифте. «Мы констатировали, что, в целом, наблюдается тенденция к повышению сборов и к их умножению», отмечал в опубликованном еще в августе 2022 года уже втором своем докладе на эту тему Наблюдатель за ценами в Конфедерации Стефан Мейерханс, известный как Monsieur Prix.
Статус S оправдал себяК такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.
Швейцарские «Леопарды» не поедут в УкраинуТакое решение принял вчера Федеральный совет на своем последнем заседании перед летними каникулами.
Монтре, лето, музыка57-й выпуск Montreux Jazz Festival пройдет на берегу Женевского озера с 30 июня по 15 июля. В этом году более 80% мероприятий будут бесплатными.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Добавить комментарий