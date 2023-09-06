Цены на электричество вновь вырастут в 2024 году |Nouvelle hausse des prix de l’électricité en 2024

Счета за электроэнергию снова вырастут как для предприятий, так и для домохозяйств. Швейцарские операторы распределительных систем должны были до 31 августа проинформировать своих клиентов и ElCom о тарифах на электричество на следующий год. На основе этой информации специалисты ELCom рассчитали медианные значения.