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среда, 6 сентября 2023 года   

Цены на электричество вновь вырастут в 2024 году |Nouvelle hausse des prix de l’électricité en 2024

Автор: , Берн, .

А счетчики «тикают»… Фото: Nashagazeta.ch

Согласно расчетам Федеральной комиссии по электроэнергетике (ElCom), в следующем году электроэнергия подорожает в среднем на 18% (медианное значение).

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Selon les calculs de l’ElCom, l’électricité augmentera en moyenne de 18% l’année prochaine (valeur médiane).

Счета за электроэнергию снова вырастут как для предприятий, так и для домохозяйств. Швейцарские операторы распределительных систем должны были до 31 августа проинформировать своих клиентов и ElCom о тарифах на электричество на следующий год. На основе этой информации специалисты ELCom рассчитали медианные значения.

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