Второй по величине банк Швейцарии в последнее время дает не самые приятные информационные поводы говорить о себе. Так, в понедельник стало известно, что Credit Suisse согласился выплатить 238 млн евро Франции, чтобы избежать уголовного преследования в связи с подозрениями в пособничестве в уклонении от уплаты налогов среди состоятельных клинетов в период с 2005 по 2012 годы.

Расследование французской финансовой прокуратуры началось в 2016 году после получения сообщений о возможном отмывании средств – в рамках процедуры оказания взаимной финансовой помощи. В ходе проверки выяснилось, что около пяти тысяч французских клиентов имели счета в Credit Suisse, которые не были задекларированы во французских налоговых органах в течение многих лет. Сумма скрытых активов оценивается в два миллиарда евро.

Согласившись на «сделку», банк урегулирует свой спор с французскими властями, избежав суда. Credit Suisse должен будет выплатить 115 млн евро в качестве возмещения ущерба французской налоговой службе. Кроме того, прокуратура наложила на банк штраф в размере 123 млн евро, который был рассчитан с учетом таких факторов, как «системный характер, длительный период, создание инструментов для сокрытия». Как отметил прокурор Франсуа-Ксавье Дюлен, банк создавал оффшорные структуры, чтобы помочь своим клиентам, не желающим декларировать определенные активы во Франции. Власти соседней страны также приняли во внимание принятые банком корректирующие меры, его сотрудничество и возмещение 115 000 млн евро налоговым органам.

У швейцарского кредитно-финансового учреждения есть двенадцать месяцев, чтобы выплатить эту сумму тремя частями. Credit Suisse, в свою очередь, подчеркивает, что соглашение не содержит признания вины и знаменует собой «важный шаг в проактивном разрешении» споров.

Добавим, что ранее в этом месяце банк заключил соглашение с генеральной прокуратурой штата Нью-Джерси в связи со своей деятельностью по ипотечному жилищному кредитованию. В 2013 году генеральный прокурор штата обвинил банк в том, что он не предоставил достаточной информации о рисках по ипотечным ценным бумагам на сумму 10 млрд долларов. Сумма претензий в иске составила 3 млрд долларов. Речь идет об ипотечных кредитах с переменной ставкой, выдаваемых семьям с низким уровнем дохода. Эти сложные финансовые продукты вышли на первый план в 2008 году, когда неспособность американских домохозяйств выплачивать свои кредитные обязательства по мере роста процентных ставок привела к финансовому кризису. Credit Suisse выплатит 492 млн франков, чтобы положить конец многолетним разбирательствам.

В целом, высокие штрафы не являются чем-то необычным в банковском секторе. Наша Газета не раз рассказывала о том, что различные швейцарские финансовые учреждения были вынуждены заплатить крупные суммы в связи с налоговыми разногласиями в США или Франции: громкие дела и обмен информацией между странами фактически положили конец швейцарской банковской тайне. Тем не менее, со времен кризиса ни одному другому швейцарскому банку не приходилось платить за судебные споры больше, чем Credit Suisse. Как подсчитали наши коллеги из SRF, за последние десять лет банк выплатил в общей сложности почти двенадцать миллиардов франков, зарезервировав еще полтора миллиарда на ожидающие рассмотрения судебные дела. Для сравнения: UBS за тот же период времени заплатил около 6,4 млрд франков. Более того, несмотря на продажу различных долевых инструментов, Credit Suisse придется увеличить свой капитал: по сообщениям SonntagsZeitung, вырученных от продажи средств будет недостаточно для покрытия расходов на реструктуризацию. Эксперты полагают, что ошибки банка связаны с неадекватным управлением рисками. Новое руководство, включая президента Акселя Леманна и гендиректора Ульриха Кёрнера, в настоящее время занимается коренным пересмотром стратегии и планирует на этой неделе проинформировать общественность о том, как банк будет реорганизован и выведен из кризиса.