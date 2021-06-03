Основные риски, которым могут подвергаться вышеупомянутые предприятия – низкие процентные ставки в долгосрочной перспективе, изменения на рынке недвижимости, киберриски, отмывание денег, трудность доступа к финансовому рынку. Кроме того, финансовые учреждения могут пострадать от последствий изменения климата, поэтому по решению FINMA они обязаны информировать общественность, публикуя подробные данные в этой сфере. Вводя новое правило, FINMA способствует обеспечению устойчивого развития банков и страховых компаний Швейцарии.

Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще в 2018 году подчеркнул, что экономические и финансовые решения уже нельзя принимать без учета изменения климата. Генеральный секретарь сослался на ученых, «которые предупреждают, что даже выполнение цели Парижского соглашения по климату – удержать повышение температуры на уровне 2 градусов Цельсия – не поможет избежать катастрофических последствий», отмечается на сайте ООН.

Приоритет Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками – поощрение прозрачности, а также предотвращение зеленого камуфляжа, т.е. введения потребителя в заблуждение за счет создания имиджа экологически-ориентированной компании и увеличения продаж. Таким образом, в скором будущем банки и страховые компании должны будут информировать общественность об основных климатических рисках и их влиянии на их стратегию маркетинга, бизнес-модель и финансовое планирование. Более того, им придется публиковать описание процессов выявления, оценки и управления финансовыми рисками, обусловленными изменением климата, а также количественные данные об этих рисках. Наконец, в их обязательства будет входить описание основных особенностей их структуры управления, связанной с оценкой климатических рисков.

При разработке новых правил FINMA опиралась на рекомендации Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), созданной в 2015 году Советом по финансовой стабильности (FSB). FSB – организация, основанная странами Большой двадцатки, т.е., публикации FINMA, касающиеся климата, не противоречат международной практике.

Летом 2020 года эксперты FINMA провели консультации с представителями финансового сектора, научного сообщества, неправительственных организаций и федеральной администрации, обсудив аспекты обеспечения прозрачности информации о климатических рисках. С 10 ноября 2020 по 19 января 2021 года прошли обсуждения изменений в циркулярах FINMA, касающихся банков и страховых компаний, с участием представителей финансовых учреждений, профсоюзов, природоохранных организаций, политических партий и организаций по защите прав потребителей. Все участники одобрили формулировки обязанностей в сфере публикации вышеупомянутых сведений. Прозвучали мнения о том, что новое правило следует расширить на малые и средние предприятия, на это в FINMA сообщили, что в будущем будет рассмотрена целесообразность дальнейших нововведений.