Автор: Лейла Бабаева, Берн, 3. 06. 2021.
С 1 июля крупные банки и страховые компании должны будут публиковать информацию об угрозе, которую могут представлять для них последствия изменения климата. Об этом сообщается в коммюнике Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA).|
À partir du 1er juillet, les grandes banques et compagnies d'assurance devront publier des informations sur les risques financiers liés au climat, indique la FINMA dans son communiqué.
Основные риски, которым могут подвергаться вышеупомянутые предприятия – низкие процентные ставки в долгосрочной перспективе, изменения на рынке недвижимости, киберриски, отмывание денег, трудность доступа к финансовому рынку. Кроме того, финансовые учреждения могут пострадать от последствий изменения климата, поэтому по решению FINMA они обязаны информировать общественность, публикуя подробные данные в этой сфере. Вводя новое правило, FINMA способствует обеспечению устойчивого развития банков и страховых компаний Швейцарии.
Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще в 2018 году подчеркнул, что экономические и финансовые решения уже нельзя принимать без учета изменения климата. Генеральный секретарь сослался на ученых, «которые предупреждают, что даже выполнение цели Парижского соглашения по климату – удержать повышение температуры на уровне 2 градусов Цельсия – не поможет избежать катастрофических последствий», отмечается на сайте ООН.
Приоритет Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками – поощрение прозрачности, а также предотвращение зеленого камуфляжа, т.е. введения потребителя в заблуждение за счет создания имиджа экологически-ориентированной компании и увеличения продаж. Таким образом, в скором будущем банки и страховые компании должны будут информировать общественность об основных климатических рисках и их влиянии на их стратегию маркетинга, бизнес-модель и финансовое планирование. Более того, им придется публиковать описание процессов выявления, оценки и управления финансовыми рисками, обусловленными изменением климата, а также количественные данные об этих рисках. Наконец, в их обязательства будет входить описание основных особенностей их структуры управления, связанной с оценкой климатических рисков.
Летом 2020 года эксперты FINMA провели консультации с представителями финансового сектора, научного сообщества, неправительственных организаций и федеральной администрации, обсудив аспекты обеспечения прозрачности информации о климатических рисках. С 10 ноября 2020 по 19 января 2021 года прошли обсуждения изменений в циркулярах FINMA, касающихся банков и страховых компаний, с участием представителей финансовых учреждений, профсоюзов, природоохранных организаций, политических партий и организаций по защите прав потребителей. Все участники одобрили формулировки обязанностей в сфере публикации вышеупомянутых сведений. Прозвучали мнения о том, что новое правило следует расширить на малые и средние предприятия, на это в FINMA сообщили, что в будущем будет рассмотрена целесообразность дальнейших нововведений.
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