Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 3 июня 2021 года   

Финансовые решения с оглядкой на климат|Décisions financières adaptées au changements climatiques

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 3. 06. 2021.

Для сохранения природы нужны общие усилия © Sandy Millar/unsplash.com

С 1 июля крупные банки и страховые компании должны будут публиковать информацию об угрозе, которую могут представлять для них последствия изменения климата. Об этом сообщается в коммюнике Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA).

|

À partir du 1er juillet, les grandes banques et compagnies d'assurance devront publier des informations sur les risques financiers liés au climat, indique la FINMA dans son communiqué.

Основные риски, которым могут подвергаться вышеупомянутые предприятия – низкие процентные ставки в долгосрочной перспективе, изменения на рынке недвижимости, киберриски, отмывание денег, трудность доступа к финансовому рынку. Кроме того, финансовые учреждения могут пострадать от последствий изменения климата, поэтому по решению FINMA они обязаны информировать общественность, публикуя подробные данные в этой сфере. Вводя новое правило, FINMA способствует обеспечению устойчивого развития банков и страховых компаний Швейцарии.

Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще в 2018 году подчеркнул, что экономические и финансовые решения уже нельзя принимать без учета изменения климата. Генеральный секретарь сослался на ученых, «которые предупреждают, что даже выполнение цели Парижского соглашения по климату – удержать повышение температуры на уровне 2 градусов Цельсия – не поможет избежать катастрофических последствий», отмечается на сайте ООН.

Приоритет Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками – поощрение прозрачности, а также предотвращение зеленого камуфляжа, т.е. введения потребителя в заблуждение за счет создания имиджа экологически-ориентированной компании и увеличения продаж. Таким образом, в скором будущем банки и страховые компании должны будут информировать общественность об основных климатических рисках и их влиянии на их стратегию маркетинга, бизнес-модель и финансовое планирование. Более того, им придется публиковать описание процессов выявления, оценки и управления финансовыми рисками, обусловленными изменением климата, а также количественные данные об этих рисках. Наконец, в их обязательства будет входить описание основных особенностей их структуры управления, связанной с оценкой климатических рисков.

При разработке новых правил FINMA опиралась на рекомендации Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), созданной в 2015 году Советом по финансовой стабильности (FSB). FSB – организация, основанная странами Большой двадцатки, т.е., публикации FINMA, касающиеся климата, не противоречат международной практике.

Летом 2020 года эксперты FINMA провели консультации с представителями финансового сектора, научного сообщества, неправительственных организаций и федеральной администрации, обсудив аспекты обеспечения прозрачности информации о климатических рисках. С 10 ноября 2020 по 19 января 2021 года прошли обсуждения изменений в циркулярах FINMA, касающихся банков и страховых компаний, с участием представителей финансовых учреждений, профсоюзов, природоохранных организаций, политических партий и организаций по защите прав потребителей. Все участники одобрили формулировки обязанностей в сфере публикации вышеупомянутых сведений. Прозвучали мнения о том, что новое правило следует расширить на малые и средние предприятия, на это в FINMA сообщили, что в будущем будет рассмотрена целесообразность дальнейших нововведений.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.69

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария-ЕС: что дальше?

 Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.

Всего просмотров: 2,385

Открытое тестирование Covid-сертификата

 Работа над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.

Всего просмотров: 1,765

Три русских «резидента» в Женеве

 Не беспокойтесь, речь пойдет не об очередном шпионском скандале, а о трех творческих личностях, находящихся в эти дни в городе Кальвина.

Всего просмотров: 850
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Открытое тестирование Covid-сертификата

 Работа над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.

Всего просмотров: 1,765

Швейцария-ЕС: что дальше?

 Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.

Всего просмотров: 2,385

Covid-19: значительные изменения с понедельника

 Меры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.

Всего просмотров: 2,578
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top