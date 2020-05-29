В начале апреля этого года выбросы СО2, связанные с деятельностью человека, сократились на 17%, отмечается на сайте Всемирного экономического форума. Благодаря ограничениям, введенным в разных странах в связи с пандемией, в мире зафиксированы минимальные эмиссии диоксида углерода с 2006 года. К сожалению, такая ситуация вряд ли сохранится: ограничения постепенно снимаются, страны принимают меры по укреплению экономики. На этом фоне актуально выглядит отчет Greenpeace «Дела, опасные для климата: выбросы, финансируемые банками UBS и Credit Suisse c 2016 по 2019 год». В коммюнике экологической организации подчеркивается, что вышеупомянутый отчет охватывает лишь видимую вершину айсберга, поэтому Greenpeace еще раз призывает кредитно-финансовые учреждения сделать свою деятельность более прозрачной.

Приведем основные выводы авторов отчета:

В 2016-2019 гг. два крупнейших банка Швейцарии перечислили не менее 84,1 млрд долларов угольным, нефтяным и газовым компаниям на разведку, добычу и переработку ископаемых источников энергии, при этом официально поддерживая цели Парижского соглашения.

В этот же период эмиссия СО2 в разных странах, являющаяся следствием финансирования, выделенного банками Credit Suisse и UBS, ежегодно в среднем в 1,5 раза превышала суммарные выбросы на территории Швейцарии. В 2017 году только Credit Suisse «спровоцировал» вдвое больше выбросов диоксида углерода, чем все население и предприятия Конфедерации.

Конкретный пример: два банка увеличили финансирование фирмы Glencore со штаб-квартирой в Баре (кантон Цуг), хотя ее стратегия роста в сфере поставок угля противоречит необходимости отказаться от этого вредного для природы источника энергии. В 2016-2019 гг. Credit Suisse и UBS вложили во французскую нефтегазовую компанию Total 600 млн долларов несмотря на то, что она планирует увеличить добычу нефти из битуминозного песка. Добавим, что многие фирмы, использующие средства швейцарских банков, стараются добиться отмены или смягчения законов в сфере защиты климата. В отчете процитированы слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что, если не изменить стратегию к 2020 году, то можно упустить момент, в который изменение климата станет неконтролируемым, что обернется катастрофическими последствиями для человечества и всех природных систем. Ни Credit Suisse, ни UBS не ответили на просьбу Greenpeace прокомментировать данные, представленные в отчете.

Интересно, что, согласно отчету Banking on Climate Change экологической организации Rainforest Action Network (США), среди европейских банков Credit Suisse и UBS занимают по объему инвестиций в ископаемое топливо в 2016-2019 гг. четвертое и девятое места соответственно. Первую тройку составили Barclays, HSBC и BNP Paribas. На мировом уровне Credit Suisse и UBS оказались на 17-м и 27-м месте, вложив за рассматриваемый период 74,3 млрд и 35,06 млрд долларов соответственно. Во главе списка – JPMorgan Chase (268,59 млрд), Wells Fargo (197,914 млрд) и Citi (187,66 млрд).

Greenpeace также опубликовала рекомендации швейцарским банкам по обеспечению климатической нейтральности их деятельности. Чтобы достичь этой цели, следует:

- немедленно прекратить инвестиции в добычу крайне вредных для климата видов топлива, включая уголь и нефть из битуминозных песков;

- постепенно отказаться от вложения средств в добычу любых ископаемых источников энергии.

Кроме того, Greenpeace рекомендует Федеральному совету определить вместе с банками цели их деятельности, достижение которых будет способствовать ограничению роста глобальной средней температуры величиной 1,5 °C. В сфере управления состоянием необходимо сделать все возможное, чтобы портфели клиентов были «ориентированы» на ограничение роста температуры на планете. Конфедерации и кантонам следует поддерживать вложение средств в климатически нейтральные проекты, обеспечивая экспертную оценку, а также покрывая часть риска за счет финансовых гарантий. Чтобы ускорить изменения в этой области, государственные и полугосударственные предприятия должны подать пример. Для этого необходимо ввести строгие правила инвестирования для пенсионных фондов, Почты Швейцарии, железнодорожной компании CFF, Национального и кантональных банков Швейцарии.