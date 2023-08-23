Автор: Надежда Сикорская, Берн, 23.08.2023.
Швейцарский авторынок реагирует на грядущее введение налога на импорт считающихся наиболее «чистыми» автомашин.|
Le marché suisse réagit à la réintroduction de taxe à l’importation sur les voitures considérées comme les plus « propres ».
Несколько месяцев назад Наша Газета рассказывала, что после многих лет призывов к населению пересаживаться на экологически более чистый электрический автотранспорт, швейцарское правительство вдруг решило перестать сопровождать призывы материальными поощрениями: с 2024 года электрические транспортные средства больше не будут освобождаться от налога на импорт – такой привилегией они пользовались с 1997 года. Понятно, что семью мудрецами движут экономические соображения: за шесть лет вновь введенный налог может принести 2-3 миллиарда франков, которые, конечно, даже на швейцарской дороге не валяются, но все же должна быть и какая-то идеологическая последовательность!
Возможно, это грядущее хорошо забытое новшество уже повлияло на рынок, изменения на котором зафиксировали Ассоциация производителей европейских автомобилей (АСЕА) и организация автоимпорта Auto-Suisse.
До недавних пор Швейцария шла в ногу со временем: в 2020–2022 годах наблюдался активный рост продаж электромобилей, однако в первое полугодие 2023-го замечен спад: было зарегистрировано лишь 18,7% электромобилей и 8,6 гибридных моделей.
Специалисты объясняют такое явление несколькими факторами: нехваткой заправочных станций в городах и на автотрассах, дороговизной электромобилей, трудностями, с которыми сталкиваются автовладельцы при попытке установить зарядные устройства в многоквартирных домах (особенно сложно приходится квартиросъемщикам – им ведь надо еще уговорить владельцев!) и даже не оправданные опасения насчет нехватки электричества, но также, в отличие от других европейских стран, отсутствием государственной поддержки.
Но не будет представлять все в черном цвете. Стоит вспомнить, что еще в 2015 году дизельные автомобили составляли более половины продаж в Европе. Сегодня Международное энергетическое агентство (МЭА) указывает, что за три года доля продаж электромобилей на мировом уровне утроилась, увеличившись с 4% в 2020 года до 14% в 2022-м. В этом году показатель должен достигнуть 18% – в частности, благодаря поощрительным мерам как в США (Акт о снижении инфляции), так и в ЕС (климатическая программа «Fit for 55»), а также из-за роста цен на нефть. В Швейцарии новый закон о СО2 содержит статью, которая должна помочь ускорить процесс установки зарядных устройств в жилых домах, и Федеральный совет предлагал даже выделить 180 млн франков в период с 2025 по 2030 года для ускорения этого процесса. Конкретики пока нет, но какие-то шевеления наблюдаются: соответственный запрос в парламент подал национальный советник от партии Зеленых либералов Гларуса Юрг Гроссен.
При этом эксперты МЭА утверждают, что электрификация – ключ к декарбонизации, поскольку автотранспорт ответственен за 16% выбросов углекислого газа. Агентство приводит в пример Китай, где сконцентрировано более половины всемирного электропарка – к услугам потребителей сегодня 500 моделей, в два раза больше, чем в 2018 году.
Разумеется, роль правительства меняется со временем: в начале 20 века, когда автомобиль был редкостью, его вмешательство не требовалось, но сегодня ситуация в корне иная. Различные профильные НПО, например, требуют установления правил, которые поощряли бы строительство малогабаритных электромобилей, что позволило бы промышленности значительно сократить потребление металлов, необходимых для создания батарей.
Предложений и идей много, посмотрим, какие будут приняты, а то, как повлияет возращение налога на импорт электромобилей на швейцарский рынок, станет ясно уже через год.
И еще одна информация, которая может пригодиться автовладельцам. Жителям Швейцарии не надо объяснять, что такое «виньетка»: стикер, который следует наклеивать на лобовое стекло в качестве доказательства того, что водитель оплатил пользование национальными автострадами на текущий год. В 2016 году пошли разговоры об ее отмене, но виньетка и ныне там и с 1 августа доступна в электронном формате – о такой возможности Федеральный совет размышлял с 2011 (!) года.
Новость сама по себе хорошая, избавляющая автомобилистов покупать наклейку на бензоколонках, особенно если, владея электромобилем, они на них не бывают. Но осторожно: сайты-посредники взимают за виньетку по 50 франков, хотя официальная цена, установленная Конфедерацией, - 40 франков, то есть маржа составляет 25%. Интересно, что подобная надбавка не является нелегальной, но вопросы вызывает, а объяснение, что 10 франков берут за внесение данных клиента на официальный портал, не признается удовлетворительным. Известно, что всего за три дня, с 1 по 3 августа, было приобретено около 23 тысяч электронных виньеток, но невозможно установить, сколько было куплено при «помощи» посредников. Самый простой и надежный способ избежать переплаты – проделать операцию самостоятельно на официальном сайте www.e-vignette.ch, там все очень просто. Виньетки на 2024 год станут доступны с 1 декабря 2023-го.
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