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среда, 22 сентября 2021 года   

Богатые в Швейцарии|Les riches en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Тичино, 21. 09. 2021.

© unsplash.com/Anastase Maragos

Проходят годы, мир сталкивается с кризисами, борется с болезнями, принимаются новые законы, а в Швейцарии по-прежнему растет объем финансовых активов. О том, что нового в этой сфере, читайте в нашей статье.|
Les années passent, le monde fait face à des crises, lutte contre des maladies, de nouvelles lois sont votées, tandis qu’en Suisse des actifs financiers augmentent toujours. Découvrez les nouveautés dans ce domaine dans notre article.

Наша Газета писала о том, что 26 сентября швейцарцам предстоит проголосовать по инициативе «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», также известной как «Инициатива 99%». Основная идея «Инициативы 99%» - в повышении налогов для 1% самых богатых людей в пользу остальных граждан. Инициативный комитет предлагает повысить налог на доходы от капитала, превышающие определенный порог, например, 100 000 франков: за каждый франк сверх этой суммы нужно будет платить налог, как за полтора франка. Благодаря полученным таким образом дополнительным средствам можно будет снизить налоги для швейцарцев с низкими и средними доходами, а также тратить дополнительные суммы на социальное обеспечение.

Желая проанализировать состояние активов самых богатых жителей альпийской республики, сотрудники журнала Bilan использовали статистику Национального банка Швейцарии и Федеральной налоговой администрации. Интересно, что в 2003-2017 гг. число людей с состоянием более 10 млн франков выросло в Конфедерации с 6313 до 17 078 человек. Их суммарные активы составили 646 млрд франков (+441 млрд), при этом четверть населения не может похвастаться большими накоплениями.

В 2003-2015 гг. выросло экономическое неравенство: коэффициент Джини, т.е. статистический показатель степени расслоения общества, увеличился с 0,83 до 0,86. Отметим, что этот показатель неодинаков в разных кантонах: выше всего он в Женеве (0,92), ниже всего – в Ури (0,72). Неравенство в этой сфере более выражено в Швейцарии, чем в соседних странах.

В 2009-2019 гг. сумма выплаченных акционерам дивидендов выросла на 11 млрд франков (+50%), составив 33 млрд. В целом в конце 2020 года общие активы швейцарцев оценивались в 4129 млрд франков, что на 2128 млрд больше, чем в 2000 году. По данным Национального банка Швейцарии, такой рост наполовину объясняется финансовыми операциями, наполовину – приростом капитала, не последнюю роль сыграл рост стоимости недвижимости, принадлежащей швейцарцам. Кстати, в конце 2020 года стоимость недвижимости составила 2212 млрд франков, в конце 2000-го – 942 млрд.

Если говорить об объеме чистых финансовых активов на душу населения, то в Швейцарии этот показатель – самый высокий по сравнению с соседними странами, а также США, Канадой, Австралией и Великобританией. В Конфедерации на каждого жителя приходится 460 тыс. франков, это в два-три раза выше, чем в соседних государствах. Добавим, что в топ-500 миллиардеров по версии компании Bloomberg входят 9 богачей из Швейцарии, самые состоятельные из них – Эрнесто Бертарелли (20,6 млрд долларов), Джанлуиджи Апонте (9,95 млрд) и дочь известного швейцарского политика Кристофа Блохера Магдалена Мартулло-Блохер (9,01 млрд). Сколько в Конфедерации останется богачей, если народ одобрит вышеупомянутую инициативу, покажет время.

 

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