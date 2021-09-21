Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Тичино, 21. 09. 2021.
Наша Газета писала о том, что 26 сентября швейцарцам предстоит проголосовать по инициативе «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», также известной как «Инициатива 99%». Основная идея «Инициативы 99%» - в повышении налогов для 1% самых богатых людей в пользу остальных граждан. Инициативный комитет предлагает повысить налог на доходы от капитала, превышающие определенный порог, например, 100 000 франков: за каждый франк сверх этой суммы нужно будет платить налог, как за полтора франка. Благодаря полученным таким образом дополнительным средствам можно будет снизить налоги для швейцарцев с низкими и средними доходами, а также тратить дополнительные суммы на социальное обеспечение.
В 2003-2015 гг. выросло экономическое неравенство: коэффициент Джини, т.е. статистический показатель степени расслоения общества, увеличился с 0,83 до 0,86. Отметим, что этот показатель неодинаков в разных кантонах: выше всего он в Женеве (0,92), ниже всего – в Ури (0,72). Неравенство в этой сфере более выражено в Швейцарии, чем в соседних странах.
В 2009-2019 гг. сумма выплаченных акционерам дивидендов выросла на 11 млрд франков (+50%), составив 33 млрд. В целом в конце 2020 года общие активы швейцарцев оценивались в 4129 млрд франков, что на 2128 млрд больше, чем в 2000 году. По данным Национального банка Швейцарии, такой рост наполовину объясняется финансовыми операциями, наполовину – приростом капитала, не последнюю роль сыграл рост стоимости недвижимости, принадлежащей швейцарцам. Кстати, в конце 2020 года стоимость недвижимости составила 2212 млрд франков, в конце 2000-го – 942 млрд.
Если говорить об объеме чистых финансовых активов на душу населения, то в Швейцарии этот показатель – самый высокий по сравнению с соседними странами, а также США, Канадой, Австралией и Великобританией. В Конфедерации на каждого жителя приходится 460 тыс. франков, это в два-три раза выше, чем в соседних государствах. Добавим, что в топ-500 миллиардеров по версии компании Bloomberg входят 9 богачей из Швейцарии, самые состоятельные из них – Эрнесто Бертарелли (20,6 млрд долларов), Джанлуиджи Апонте (9,95 млрд) и дочь известного швейцарского политика Кристофа Блохера Магдалена Мартулло-Блохер (9,01 млрд). Сколько в Конфедерации останется богачей, если народ одобрит вышеупомянутую инициативу, покажет время.
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