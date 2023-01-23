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понедельник, 23 января 2023 года   

Деньги олигархов – на восстановление Украины? |L’argent des oligarques pour la reconstruction de l’Ukraine?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 23. 01. 2023.

Фото: Regularguy.eth, Unsplash

Берн изучает правовые аспекты возможной конфискации замороженных российских активов.

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Berne examine les aspects juridiques d'une éventuelle confiscation des avoirs russes gelés.

Дискуссии о будущем санкционных активов в Швейцарии получили неожиданное продолжение. Напомним, что в связи с санкциями швейцарские власти заморозили принадлежащие россиянам счета на сумму около 7,5 млрд франков, а также 15 объектов недвижимости, в основном частных. Что же делать с этими средствами? Призывы их экспроприировать и направить в будущем на восстановление Украины звучат с прошлой весны, но официальный Берн неоднократно повторял, что правовой основы для конфискации нет. 

Сейчас риторика изменилась: министр иностранных дел Иньяцио Кассис не исключил возможности того, что заблокированные средства российских олигархов однажды могут быть конфискованы и переданы Киеву. «Это не полностью исключено. Это важный источник финансирования. Причиненный ущерб должен быть возмещен агрессором», - заявил федеральный советник в интервью телеканалу SRF. Примечательно, что, называя заблокированные средства важным источником финансирования восстановления Украины, Иньяцио Кассис, прекрасно владеющий немецким и всеми оттенками его употребления, использовал изъявительное, а не сослагательное наклонение.

В настоящее время в Швейцарии конфискация замороженных средств юридически невозможна. Как уточняет NZZ, согласно действующему законодательству, экспроприация заблокированных российских активов не допускается только потому, что соответствующие лица находятся в санкционном списке. А статья 72 Уголовного кодекса, которая позволяет конфисковать имущество, принадлежащее преступной или террористической организации и ее сторонникам, вряд ли подходит в этом случае. Другие законы также не допускают конфискации, но, по мнению Иньяцио Кассиса, это можно изменить. «Вы можете изменить национальный и международный порядок. Закон – это структура, которую создают люди», - отметил министр иностранных дел, подчеркнув при этом, что нужно искать решения, совместимые с Хартией прав человека.

Как выяснилось, словами дело не ограничилось – Берн уже предпринял конкретные шаги для прояснения вопроса. По сообщениям Федерального ведомства юстиции, правительство создало внутреннюю рабочую группу для изучения правовых вопросов, связанных с замороженными в Швейцарии санкционными российскими активами. Результаты будут представлены Федеральному совету в ближайшие несколько недель. Межведомственная группа состоит из представителей Государственного секретариата по экономическим вопросам, Государственного секретариата по международным финансовым вопросам, Федерального департамента иностранных дел и Федерального ведомства юстиции. Последнее также отмечает, что Швейцария «готова участвовать в согласованном процессе на международном уровне для поиска решений, которые позволят устранить нанесенный ущерб и восстановить Украину при соблюдении принципов верховенства права». Власти действуют поразительно быстро, учитывая, что вопрос создания другой рабочей группы – для систематического учета имущественных структур олигархов, находящихся под санкциями, и других олигархов, близких к Кремлю – уже почти год «висит» в парламенте.

Среди депутатов парламента заявления Иньяцио Кассиса ожидаемо вызвали много споров. Социалисты и «зеленые» уже давно призывают к изменению законодательства, чтобы замороженные российские средства могли быть использованы для восстановления Украины, но в парламенте требование Социалистической партии о конфискации активов российских и белорусских граждан, включенных в санкционные списки, было отклонено в прошлом году 103 голосами против 78. Против выступает Народная партия Швейцарии, которая вовсе не поддерживает идею присоединения к санкциям в отношении России, не говоря уже о более радикальных мерах, таких как конфискация активов. Либералы более гибки в своих оценках. Так, президент Либеральной партии Тьерри Буркарт отметил в одном из интервью, что экспроприация исключительно на основании гражданства была бы несостоятельной, но средства могли бы быть конфискованы на основании процедуры, предусмотренной законом. Президент партии «Центр» Герхард Пфистер в свою очередь считает правильным изучение возможности конфискации российских средств, но настаивает на рассмотрении всех деталей. По его мнению, необходимо будет доказать, что кто-то участвовал в войне в Украине или несет совместную ответственность, так как правовое государство не может просто экспроприировать средства по своему усмотрению.

Более решительно на борьбу с олигархами настроены США, где еще в марте было создано подразделение, занимающееся преследованием «коррумпированных российских олигархов» и всех тех, кто нарушает санкции, принятые Вашингтоном в отношении Москвы. Так, в пятницу власти США предъявили обвинения двум мужчинам, подозреваемым в том, что они, используя несколько схем для обхода санкций, помогали российскому олигарху Виктору Вексельбергу избежать ареста его яхты «Танго», стоимость которой оценивается в 90 миллионов долларов. Один из подозреваемых имеет российское и швейцарское гражданства и возглавляет расположенную в Цюрихе инвестиционно-консалтинговую компанию. Напомним, что Виктор Вексельберг, остающийся одним из акционеров цюрихской промышленной группы Sulzer, до недавнего времени проживал в Цуге и регулярно попадал в рейтинг самых богатых жителей Швейцарии по версии журнала Bilan.

Тем временем швейцарские адвокаты жалуются на запрет давать консультации физическим и юридическим лицам в России. Об этом в частности говорится в письме, которое Женевская ассоциация адвокатов направила президенту Швейцарии Алену Берсе, федеральному советнику Ги Пармелену и Государственному секретариату по экономическим вопросам. Ассоциация не оспаривает обоснованность санкций, но считает, что запрет на предоставление юридических услуг нарушает гарантию доступа к правосудию. По мнению адвокатов, швейцарская версия документа, в отличие от европейской, кажется двусмысленной. Более того, в тексте есть многочисленные исключения, которые затрудняют понимание, например, адвокаты могут продолжать защищать физическое или юридическое лицо в судебном процессе. Федеральный совет, скорее всего, оставит эту санкцию в силе, поскольку она принята в ЕС.

Добавим, что при оформлении виз Швейцария больше не принимает новые документы, выданные на оккупированных Россией территориях, включая Украину и Грузию. Берн принял это решение вслед за Брюсселем, который рассматривает введенную Россией в оккупированных регионах новую практику натурализации как нарушение международного права, территориальной целостности, суверенитета и независимости двух стран. Еврокомиссия определит, какие именно документы, выданные после определенной даты, больше не будут приниматься. Исключения возможны для несовершеннолетних и недееспособных лиц, а также тех, кто уже был гражданами России до установленной даты. Напомним, что ранее Евросоюз и Швейцария приостановили действие соответствующих соглашений об упрощении визового режима с Россией.

Остается отметить, что в России в эти дни активно обсуждается создание законодательной базы для конфискации имущества лиц, покинувших страны в знак несогласия с вторжением в Украину и подвергающих критике действия российского правительства. Параллельные реальности.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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