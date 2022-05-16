Наша Газета рассказывала, что на прошлой неделе Берн подвергся критике со стороны Хельсинкской комиссии США, которая назвала Швейцарию «пособницей Путина». Наибольшее удивление американских экспертов вызвал тот факт, что Конфедерация заблокировала только 7,5 млрд франков, в то время как в швейцарских банках хранятся предположительно от 150 до 200 млрд франков, так или иначе связанных с россиянами.

Ошибся тот, кто полагал, что после такого давления Берн начнет активнее блокировать российские деньги – сумма замороженных санкционных активов в Швейцарии не только не увеличилась, но даже значительно уменьшилась. Как сообщил на еженедельном брифинге в прошлый четверг представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), Швейцария разблокировала 3,4 млрд франков из замороженных ранее российских активов. Специалисты SECO заявили, что провели тщательный анализ, чтобы проверить, действительно ли средства, о которых сообщили банки, принадлежат людям или компаниям, находящимся под санкциями. После проверки федеральное ведомство приняло решение о частичной разблокировке: банки проявили предусмотрительность и заморозили некоторые активы в качестве меры предосторожности. «Если мы вместе с банком приходим к выводу, что нет причин для замораживания денег, мы должны их разблокировать. В противном случае мы не соблюдали бы положения закона», - пояснил заместитель руководителя отдела санкций SECO Лукас Регли. Стоит отметить, что редакции известны случаи, когда жертвами ошибочной блокировки счетов оказывались люди, очень далекие от санкционного списка. Новизна ситуации, спешка, давление и большой объем работы приводят к человеческим ошибкам, от которых не застрахованы даже швейцарские банкиры.

Таким образом, на настоящий момент в Швейцарии заблокированы 6,3 млрд франков. Кроме того, «арестовано» одиннадцать объектов недвижимости в четырех кантонах. SECO узнаёт о подпадающих под санкции активах от банков и страховых компаний, а также от федерального управления по таможенной и пограничной безопасности (OFDF/BAZG), которое сообщает о находящихся на складах предметах искусства, принадлежащих фигурирующим в санкционных списках лицам. Между тем, некоторые общественные организации и эксперты не раз говорили о том, что обойти санкции можно с помощью так называемых компаний «почтовых ящиков» и офшорных счетов: только специализированные юристы знают бенефициарных владельцев, но они не обязаны предоставлять информацию властям. Руководитель отдела двусторонних экономических отношений SECO Эрвин Боллингер отметил в ходе брифинга, что, в принципе, адвокаты обязаны следить за тем, чтобы не содействовать нарушению санкционных норм. Однако, особенно при представлении интересов клиентов в суде, адвокатская тайна имеет приоритет над правилами эмбарго, и, в конечном счете, только суд может решить, чему следует придать больший вес.

Эрвин Боллингер также подчеркнул, что замораживание активов не следует путать с их конфискацией. Так, в недвижимости, на которую наложены санкции, можно жить, но ее нельзя продать. Вопрос о конфискации всплыл не просто так. Сопредседательница Социалистической партии Маттеа Майер предложила в недавнем интервью Sonntagszeitung использовать санкционные активы для восстановления Украины после окончания войны. Аналогичные требования прозвучали из уст президента США Джо Байдена и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В Швейцарии для подобной экспроприации теоретически должно быть создано правовое основание, хотя прецеденты уже были. Например, ранее швейцарские власти сообщали, что вернут Узбекистану часть средств, конфискованных в рамках уголовного дела, связанного с Гульнарой Каримовой. Согласно условиям меморандума, деньги должны быть использованы, среди прочего, для улучшения условий жизни узбекского народа и укрепления законности.

Добавим, что, по последним данным, в Швейцарии зарегистрированы 49 384 беженца из Украины, 47 193 из них получили статус S. В последнее время количество прошений о предоставлении убежища уменьшилось. Если ранее власти получали до тысячи заявок в день, то сейчас – 300-500. До конца лета в страну могут приехать еще 80 000-120 000 украинских беженцев. Большинство из них могут остаться в Швейцарии по крайней мере до марта 2023 года. Тем временем, в прошлую пятницу швейцарская организация Campax подала в Федеральную канцелярию в Берне собравшую около 6500 подписей петицию с просьбой предоставлять убежище также российским дезертирам, отказникам по соображениям совести и всем россиянам, кто публично выступает против войны. Представители Народной партии Швейцарии (UDC/SVP), впрочем, считают, что для россиян не стоит делать исключение. Так, национальный советник от UDC/SVP Томас Эши отметил в комментарии SRF, что Швейцария должна одинаково относиться ко всем – россияне, которые просят убежище, имеют точно такие же права, как и просители из других стран.