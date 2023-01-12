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четверг, 12 января 2023 года   

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами|Une task force pour (et surtout contre) oligarques russes

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 12. 01. 2023.

Photo © Regularguy/Unsplash

Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

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L’idée mise en avance en mars dernier fait son chemin au pas d’une tortue. Mais elle le fait.

Постоянные читатели Нашей Газеты знают, какому сильному давлению подвергается Швейцария со стороны своих европейских и особенно американских партнеров, недовольных ее недостаточно активным, на их взгляд, применением санкций против России. Еще в мае прошлое года Государственный секретариат по экономике (Seco), Федеральный совет принял к сведению информацию о начале работы, под началом США, многосторонней целевой группы по обмену данными и координации мер в контексте санкций против российской элиты. Стоит указать, что эта группа, Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO), была создана уже через три недели после начала войны в Украине, в Швейцарии же вопрос о создании аналогичного органа все еще изучается – так и встает перед глазами медлительная черепаха!

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