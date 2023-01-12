Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами |Une task force pour (et surtout contre) oligarques russes

Постоянные читатели Нашей Газеты знают, какому сильному давлению подвергается Швейцария со стороны своих европейских и особенно американских партнеров, недовольных ее недостаточно активным, на их взгляд, применением санкций против России. Еще в мае прошлое года Государственный секретариат по экономике (Seco), Федеральный совет принял к сведению информацию о начале работы, под началом США, многосторонней целевой группы по обмену данными и координации мер в контексте санкций против российской элиты. Стоит указать, что эта группа, Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO), была создана уже через три недели после начала войны в Украине, в Швейцарии же вопрос о создании аналогичного органа все еще изучается – так и встает перед глазами медлительная черепаха!