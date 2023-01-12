Автор: Надежда Сикорская, Берн, 12. 01. 2023.
Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.|
L’idée mise en avance en mars dernier fait son chemin au pas d’une tortue. Mais elle le fait.
Постоянные читатели Нашей Газеты знают, какому сильному давлению подвергается Швейцария со стороны своих европейских и особенно американских партнеров, недовольных ее недостаточно активным, на их взгляд, применением санкций против России. Еще в мае прошлое года Государственный секретариат по экономике (Seco), Федеральный совет принял к сведению информацию о начале работы, под началом США, многосторонней целевой группы по обмену данными и координации мер в контексте санкций против российской элиты. Стоит указать, что эта группа, Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO), была создана уже через три недели после начала войны в Украине, в Швейцарии же вопрос о создании аналогичного органа все еще изучается – так и встает перед глазами медлительная черепаха!
Новое средство борьбы с бессонницейПрепарат, разработанный базельской биотехнологической компанией Idorsia выйдет на швейцарский рынок в течение 2023 года.
photoSCHWEIZ открыла свои двериКрупнейшая и наиболее значимая фотовыставка Швейцарии начала свою работу в Цюрихе.
Швейцария продолжает помогать УкраинеОжидавшегося некоторыми новогоднего перемирия не произошло, рождественское затишье никого не удовлетворило, война продолжалась и в так называемые «праздники», а значит, продолжалась и сопровождающая ее политическая и гуманитарная деятельность.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Новые швейцарские законы в 2023 годуНалоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?
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