2022 год имеет все шансы войти в историю как annus horribilis: повсюду кризис, мир, кажется, трещит по швам. Но не по всем: 300 самых состоятельных людей Швейцарии так же богаты, как и год назад. Ну, почти. Их совокупное состояние оценивается в 820 млрд франков, что всего на 0,1% меньше, чем в конце 2021 года. Как отмечают составители рейтинга, богатейшие люди, видимо, управляют своими активами более умно, чем те инвесторы, которые просто полагаются на пассивный индексный фонд.

Рейтинг этого года возглавил Жерар Вертхаймер, который вместе со своим братом Аленом владеет компанией Chanel. Сектор роскоши оказался очень устойчивым, а спад потребления эту отрасль, вероятно, не затронул – состояние Жерара Вертхаймера увеличилось до 38 млрд франков (+ 9 млрд). На втором месте оказались семьи Хоффманн-Оэри-Дюшмале, которые возглавляют фармацевтическую империю Roche и имеют состояние в размере более 30 млрд франков. Замыкает тройку богатейших жителей Швейцарии Клаус-Михаэль Кюне: глава одноименной логистической группы владеет 23 млрд франков (- 6 млрд за год).

По традиции мы обратили внимание на то, какие места в списке богатейших жителей Швейцарии заняли выходцы из стран постсоветского пространства. Российские олигархи, ранее регулярно входившие в первую десятку, ожидаемо испытали на себе последствия санкций, потеряв по несколько миллиардов своих активов.

На девятом месте рейтинга оказался уже знакомый нашим читателям Андрей Мельниченко (около 14 млрд франков), создавший в 2001 году две компании: «Еврохим» (минеральные удобрения) и СУЭК (уголь и энергетика). В марте 2022-го предприниматель был включен в санкционные списки Швейцарии и ЕС. Российский бизнесмен сложил с себя полномочия члена совета директоров своих компаний и продолжает оспаривать обоснованность санкций, заявляя, что его состояние было построено независимо, и отрицая какую-либо близость к Кремлю. Бенефициаром траста, где находятся его активы, стала его жена Александра, позже, впрочем, также попавшая под санкции. По информации Bilan, Андрей Мельниченко сейчас находится с семьей в Дубае и по-прежнему занимается своим образовательным фондом.

Состояние Геннадия Тимченко также оценивается примерно в 14 млрд франков. Он попал под санкции США еще после присоединения Крыма в 2014 году, а с началом войны в Украине в его отношении были введены ограничения со стороны Брюсселя и Берна. Его активы в ЕС, Великобритании и Швейцарии были заморожены. В начале марта в Италии была арестована якобы принадлежащая ему яхта «Лена» стоимостью около 50 млн евро. В связи с новыми санкциями он решил выйти из состава совета директоров компании «Новатэк», крупнейшего российского производителя и экспортера сжиженного природного газа. Несколько дочерних компаний, в которых Геннадий Тимченко является партнером, расположены в Швейцарии. Санкции вынудили его реорганизовать свой бизнес и владение недвижимостью. Созданный им в 2008 году в Швейцарии фонд «Нева» финансировал различные спортивные и культурные мероприятия, включая Фестиваль классической музыки в Вербье. Последний решил обойтись без этого спонсора и вернуть пожертвования за этот год - было ли это сделано, мы не знаем. Согласно документу, полученному этим летом журналистами Bilan от кантональных властей Женевы, Геннадий Тимченко по-прежнему зарегистрирован в коммуне Колоньи по своему финскому паспорту, но, судя по всему, в Швейцарии он практически не бывает.

Виктор Вексельберг, состояние которого оценивается в 6-7 млрд франков, опустился на 30-ю строчку рейтинга. Акционер Sulzer (49%), Medmix (42%), OC Oerlikon (18%), Züblin Immobilier (42%) и Swiss Steel (7%) понес экономический ущерб в результате российской агрессии против Украины. С 2018 года он уже находится под санкциями США, а в этом году американцы также заблокировали его частный самолет и яхту «Танго» стоимостью 90 млн долларов.

Семья Луи-Дрейфус с состоянием в размере 3 млрд франков заняла 46-е место рейтинга. Несмотря на рост цен на энергоносители, прибыль группы по продаже сельхозпродукции Louis-Dreyfus до налогообложения в первой половине 2022 года выросла почти на 40%, а низкая зависимость от российского и украинского производства позволила избежать убытков. Напомним, что уроженка Ленинграда Маргарита Луи-Дрейфус унаследовала компанию после кончины своего супруга Робера. В сентябре 2021 года она завершила продажу 45% акций фонду ADQ (Абу-Даби), но семья все еще остается главным акционером компании.

Российский миллиардер Сергей Попов, проживающий, по данным Bilan, в кантоне Во и владеющий 3 млрд франков, начал свой бизнес с поставок металлолома на крупнейшие металлургические предприятия страны. Он был давним партнером Андрея Мельниченко и Дмитрия Пумпянского по финансово-промышленной группе МДМ. «Его легендарная сдержанность и дистанцированность от российского государства позволили ему не попасть в санкционный список Запада», - подчеркивают авторы рейтинга, поместившие россиянина на 46-е место.

На 70-й строчке расположились семья Ахметовых, Динара Кулибаева и Юрий Шефлер, имеющие по 2 млрд франков. Война в Украине сильно ударила по бизнесу Ахметовых. Их холдинг System Capital Management (SCM) считается крупнейшим в Украине, но многие его заводы, включая «Азовсталь» в Мариуполе, были разрушены, повреждены или захвачены россиянами. 15% сотрудников были мобилизованы для участия в военных действиях. Ринат Ахметов работает из Киева, а его сын Дамир находится в Женеве, куда он переехал с женой и тремя детьми в прошлом году.

Динара Кулибева, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, последние 15 лет живет в Швейцарии в доме, который она купила за 74,7 млн франков в 2009 году. Десять лет спустя она приобрела замок Бельрив за более чем 100 млн франков, что стало рекордом. Динара Кулибаева все еще ждет разрешения на реконструкцию здания. В Швейцарии она принимает активное участие в работе своего образовательного фонда Montes Alti, который финансировал создание академии Urban Move в Женеве и предлагает стипендии нуждающимся студентам.

Что касается Юрия Шефлера, то принадлежащая ему компания Stoli Group с 2013 года производит водку в Латвии. Знаменитая «Столичная» теперь продается под сокращенным названием «Stoli» – в ответ на вторжение России в Украину. Сам бизнесмен оказался вовлеченным в скандал между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Последний подал на бывшую жену в суд, потому что она без предупреждения продала свою долю в провансальском винном поместье Шато Мираваль. Покупателем оказался Юрий Шефлер.

Семья Пумпянских (1,5 млрд франков и 102-е место в рейтинге) долгое время считалась самой богатой на Урале. Дмитрий Пумпянский был основателем и главным акционером ведущей мировой компании по производству стальных труб ТМК и многоотраслевого холдинга «Синара». В начале марта Дмитрий и его сын Александр, имеющий, по информации Bilan, швейцарское гражданство и проживающий в Женеве, оказались в санкционном списке. Они считают это решение необоснованным и утверждают, что никогда не были близки к Кремлю. Тем не менее, отец и сын ушли со всех своих постов и официально больше не являются бенефициарами своих активов. В Женеве Александр столкнулся с нехваткой наличных денег, поскольку его банковские счета были заблокированы. Даже его телефонная компания расторгла с ним контракт.

Владеющий состоянием в размере более одного миллиарда франков Владимир Йорих находится на 126-м месте рейтинга. Он сколотил свое состояние в 1990-х и 2000-х годах, а с 2006 года возглавляет расположенную в Цуге компанию Pala Investments. Имеет гражданство Германии. Владимир Йорих, давно покинувший Россию и больше не ведущий там активной деятельности, не затронут западными санкциями.

На 153-ю строчку составители рейтинга поместили проживающих в Женеве Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, имеющих по миллиарду франков. Оба бывших владельца ПриватБанка, который был национализирован в 2016 году, хотят доказать, что украинское правительство в то время действовало вне закона. В августе партнеры выиграли один из раундов: Верховный суд Украины постановил вернуть им принадлежащий банку отель «Мир» в Киеве.

Бывший акционер «ЮКОСа» Василий Шахновский (500 млн и 188-е место в рейтинге) выиграл в Федеральном суде один из эпизодов дела: он и его соратники противостоят российскому государству, пытаясь вернуть миллиарды долларов, которые, по их мнению, они потеряли. Ему, впрочем, еще предстоит найти способ заставить Россию заплатить часть этой суммы.

Последнюю треть списка (204-е место) открывает, чье состояние оценивается в 400 млн франков. Их основным активом является автосборочное предприятие «Автотор», на котором выпускаются автомобили, в основном, иностранных брендов. Хотя ни семья Щербаковых, ни «Автотор» не являются объектами санкций, некоторые западные марки прекратили с ними сотрудничество.

Семья Коган (300 млн и 234-е место) контролирует 82% акций банка «Уралсиб». Поскольку компания не имеет связей с российским государством, ни она, ни семья не попали под западные санкции. Любопытно, что в Вале Евгений Коган работает над проектом «Королевская деревня» в Аминоне.

261-ю строчку рейтинга разделили владеющие по 200 млн франков основатели сети спортивных магазинов «Спортмастер» Николай Фартушняк, Дмитрий Дойхен и Александр Михальский. Компанию им составил украинец Андрей Веревский, превративший свою агропромышленную группу «Кернел» в ведущего мирового производителя подсолнечного масла. Сегодня 15% земель «Кернела» находятся на территориях, контролируемых российской армией. Чтобы обеспечить ликвидность и уменьшить долг компании, акции которой котируются на польской фондовой бирже и в которой ему принадлежит 39,16% капитала, Андрей Веревский лично выкупил 30% земель и оборудование на сумму 210 млн долларов.