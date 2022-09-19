Россиянам будет сложнее получить швейцарскую визу

Россияне больше не смогут получать визы для въезда Швейцарию по облегченной процедуре. Напомним, что в 2009 году Швейцария и Россия подписали соглашение об упрощении выдачи виз своим гражданам. Документ предусматривает, среди прочего, снижение или отмену соответствующих сборов, а также отмену или облегчение ряда формальностей. 16 сентября Федеральный совет решил приостановить действие этого соглашения в полном объеме.

Швейцарское правительство, таким образом, последовало, как и в вопросе санкций, за Европейским союзом. Напомним, что 9 сентября Брюссель полностью приостановил действие соглашений об упрощении визового режима с Россией из-за продолжающейся войны в Украине. На практике это будет означать, что визовый сбор подорожает с 35 до 80 евро, срок рассмотрения ходатайств увеличится до 15 дней (а в некоторых случаях и дольше), заявителям придется предоставлять больше документов, а правила получения многократных виз будут ужесточены.

«Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ в ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и необоснованной агрессивной войной, включающей неизбирательные нападения на гражданское население, Россия нарушила это доверие и попирает основные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу», - приводятся в коммюнике Совет ЕС слова министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

Швейцарская Конфедерация хоть и не входит в ЕС, но является членом Шенгенского соглашения, на территории которого в принципе действует свобода передвижения. «В интересах Швейцарии способствовать проведению общей и единой визовой политики на европейском уровне, в противном случае она столкнется с ростом числа визовых заявлений, подаваемых в ее зарубежные представительства российскими гражданами, стремящимися обойти решения ЕС», - отмечается в коммюнике Федерального совета.

Власти, впрочем, подчеркивают, что речь идет не о введении общего визового запрета для российских граждан, а о том, чтобы вновь применять к ним обычные правила визового кодекса.

Это не первое ужесточение визовых формальностей с начала войны. Весной Швейцария, также вслед за ЕС, уже приостановила действие упрощенного визового режима для российских дипломатов и бизнесменов.

Берн также заявил о приостановке предоставления России налоговой информации. Аналогичное решение ранее приняли страны-члены ЕС, США, Канада и Великобритания. Это касается автоматического обмена информацией о финансовых счетах и декларациях по странам, спонтанного обмена и передачи данных по запросу. Ряд швейцарских судов и других органов власти уже временно прекратили оказание России административной помощи и взаимной правовой помощи по налоговым вопросам.

Добавим, что Федеральный департамент иностранных дел рекомендовал гражданам Швейцарии, чье присутствие в России не является необходимым, покинуть страну. Как отмечается на странице МИДа, в связи с военным нападением на Украину ситуация в России становится все более непредсказуемой и может внезапно ухудшиться. Более того, Россия считает Конфедерацию и другие страны, которые ввели против нее санкции, «недружественными государствами», поэтому нельзя исключать возможности ответных мер. Гражданам Швейцарии, все еще находящимся в России, рекомендовано следовать инструкциям местных властей, избегать демонстраций любого рода, воздерживаться от политических заявлений и всегда носить с собой паспорт, чтобы подтвердить свою личность во время проверок. Швейцарские власти предупреждают, что в случае ухудшения ситуации или возможного ограничения свободы передвижения посольство Швейцарии в Москве имеет лишь очень ограниченные возможности для оказания услуг или помощи в чрезвычайных ситуациях.