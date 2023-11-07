Автор: Надежда Сикорская, Веве-Москва, 07.11.2023.
Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.|
Malgré l’avalanche de nouvelles l’une pire que l’autre, les professionnels continuent à surveiller l’application de sanctions contre la Russie par les entreprises suisses.
На прошлой неделе директор Swisscom Кристоф Эшлиманн рассказал на ежегодном «Форуме 100», проходившем в EPFL, о проекте создания фонда в размере 50 млрд франков для поддержки швейцарских стартапов. Стартапы – дело хорошее, и на прошлой неделе мы сообщили о том, как проходил слет их представителей. Но г-н Эшлиманн взял за образец компанию Nestlé, призвав плодить нумерические ее аналоги. Увы, далеко не все сегодня считают транснациональную корпорацию, крупнейший в мире производитель продуктов питания со штаб-квартирой в Веве примером для подражания. Почему? Из-за контактов с Россией, о которых Nestlé предпочитает не распространяться, но которые многих интересуют.
Швейцария продлевает статус SТакое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.
Две звезды в Женевской консерватории4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.
Леся Щуцкая: «Смотря на звездное небо, можно понять, что Вселенная расширяется»Наша сегодняшняя гостья – доктор физических наук, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), которой в этот понедельник была торжественно была вручена премия Лациса.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Добавить комментарий