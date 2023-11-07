Без каких продуктов Nestlé России не прожить? |Quels produits de Nestlé sont essentiels pour la Russie ?

На прошлой неделе директор Swisscom Кристоф Эшлиманн рассказал на ежегодном «Форуме 100», проходившем в EPFL, о проекте создания фонда в размере 50 млрд франков для поддержки швейцарских стартапов. Стартапы – дело хорошее, и на прошлой неделе мы сообщили о том, как проходил слет их представителей. Но г-н Эшлиманн взял за образец компанию Nestlé, призвав плодить нумерические ее аналоги. Увы, далеко не все сегодня считают транснациональную корпорацию, крупнейший в мире производитель продуктов питания со штаб-квартирой в Веве примером для подражания. Почему? Из-за контактов с Россией, о которых Nestlé предпочитает не распространяться, но которые многих интересуют.