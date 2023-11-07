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07.11.2023 - 16:15Скончался Йорг Бухерер

Без каких продуктов Nestlé России не прожить? |Quels produits de Nestlé sont essentiels pour la Russie ?

Автор: , Веве-Москва, .

Новые старые шоколадки Photo © producttoday.ru

Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

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Malgré l’avalanche de nouvelles l’une pire que l’autre, les professionnels continuent à surveiller l’application de sanctions contre la Russie par les entreprises suisses.

На прошлой неделе директор Swisscom Кристоф Эшлиманн рассказал на ежегодном «Форуме 100», проходившем в EPFL, о проекте создания фонда в размере 50 млрд франков для поддержки швейцарских стартапов. Стартапы – дело хорошее, и на прошлой неделе мы сообщили о том, как проходил слет их представителей. Но г-н Эшлиманн взял за образец компанию Nestlé, призвав плодить нумерические ее аналоги. Увы, далеко не все сегодня считают транснациональную корпорацию, крупнейший в мире производитель продуктов питания со штаб-квартирой в Веве примером для подражания. Почему? Из-за контактов с Россией, о которых Nestlé предпочитает не распространяться, но которые многих интересуют.

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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