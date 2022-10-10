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вторник, 11 октября 2022 года   

Кушать нужно всем, даже россиянам |Tout le monde doit être nourri, même les Russes

Автор: Надежда Сикорская, Веве, 10. 10. 2022.

Кто не знает знаменитую вилку Nestlé в Веве? Photo © Alimentarium/Vevey

Президент компании Nestlé Поль Бюльке объяснил в эфире RTS решение не покидать окончательно российский рынок.

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Le président de Nestlé Paul Bulcke a défendu à l’antenne de RTS la décision du groupe de rester sur le marché russe.

На прошлой неделе Европейский Союз объявил новый, уже восьмой, пакет санкций против России и обновил лист российских компаний и физических лет, против которых эти санкции должны применяться их в общей сложности 1300, а среди различных чиновников и военных оказался и певец Олег Газманов. С самого начала войны в Украине Наша Газета внимательно следит за реакцией на трагические события со стороны швейцарских политических и экономических кругов, а также гражданского общества. Наши читатели знают, что многие швейцарские компании приняли решение уйти с российского рынка в знак протеста против действий российского правительства: jэтические соображения возобладали над коммерческими.

Многие, но не все. Среди тех, что еще работает в России, Nestlé – флагман швейцарской промышленности, крупнейший в мире производитель продуктов питания, штаб-квартира которого находится в Веве. Торговый оборот холдинга равен 87 млрд франков если знать, что в конце 2021 финансового года Швейцарская Конфедерация констатировала дефицит в размере 12,2 млрд франков, то эта сумма впечатляет еще больше. На группу работают 276 тысяч человек во всем мире, она владеет 384 заводами в 79 странах. По имеющейся информации, в общей сложности Nestlé продает миллиард единиц товаров в день. В том числе в России, где до начала войны компания обеспечивала работой около 7000 человек.

18 марта 2022 года руководство группы сообщило о прекращении продаж в России части продукции, не являющейся товарами первой необходимости, например, KitKat и Nesquik, и об ограничении своей торговой деятельности лишь детским и медицинским питанием. Говорилось также о намерении передавать все получаемые доходы гуманитарным организациям.  По мнению швейцарских журналистов, это было сделано под давлением общественности.

Такая не полная мера удовлетворила не всех. В последние месяцы мы сообщали, в частности, о критике, которой компания подверглась со стороны как президента Украины Владимира Зеленского, так и швейцарской общественной организации Public EyeПришло время объясниться.

«Вызвать на ковер» президента компании Nestlé журналистам сложно, но пригласить в эфир легко. Хорошо, что 68-летний Поль Бюльке согласился на участие в программе с соответствующим его статусу названием «Big Boss» и сам объяснил позицию возглавляемого им гиганта, сразу заявив, что отдает себе отчет в серьезности положения. «Мы так же, как и все шокированы происходящим и с пониманием относимся к принятым мерам. Мы уже значительно сократили нашу деятельность в России, прекратив все инвестиции в будущее и все рекламные кампании». При этом он напомнил, что суть миссии Nestlé – «давать людям питание». «Это в нашем ДНК. Мы делаем это в подчас крайне трудных странах. Мы по-прежнему присутствуем в Венесуэле, где у нас пять фабрик и 2500 сотрудников. Это также вопрос лояльности по отношению к местным поставщикам, сотрудникам и потребителям», – подчеркнул он.

Но здоровое ли питание поставляет Nestlé, продвигающая свою продукцию под известным лозунгом «Good food, Good life » – «Хорошая еда, хорошая жизнь Полю Бюльке пришлось ответить в эфире также за выпускаемую компанией и пользующуюся популярностью пиццу Buitoni, которой отравились недавно во Франции 50 детей, из которых двое скончались. По его мнению, лозунг менять не следует, а в причинах трагедии компания разбирается. «Качество и безопасность нашей продукции наш главный приоритет, заверил он. В этом мы не допускаем компромиссов. Мы верим в способность качественного питания улучшить качество жизни для всех, как сегодня, так и для будущих поколений».

Судя по всему, большого впечатления слова г-на Бюльке на ведущего программы Патрика Фишера не произвели, поскольку он не замедлил напомнить, что Nestlé фигурирует в списке пяти главных загрязнителей мира пластиком эта информация была обнародована в октябре 2021 года на основании данных экологического альянса « Break free from Plastic » (« Избавимся от пластика»). По словам президента компании, перед ней стоит задача достичь углеродной нейтральности к 2050 году. «Мы должны сначала действовать на уровне наших зданий, наших фабрик, ставить на фотовольтаическую энергию, после чего сфокусируемся на переработке отходов, – сказал он. – Две трети выбросов газов, способствующих парниковому эффекту, связаны с сельским хозяйством. Мы прилагаем большие усилия для соблюдения наших обязательств по отношению к фермерам, к поставщикам. Мы предлагаем им микро-кредиты, делимся с ними нашими знаниями. Это требует структур, зарплат. С точки зрения инвестиций, на первые годы речь идет о трех миллиардах.»

Ну что, посочувствуем Nestlé?

 

 

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