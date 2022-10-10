Кушать нужно всем, даже россиянам

Автор: Надежда Сикорская, Веве, 10. 10. 2022.
Президент компании Nestlé Поль Бюльке объяснил в эфире RTS решение не покидать окончательно российский рынок.|
Le président de Nestlé Paul Bulcke a défendu à l’antenne de RTS la décision du groupe de rester sur le marché russe.
На прошлой неделе Европейский Союз объявил новый, уже восьмой, пакет санкций против России и обновил лист российских компаний и физических лет, против которых эти санкции должны применяться – их в общей сложности 1300, а среди различных чиновников и военных оказался и певец Олег Газманов. С самого начала войны в Украине Наша Газета внимательно следит за реакцией на трагические события со стороны швейцарских политических и экономических кругов, а также гражданского общества. Наши читатели знают, что многие швейцарские компании приняли решение уйти с российского рынка в знак протеста против действий российского правительства: jэтические соображения возобладали над коммерческими.
Многие, но не все. Среди тех, что еще работает в России, Nestlé – флагман швейцарской промышленности, крупнейший в мире производитель продуктов питания, штаб-квартира которого находится в Веве. Торговый оборот холдинга равен 87 млрд франков – если знать, что в конце 2021 финансового года Швейцарская Конфедерация констатировала дефицит в размере 12,2 млрд франков, то эта сумма впечатляет еще больше. На группу работают 276 тысяч человек во всем мире, она владеет 384 заводами в 79 странах. По имеющейся информации, в общей сложности Nestlé продает миллиард единиц товаров в день. В том числе в России, где до начала войны компания обеспечивала работой около 7000 человек.
18 марта 2022 года руководство группы сообщило о прекращении продаж в России части продукции, не являющейся товарами первой необходимости, например, KitKat и Nesquik, и об ограничении своей торговой деятельности лишь детским и медицинским питанием. Говорилось также о намерении передавать все получаемые доходы гуманитарным организациям. По мнению швейцарских журналистов, это было сделано под давлением общественности.
Такая не полная мера удовлетворила не всех. В последние месяцы мы сообщали, в частности, о критике, которой компания подверглась со стороны как президента Украины Владимира Зеленского, так и швейцарской общественной организации Public Eye. Пришло время объясниться.
Но здоровое ли питание поставляет Nestlé, продвигающая свою продукцию под известным лозунгом «Good food, Good life » – «Хорошая еда, хорошая жизнь?» Полю Бюльке пришлось ответить в эфире также за выпускаемую компанией и пользующуюся популярностью пиццу Buitoni, которой отравились недавно во Франции 50 детей, из которых двое скончались. По его мнению, лозунг менять не следует, а в причинах трагедии компания разбирается. «Качество и безопасность нашей продукции – наш главный приоритет, – заверил он. – В этом мы не допускаем компромиссов. Мы верим в способность качественного питания улучшить качество жизни для всех, как сегодня, так и для будущих поколений».
Судя по всему, большого впечатления слова г-на Бюльке на ведущего программы Патрика Фишера не произвели, поскольку он не замедлил напомнить, что Nestlé фигурирует в списке пяти главных загрязнителей мира пластиком – эта информация была обнародована в октябре 2021 года на основании данных экологического альянса « Break free from Plastic » (« Избавимся от пластика»). По словам президента компании, перед ней стоит задача достичь углеродной нейтральности к 2050 году. «Мы должны сначала действовать на уровне наших зданий, наших фабрик, ставить на фотовольтаическую энергию, после чего сфокусируемся на переработке отходов, – сказал он. – Две трети выбросов газов, способствующих парниковому эффекту, связаны с сельским хозяйством. Мы прилагаем большие усилия для соблюдения наших обязательств по отношению к фермерам, к поставщикам. Мы предлагаем им микро-кредиты, делимся с ними нашими знаниями. Это требует структур, зарплат. С точки зрения инвестиций, на первые годы речь идет о трех миллиардах.»
Ну что, посочувствуем Nestlé?
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