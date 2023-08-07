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понедельник, 7 августа 2023 года   

Разные траектории гигантов швейцарской промышленности |Trajectoires différentes des géants de l’industrie suisse

Автор: , Базель-Веве, .

Башни Roche в Базеле. Фото: Walter Brunner, Unsplash

В то время как одни компании теряют позиции на фондовом рынке, другие растут благодаря повышению цен.

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Alors que certaines entreprises perdent du terrain en bourse, d’autres progressent grâce à la hausse des prix.

Настроение представителей бизнеса находится на рекордно низком уровне. Согласно исследованию Credit Suisse и ассоциации Procure.ch, такого спада в отрасли не было с 2009 года. Это в общем, а в частности компании демонстрируют иногда противоположные результаты.

Фармацевтический холдинг Roche, например, переживает ожидаемый после окончания пандемии спад. Продажи тестов и препаратов для лечения коронавируса уже упали на 5 млрд франков в 2022 году и в 2023-м снижение продолжилось. Так, оборот Roche уменьшился с 32,3 млрд франков в начале 2022 года до 29,78 млрд франков в середине 2023-го. Тем не менее, с поправкой на отрицательное влияние падения продаж связанных с пандемией препаратов, основной бизнес диагностического подразделения вырос на 6%, в частности благодаря продажам кардиологических тестов и диагностических решений для клинической химии. А продажи фармацевтического подразделения увеличились на 8%, достигнув 22,68 млрд франков.

Таким образом, результаты за первое полугодие 2023 года не так уж и плохи и в целом соответствуют ожиданиям. По прогнозам экспертов, негативный «постпандемийный» эффект будет ослабевать и должен исчезнуть к первому кварталу 2024 года, после чего базовый рост оборота компании снова станет более заметным. Этому могут способствовать, среди прочего, продажи офтальмологического препарата Vabysmo, а также средств для лечения рассеянного склероза и гемофилии Ocrevus и Hemlibra.

Несмотря на обнадеживающие признаки и успокаивающие слова руководства, Roche теряет позиции на фондовом рынке. Как отмечает Le Temps, с начала года стоимость акций базирующейся в Базеле компании снизилась на 7,76% – и это после 23%-го падения в 2022-м. Для сравнения: за тот же период времени акции конкурента Novartis подорожали на 4,5%. Тем не менее, дела у Roche обстоят намного лучше, чем у Pfizer и других крупных фармапредприятий, подверженных влиянию пандемии.

Добавим, что Roche в настоящее время разрабатывает чуть более 150 лекарственных препаратов, в основном в области лечения рака. Около трети из них находятся на завершающей перед выходом на рынок стадии клинических испытаний. В марте компания также объявила об инвестициях в размере 600 млн евро в свой крупнейший европейский научно-исследовательский и производственный центр биотехнологий, расположенный в немецком городе Пенцберг.

А вот другой гигант швейцарской индустрии, производитель продуктов питания Nestlé, продолжает получать выгоду от ценового эффекта. По информации Le Temps, компания повысила цены на 9,5%, в то время как ее конкуренты Unilever и Danone – на 9,1% и 8,4% соответственно. Органический рост компании, учитывающий такие показатели, как колебания валютных курсов, составил 8,7%, что превысило ожидания. При этом на отчетные показатели повлиял сильный франк: курсовая разница снизила выручку на 6,7%. Торговый оборот вырос на 1,6%, составив 46,3 млрд франков. Чистая прибыль увеличилась на 7,7%, достигнув 5,6 млрд франков. С другой стороны, валовая маржа, считающаяся показателем рентабельности, снизилась на 0,4 пункта до 45,6% из-за обусловленного инфляцией увеличения затрат на сырье и упаковку, а также заработной платы. Любопытно, что наибольший рост показали … корма для домашних животных, оборот которых вырос до 9,37 млрд франков. Владельцы собак и кошек явно не экономят на своих любимцах даже во время инфляции. Компания пересмотрела свои прогнозы на этот год в сторону повышения, ожидая, что органический рост продаж составит от 7% до 8%. В свою очередь инвесторы положительно отреагировали на отчет о результатах деятельности Nerstlé, чьи акции на швейцарской фондовой бирже стали расти.

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