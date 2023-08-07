Автор: Заррина Салимова, Базель-Веве, 07.08.2023.
В то время как одни компании теряют позиции на фондовом рынке, другие растут благодаря повышению цен.|
Alors que certaines entreprises perdent du terrain en bourse, d’autres progressent grâce à la hausse des prix.
Настроение представителей бизнеса находится на рекордно низком уровне. Согласно исследованию Credit Suisse и ассоциации Procure.ch, такого спада в отрасли не было с 2009 года. Это в общем, а в частности компании демонстрируют иногда противоположные результаты.
Фармацевтический холдинг Roche, например, переживает ожидаемый после окончания пандемии спад. Продажи тестов и препаратов для лечения коронавируса уже упали на 5 млрд франков в 2022 году и в 2023-м снижение продолжилось. Так, оборот Roche уменьшился с 32,3 млрд франков в начале 2022 года до 29,78 млрд франков в середине 2023-го. Тем не менее, с поправкой на отрицательное влияние падения продаж связанных с пандемией препаратов, основной бизнес диагностического подразделения вырос на 6%, в частности благодаря продажам кардиологических тестов и диагностических решений для клинической химии. А продажи фармацевтического подразделения увеличились на 8%, достигнув 22,68 млрд франков.
Таким образом, результаты за первое полугодие 2023 года не так уж и плохи и в целом соответствуют ожиданиям. По прогнозам экспертов, негативный «постпандемийный» эффект будет ослабевать и должен исчезнуть к первому кварталу 2024 года, после чего базовый рост оборота компании снова станет более заметным. Этому могут способствовать, среди прочего, продажи офтальмологического препарата Vabysmo, а также средств для лечения рассеянного склероза и гемофилии Ocrevus и Hemlibra.
Несмотря на обнадеживающие признаки и успокаивающие слова руководства, Roche теряет позиции на фондовом рынке. Как отмечает Le Temps, с начала года стоимость акций базирующейся в Базеле компании снизилась на 7,76% – и это после 23%-го падения в 2022-м. Для сравнения: за тот же период времени акции конкурента Novartis подорожали на 4,5%. Тем не менее, дела у Roche обстоят намного лучше, чем у Pfizer и других крупных фармапредприятий, подверженных влиянию пандемии.
Добавим, что Roche в настоящее время разрабатывает чуть более 150 лекарственных препаратов, в основном в области лечения рака. Около трети из них находятся на завершающей перед выходом на рынок стадии клинических испытаний. В марте компания также объявила об инвестициях в размере 600 млн евро в свой крупнейший европейский научно-исследовательский и производственный центр биотехнологий, расположенный в немецком городе Пенцберг.
Кто они – швейцарские друзья России?Кто такие Freundschaftstrychler? И какие цели они перед собой ставят?
Швейцарские банки закрывают счета россиянТакое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.
США усиливают давление на БернСанкции против бывшего генерального прокурора Конфедерации и роль швейцарских сырьевых трейдеров – эти вопросы оказались в центре внимания в последнее время.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Добавить комментарий