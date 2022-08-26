«Наша Газета» впервые писала о фестивале Images Vevey еще в далеком 2010 году – тогда он назывался Vevey-Images и был первым и единственным фотофестивалем в Швейцарии, проводимом на открытом воздухе каждые два года. Не решимся поручиться, что он по-прежнему единственный, но первым, разумеется, остается. (Как и Наша Газета остается первым ежедневным онлайн изданием в Швейцарии на русском языке.) В последний раз мы приглашали вас полюбоваться прекрасными фотоработами в 2020 году – в разгар санитарного кризиса именно открытый воздух сделал фестиваль одним из очень немногих не отмененных культурных мероприятий, а создание специального фонда, отвечающего за стабильное финансирование, позволяет ему быть совершенно бесплатным.

Как и два года назад, название у фестиваля двуязычное Together. La vie ensemble, и это тот случай, когда форма усиливает содержание, напоминая, что наученному пандемией и теперь проходящему проверку на стойкость войной в Украине международному сообществу необходимо-таки научиться жить – и выживать! – вместе. А культура всегда была и будет самой удобной площадкой для коллективных эмоций.

В течение трех недель жители и гости Веве, как говаривали раньше, смогут внимательно рассмотреть и оценить 50 фотографических инсталляций, специально созданных для принимающего их пространства Images Vevey. К участию в фестивале были приглашены 52 фотографа из 25 стран. Среди них есть как всемирно признанные мастера, так и лишь стремящиеся к Олимпу таланты.

К первой группе, несомненно, относится британский фотограф Мартин Парр, которого даже многие коллеги по цеху уважительно называют хроникером нашего времени. Стоит заметить, что приглашение его в Веве – поступок со стороны организаторов фестиваля. Дело в том, что ровно два года назад, в июле 2020-го, Парру пришлось покинуть пост арт-директора Фестиваля фотографии в Бристоле, городе, где тремя годами ранее открылся его собственный фонд. Как раз в том же 2017 году Парру довелось написать предисловие к факсимильному переизданию фотоальбома «Лондон» не слишком известного и скончавшегося в 2006 году итальянского фотографа Джана Буттурини; впервые фотоальбом увидел свет в 1969-м. Среди многочисленных (и очень сильных) черно-белых снимков, сделанных Буттурини в 1960-х, был разворот, на котором справа оказалась фотография чернокожей женщины в окошке кассы лондонского метро, а слева – гориллы в клетке городского зоопарка. Случайностью это было или преднамеренным выбором, доказать невозможно, однако 18-летная студентка факультета антропологии Лондонского Университетского колледжа объявила это преднамеренным актом и обвинила Парра в расизме. После полуторагодовой публичной атаки, многократных извинений со стороны знаменитого фотографа и его безрезультатных попыток вступить с обвинительницей в диалог, он, видимо, устал настолько, что принял решение отдать бразды правления фестиваля, который сам же основал и в развитие которого вкладывал время и душу в течение 18 лет, то есть в течение всей жизни активистки на момент начала скандала.

Пессимисты пророчили Парру конец карьеры и исчезновение с арт-горизонта. Но нет! В 2021 году, по случаю собственного юбилея, королева Великобритании Елизавета II наградила его Орденом Британской империи, одной из высших наград страны. Отрадно, что и Ее Величество, и устроители фестиваля в Веве умеют разделять компот и мух и понимают и то, что и социальная ситуация с 1960-х годов кардинально изменилась, и что художественное произведение, указывающее на что-то, не обязательно это что-то поддерживает – послуживший причиной скандала разворот можно было бы подписать и так: «Долой угнетателям людей и животных». Неужели нынешняя политкорректность нуждается в таком разжевывании?

Как бы то ни было, на фестивале Images Vevey Мартин Парр представит инсталляцию фотографий Déjà View – в ее рамках его собственные снимки вступают в диалог с клише анонимных авторов, участвовавших в проекте The Anonymous. Не терпится посмотреть все снимки, сделанные в 1950-е - 1980-е годы!

Уверены, что не меньший интерес привлечет работа Марины Абрамович. Родившаяся в 1946 году в Белграде, эта «бабушка искусства перформанса», как не слишком почтительно называют ее некоторые, известна как крупнейшая специалистка по искусству выносливости – все её творчество исследует отношения между художником и аудиторией, пределами тела и возможностями ума. В этом году в Веве будет представлена работа The Lovers, The Great Wall Walk («Влюбленные. Прогулка по Великой Китайской стене»).

Два года назад Наша Газета рассказывала о сделанной в 1981 году серии полароидных фотографий в четырех частях Modus Vivendi Марины Абрамович и Улая, которая была выставлена в Художественном музее Берна. Работа, которую теперь увидят посетители Images Vevey, занимает особое место в творчестве обоих художников. Марина и немецкий художник-концептуалист и перформансист Улай познакомились в 1976 году в Амстердаме и быстро поняли, что их объединяет идея «коллективного существа», которое они сами называли как «Другое».

В 1980-м они решили пожениться, встретившись на середине Великой Китайской стены. По сценарию Улай должен был начать свой путь из пустыни, а Марина – со стороны моря, что означало слияние стихий, мужского и женского начала. Разрешения китайских властей пришлось ждать восемь долгих лет, за которые Улай женился на забеременевшей от него переводчице-китаянке. Изменившиеся обстоятельства изменили и суть творческого замысла, из торжества соединения превратившегося в торжество расставания: отправившись в путь с противоположных концов, пара встретилась посередине, чтобы попрощаться друг с другом – как они оба думали, навсегда. «Этот поход превратился в законченную личную драму. Улай стартовал из пустыни Гоби, я – от Жёлтого моря. После того как каждый из нас прошёл 2500 километров, мы встретились и простились навсегда», - рассказывала позже Марина Абрамович.

Но никогда не говори навсегда! Художники встретились в 2010 году на перформансе Марины «В присутствии художника» в Нью-Йоркском музее современного искусства МоМА, а летом 2017-го, спустя 30 лет после расставания, и вообще помирились – прямо на сцене датского Музея современного искусства «Луизиана», где проходила крупнейшая выставка Марины Абрамович в Европе на тот момент. По-настоящему они расстались навечно 2 марта 2020 года, в день кончины Улая. Впрочем, и эта «окончательность» по-прежнему под вопросом.

Как бы то ни было, в Веве 17-минутный (почти) перформанс The Lovers, The Great Wall Walk, повествующий о ненадежности романтических отношений, вступит в диалог с фотографиями, сделанными итальянским фотографом Марко Анелли в 2010 году, во время воссоединения пары в Нью-Йорке.

К классикам жанра безусловно относится и Борис Михайлов, представитель Харьковской фотографической школы, о котором, как и об изобретенном им «сэндвиче», Наша Газета подробно рассказывала совсем недавно, по поводу его персональной выставки на Art Basel. Случайное, как и многие открытия, изобретение, приведшее в восторг его автора, легло в основу поэтической инсталляции под названием «Вчерашний сэндвич». Кажущееся забавным смешение в ней военных процессий, бытовых сценок и обнаженных женских тел призвано, по замыслу Бориса Михайлова, отразить влияние тоталитарного режима на повседневную жизнь.

Наши читатели наверняка обратят внимание и на проект «Мирная жизнь» («Peaceful life») украинского фотографа Геры Артемовой. Он был запущен в 2015 году, через год после аннексии/присоединения Россией Крыма и начала гибридной войны на Востоке Украины. «Мирная жизнь» отражает разные слои реальной ситуации: кажущееся спокойствие повседневной жизни и нарастающий конфликт на «заднем фоне». Умиротворение, запечатленное Герой на берегу озера Тельбин в Киеве, резко контрастирует с дырой от настоящей пули, символом вторжения войны в мирную жизнь. В свете последовавших событий эта серия фотографий может рассматриваться, как манифест, считают организаторы фестиваля.

Кто не помнит «Санту-Барбару», первую американскую «мыльную оперу», показанную по советскому телевидению и с восторгом встреченную миллионами зрителей, включая маму фотографа из Армении Дианы Маркосян! В 1996 году, решив оставить Москву и отца своих детей, она разместила объявление в нескольких брачных агентствах. Приняв в итоге предложение и мужчины, проживавшего в Санта-Барбаре, штат Калифорния, она переехала туда вместе с двумя детьми. Годы спустя, прибегнув к помощи одного из сценаристов знаменитого телесериала, Диана сняла короткометражный фильм о драме своей собственной семьи. Созданный специально для Images Vevey, «Санта-Барбара» Дианы Маркосян – это горький рассказ об американской мечте и связанных с ней разочарованиях, о тонкой грани между реальностью и иллюзией.

Родившаяся в России и живущая в США фотограф Анастасия Самойлова представит в Веве проект под названием «Завтраки» (Breakfasts), помятуя, видимо, присказку о том, что это – самый важный прием пищи в течение дня, а может быть, и самый интимный, ведь его предписывается ни с кем не делить. Автор выбрала момент завтрака, чтобы полистать альбомы своих любимых фотографов, разложив их раскрытыми на столе, а на них - ингредиенты собственной трапезы. В результате, вместо «Завтрака у Тиффани», у нее получился завтрак со Стивеном Шором, Синди Шерман и Дорой Маар – источниками вдохновения Анастасии.