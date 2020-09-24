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четверг, 24 сентября 2020 года   

В Веве, за впечатлениями|Allons à Vevey, chercher les images

Автор: Надежда Сикорская, Веве, 24. 09. 2020. Просмотров: 67

(c) Альберто Вьечели (Швейцария). Holding the camera. № 43

Да, лето кончилось. И бабье лето, кажется, тоже. Но все же синоптики не категоричны – в ближайшие выходные дожди если и будут, то лишь переменные. А потому культурную программу планировать не только можно, но и нужно, тем более что у вас есть последний шанс побывать в «Городе образов».

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L’été est bien fini. Et l’été indienne aussi. Mais il y a l’espoir que ce weekend les pluies ne seront que passagères. Et on peut donc planifier un programme culturel qui risque de nous emmener à la « Ville des images ».

Только очень наивные люди полагают, что культура может существовать сама по себе, произвольно, в вакууме. Конечно, это не так: во все времена она была результатом определенной политики правительств (или прихотей отдельных правителей) и финансовой поддержки меценатов (по их собственной инициативе или по указанию сверху). Современная Швейцария – удачный пример совпадения желаний и возможностей. Просматривая статистику, диву даешься, сколько всего происходит на этой маленькой территории – выставок, книжных ярмарок, фестивалей. Культурные мероприятия исчисляются сотнями, и каждый маленький городок (не дай вам бог случайно назвать его деревней!) гордится чем-то своим, особенным, знаковым.

Швейцарская ривьера, то есть побережье Женевского озера, издавна привлекает к себе выдающихся личностей: природная красота и бытовой покой – идеальные условия для творчества. Кто только здесь не живал – Чайковский, Стравинский, Набоков, Чарли Чарлин, Одри Хепберн… О переплетениях их судеб со Швейцарией Наша Газета уже много рассказывала, если интересно – поищите в Поиске. Как рассказывала она и о более прагматичных фактах: по данным за декабрь 2019 года, почти четверть всех состоятельных иностранцев, выплачивающих паушальный налог, проживает в кантоне Во, и хотя условия становятся для них все менее привлекательными, пока этот факт остается фактом. Не удивительно поэтому, что именно в этом регионе культурная жизнь протекает особенно активно.

Городок Веве, которые многие из наших читателей знают благодаря расположенной там русской православной церкви, стал образцовым «Городом образов» – что все же звучит лучше, чем «Город имиджей» – в приказном порядке. Еще в 1990-е годы местное политическое руководство приняло решение использовать факт присутствия там многочисленных предприятий, работающих в области коммуникации, фотографии и прочих визуальных искусств, и привлечь внимание к их деятельности на благо туристического развития всего региона. Для реализации этого плана был создан специальный фонд, в обязанности которого входит финансирование трех крупных проектов: Festival Images Vevey, Grand Prix Images Vevey и Espace Images Vevey, под общим лейблом Images Vevey.

Первый из них, фестиваль Images Vevey, сейчас в разгаре и продлится до воскресенья. Двуязычная тема нынешнего выпуска выбрана, учитывая нынешнюю ситуацию, отличная: «Unexpected. Le hasard des choses», что можно перевести как «Неожиданность. Стечение обстоятельств». В рамках фестиваля представлены около пятидесяти удивительных фотографических инсталляций, которыми можно полюбоваться в буквальном смысле везде: в закрытых музейных помещениях (обязательно в маске!), но также на улицах, на стенах зданий, в парках, на автобусах…

Карта фестиваля дает представление о его географическом охвате и помогает ориентироваться, а мы хотим обратить ваше внимание на три арт-проекта – в качестве аперитивной закуски, чтобы побудить вас отправиться в Веве и увидеть и эти, и все оставленные представленные работы «живьем».

Остановка под № 6 на фестивальной карте называется Mountain View Café, она сразу привлечет любителей кино, ведь все здесь напоминает о Джоне Рэмбо – легендарном ветеране войны во Вьетнаме, спецназовце, выполнявшего невыполнимые миссии в разных странах мира руками Сильвестра Сталлоне. Французский художник Алэн Бюбле (Alain Bublex, род. 1961) выделил два основных постановочных элемента: главный герой на переднем плане и природные и городские пейзажи на заднем, оба – символы Америки. Помятуя об этом, художник решил перерисовать все сцены в знаменитом фильме «Первая кровь» (1982 г.), одну за другой. Но только без персонажей, чтобы еще больше подчеркнуть природные декорации и передвижения камеры. В процессе родился замедленный анимационный фильм, эстетика которого напоминает историю американской живописи. Mountain View Café, природным задником сцены которому служит Женевское озеро, отлично вписывается в эту сценографию. Огромная инсталляция состоит из отпечатанных кадров из фильма Алэна Бюбле и мониторов, на которых «крутится» фильм «Первая кровь». Все это – вокруг бара в американском стиле, приглашающего посетителей к единственно возможному действию – созерцанию.


Галерея Vitrines du Rivage (№ 22 на карте фестиваля) представляет работы 30-летнего южноафриканского скульптора Лебоанг Кданье (Lebohang Kganye), представительницы пост-апартеидного поколения художников. Ее работы исследуют понятия памяти и идентичности через ее собственную коллекцию фотографий – ясно, что родившему в ЮАР человеку есть, что сказать. Серия, названная Ke sale teng («Восстановление семьи»), состоит из анимационного фильма и пяти диорам, в которых силуэты членов ее семьи вырезаны словно для представления в теневом кукольном театре. Они оживают, чтобы рассказать историю повседневной жизни поколения, которое художница почти не застала. Чаще всего семейный фотоальбом – это собрание любительских снимков, отобранных и организованных таким образом, чтобы рассказать семейную историю. Но в ней всегда остаются белые пятна! По мнению Лебоанг Кданье, эти фотографии – нечто большее, чем просто свидетельства о прошедших событиях: они становятся средством упорядочивания наших собственных воспоминаний и воспоминаний, перешедших к нам по наследству и, таким образом, превращаются в пространство для создания новой истории.

Литературное кафе Веве (№ 46 на карте) приглашает познакомиться с творчеством совсем молодой, 1998 года рождения, франко-швейцарской художницы Гайи Баур (Gaia Baur). Эта выпускница Центра профессионального образования Веве нашла себя в роли видео-артиста и фотографа, интересующегося социальными проблемами, пробивающимися на страницы СМИ. Серия ее работ под названием «Make Switzerland Great Again» отсылает, как вы сразу догадались, к знаменитому слогану Make America Great Again, с которым Дональд Трамп выиграл президентскую кампанию в 2016 году. Гайя Баур явно впечатлена политикой президента США в области образования, а потому в центре проекта – молодые люди, захваченные врасплох пандемией. Художница ловко лавирует между документальными кадрами и художественными, изобретая ситуации, отражающие общие для США и Швейцарии черты. Ее фотографии вызывают ощущение неуюта, они коробят – а не это ли признак настоящего таланта?

 

 

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