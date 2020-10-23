Мир погрузился в невиданный за последние несколько десятилетий кризис – не только и столько экономический и санитарный, сколько ценностный и даже, не побоимся этого слова, нравственный. Никто из нас не ожидал, что придется месяцами работать и учиться из дома, забросить мечту о путешествиях, отказаться от социальных контактов, объятий, приветственных поцелуев и рукопожатий, забыть о семейных застольях и дружеских посиделках. Никто не был готов к тому, что жизнь посадит нас в вагонетку и запустит кататься на эмоциональных американских горках со сломанным стоп-краном, заставляя взмывать из глубин печали до вершин радости и снова падать в пучину отчаяния.

Неожиданная конфронтация с новой реальностью приводит к появлению не только сильных экзистенциальных страхов, но и выявляет в нас способность к большему состраданию. С одной стороны, нас одолевают боязнь болезни и смерти, волнение за родных и близких, опасения (и часто обоснованные) остаться без работы и потерять доход. Но в то же время, несмотря на неопределенность и незащищенность нашего положения (или, наоборот, благодаря этому), многие из нас ощутили неожиданный прилив сил и почувствовали необходимость проявить солидарность, прийти на помощь соседям или вообще незнакомым людям.

Каким же образом интерпретируют подобные кризисные переживания художники? Задавшись таким вопросом, куратор Бернского художественного музея Катлин Бюлер отправилась исследовать работы из музейной коллекции современного искусства и отобрала полтора десятка знаковых произведений для небольшой, но очень своевременной и нужной выставки «Crazy, cruel and full of love». «Сумасшедшие, жестокие и полные любви» – это и есть примеры тех эмоциональных качелей, на которых мы сейчас «катаемся». Название выставки отсылает к работе родившейся в Безансоне и работающей в Женеве художницы по имени Видья Гастальдон. На картине она изобразила улыбающееся оранжевое солнце, сияющее в желтом небе, парящее над бурлящим пейзажем, утопающее в облаках фиолетового тумана. Светило напоминает одновременно смайлик, яичный желток, безмятежную улыбку Будды и ухмылку Космоса, посмеивающегося над нашими проблемами.

Одна из главных работ экспозиции – это сделанная в 1981 году серия полароидных фотографий в четырех частях Modus Vivendi Марины Абрамович и Улая. Каждое изображение представляет собой силуэт человека на золотом фоне и снято в натуральную величину на гигантский фотоаппарат Polaroid, используемый в основном в исследовательских целях и одолженный на время художникам. На первом снимке запечатлен Улай с чем-то похожим на палку в руках, как крестьянин, готовящийся вспахать землю – это означает связь человечества с землей и активную роль человека. На второй фотографии изображена Марина Абрамович, которая, как богиня, обращается к земле и небу. Она символизирует мать-природу и человека как результат связи между материей и духом. На третьем снимке видны объятия, т.е. объединение мужского и женского начал. Наконец, на четвертом кадре изображено тонкое и почти прозрачное деревце, наводящее на мысль о плодородии и отношениях человека с хрупкой природой.

Самая жуткая инсталляция («Плач: памятники», 1987) создана Кристианом Болтански и представляет собой 23 черно-белых детских фотографии, увеличенных до размытия и абстракции. Снимки помещены в металлические рамы, подсвеченные в полумраке тусклыми лампочками. Своеобразный мемориал – это жертвенный алтарь детства и память о тысячах детей, не переживших Холокост.

В целом, каждая выставленная работа имеет глубокий смысл и подтекст, а главный вывод, который, наверное, можно сделать после посещения выставки, звучит так: испытывать пограничные эмоции, когда вас «бросает» от счастья к грусти, от любви к гневу, от уверенности в том, что вы владеете ситуацией и контролируете собственную жизнь, к ощущению полной беспомощности, – это абсолютно нормально. Ведь сомневаться, отчаиваться, бояться, плакать, преодолевать себя, страдать, верить, любить и надеяться – это и значит быть человеком.

Выставка продлится до 14 февраля 2021 года. Подробную информацию о часах работы музея вы найдете на сайте kunstmuseumbern.ch.