Автор: Заррина Салимова, Берн, 23. 10. 2020. Просмотров: 206
Социальное дистанцирование, частичная занятость, обязательные маски, страх утраты, волна солидарности и взаимопомощи: в Бернском художественном музее проходит выставка, посвященная противоречивым чувствам, которые мы испытываем во время пандемии.|
«Distanciation sociale», chômage partiel, port du masque obligatoire, peur de perdre, mais aussi une grande vague de solidarité et de serviabilité: les sentiments contradictoires qui animent désormais nombre d’êtres humains en ces temps de pandémie forment le point de départ d’une exposition au Kunstmuseum Bern.
Мир погрузился в невиданный за последние несколько десятилетий кризис – не только и столько экономический и санитарный, сколько ценностный и даже, не побоимся этого слова, нравственный. Никто из нас не ожидал, что придется месяцами работать и учиться из дома, забросить мечту о путешествиях, отказаться от социальных контактов, объятий, приветственных поцелуев и рукопожатий, забыть о семейных застольях и дружеских посиделках. Никто не был готов к тому, что жизнь посадит нас в вагонетку и запустит кататься на эмоциональных американских горках со сломанным стоп-краном, заставляя взмывать из глубин печали до вершин радости и снова падать в пучину отчаяния.
Неожиданная конфронтация с новой реальностью приводит к появлению не только сильных экзистенциальных страхов, но и выявляет в нас способность к большему состраданию. С одной стороны, нас одолевают боязнь болезни и смерти, волнение за родных и близких, опасения (и часто обоснованные) остаться без работы и потерять доход. Но в то же время, несмотря на неопределенность и незащищенность нашего положения (или, наоборот, благодаря этому), многие из нас ощутили неожиданный прилив сил и почувствовали необходимость проявить солидарность, прийти на помощь соседям или вообще незнакомым людям.
Одна из главных работ экспозиции – это сделанная в 1981 году серия полароидных фотографий в четырех частях Modus Vivendi Марины Абрамович и Улая. Каждое изображение представляет собой силуэт человека на золотом фоне и снято в натуральную величину на гигантский фотоаппарат Polaroid, используемый в основном в исследовательских целях и одолженный на время художникам. На первом снимке запечатлен Улай с чем-то похожим на палку в руках, как крестьянин, готовящийся вспахать землю – это означает связь человечества с землей и активную роль человека. На второй фотографии изображена Марина Абрамович, которая, как богиня, обращается к земле и небу. Она символизирует мать-природу и человека как результат связи между материей и духом. На третьем снимке видны объятия, т.е. объединение мужского и женского начал. Наконец, на четвертом кадре изображено тонкое и почти прозрачное деревце, наводящее на мысль о плодородии и отношениях человека с хрупкой природой.
Самая жуткая инсталляция («Плач: памятники», 1987) создана Кристианом Болтански и представляет собой 23 черно-белых детских фотографии, увеличенных до размытия и абстракции. Снимки помещены в металлические рамы, подсвеченные в полумраке тусклыми лампочками. Своеобразный мемориал – это жертвенный алтарь детства и память о тысячах детей, не переживших Холокост.
В целом, каждая выставленная работа имеет глубокий смысл и подтекст, а главный вывод, который, наверное, можно сделать после посещения выставки, звучит так: испытывать пограничные эмоции, когда вас «бросает» от счастья к грусти, от любви к гневу, от уверенности в том, что вы владеете ситуацией и контролируете собственную жизнь, к ощущению полной беспомощности, – это абсолютно нормально. Ведь сомневаться, отчаиваться, бояться, плакать, преодолевать себя, страдать, верить, любить и надеяться – это и значит быть человеком.
Выставка продлится до 14 февраля 2021 года. Подробную информацию о часах работы музея вы найдете на сайте kunstmuseumbern.ch.
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