Наши постоянные читатели знают, что мы Наша Газета не обходит вниманием события, происходящие в этом семейном музее в Старом городе Женеве, считающимся лучшим частным собранием искусства Африки и Океании, которое некоторые называют примитивным. Название новой экспозиции, возможно, нуждается в пояснении. Оно пришло в Женеву из Японии, на языке которой сочетание двух слов – ваби «непритязательная простота» + саби «налёт старины; умиротворение одиночества» – обозначает обширную часть японского эстетического мировоззрения: «ваби» ассоциируется со скромностью, одиночеством, не яркостью, однако внутренней силой; «саби» — с архаичностью, неподдельностью, подлинностью. Те, кому доводилось бывать в Японии, сразу поймут, о чем речь: ваби-саби описывает как красоту того, что несовершенно, мимолётно или незакончено и характеризует способность воспринимать прекрасное и предметы искусства в своём естестве, неподдельности и без излишеств. А для тех, кто в Японии не бывал, приведем такое сравнение: ваби-саби – наиболее заметная и характерная особенность того, что считается традиционной японской красотой, эта концепция занимает в японской иерархии эстетических ценностей такое же место, какое на Западе занимают греческие идеалы красоты.

Музей Барбье-Мюллера решил представить швейцарской публике наглядное воплощение этой концепции, причем «выведя» ее, так сказать, из родной Азии, и перенеся на стык между африканской и западной культурами. По инициативе Каролины и Стефана Барбье-Мюллер знаменитый американской фотограф Стив Маккарри, отметивший в этом году свое 70-летие, предоставил Музею тридцать своих работ, которые легли в основу концепции выставку, в рамках которой философия wabi-sabi исследуется через тридцать его творений, «спаренных» с экспонатами музейной коллекции.

Если первой вашей реакцией на имя Стива Маккарри стало недоуменное поднятие плеч, позвольте с вами не согласиться – не может быть, чтобы наша просвещенная аудитория не знала обошедшую весь мир фотографию «Афганской девочки» с пронзительными голубыми глазами, которая впервые появилась на обложке июньского номера журнала National Geographic в 1985 году, а затем широко использовалась в брошюрах, плакатах и календарях Amnesty International. Эта ставшая легендарной фотография была сделана Стивом в лагере пуштунских беженцев недалеко от Пешавара, в Пакистане. Личность ее героини оставалась неизвестной на протяжении 17 лет, пока Маккарри и команда National Geographic не отыскали женщину по имени Шарбат Гула в январе 2002 года.

Стоит отметить, что именно во время войны в Афганистане Маккарри, в 1974 году с отличием окончивший театральный факультет Университета штата Пенсильвания и еще в годы учебы публиковавший свои фотографии в университетской газете The Daily Collegian, начал свою карьеру в фотожурналистике. Маккарри пересёк афгано-пакистанскую границу в контролируемых повстанцами районах, будучи переодетым в местную одежду, со вшитыми в нее рулонами фотоплёнки. Его фотографии были одними из первых из зоны конфликта и широко публиковались, он выиграл золотую медаль Роберта Капы как лучший зарубежный фоторепортёр. Впоследствии Маккарри продолжил делать фоторепортажи международных конфликтов, включая Ирано-иракскую войну, гражданские войны в Ливане, Камбодже, на Филиппинах, войну в Персидском заливе…

И вот теперь его работы можно увидеть совершенно в ином контексте, благодаря чему они предстают в новом, неожиданном, но очень интересном свете. «После того, как Стив Макарри дал согласие на совместный проект, я начала ломать себе голову над тем, какие именно предметы из огромной, более 5000, коллекции музея наиболее подойдут, – рассказала нам Лоранс Матте, уже более 30 лет заведующая Музеем. – Сначала думали подобрать произведения по географическому признаку: к фотографии, сделанной в Эфиопии, например, что-то из этой страны. Но потом решили, что это слишком прямолинейно, слишком просто. Остановились на выборе по чисто формальным, визуальным критериям – схожести цветов, форм. В результате каждая «пара» на выставке рассказывает две самобытные истории». Не сложно подсчитать, что историй таким образом целых шестьдесят!

«Три маленькие фигурки в красных одеяниях буддистских монахов поднимаются по ступеням ступы в Мингуне, в Мьянме, бывшей Бирме. Они кажутся совсем крохотными по сравнению с массивной кирпичной конструкцией, причудливо выцветшей в разных оттенках коричневого цвета под влиянием непогоды и эрозии. Зеленые лианы и пышно разросшийся мох завоевали полуразрушенные ступени, а в центре снимка наш взгляд приковывает к себе дверь, ведущая в пагоду с ее геометрическим фронтоном. Великолепная дверь, почти ровно поделенная надвое трещиной, начинающейся из тьмы священного пространства и уходящей, словно молния, вне пределов фотографии.

В витрине рядом – хрупкие, деликатно расписанные сосуды из алебастра. Белый и бежевый тона оставляют на виду природные бороздки минерала, а горизонтальные полосы пастельных цветов словно обручем обнимают гладкую отшлифованную поверхность.»

Так описывает один из парных экспонатов выставки независимый американский куратор Холли Руссел, закончившая Университет Невшателя и специализирующаяся на фотографии и современном азиатском искусстве. Добавим к этому, что пагода задумывалась высотой в 150 м, но сохранились лишь 50, а трещина на ней, как и горизонтальные полосы – результат землетрясения. Что касается дивных сосудов, то их отыскали в одном из египетских захоронений и датируются они 3000 до н.э.

Это ли не заманчивое приглашение в увлекательное путешествие, полное загадок и открытий? Дерните за виртуальную веревочку, дверь и откроется… А перед тем, как покинуть музей, обязательно купите на память изумительную сопровождающую выставку книгу, которую язык не поворачивается назвать каталогом.

От редакции: Выставка Wabi-Sabi будет работать в Музее Барбье-Мюллера до 15 июня. Не пропустите! www.barbier-mueller.ch