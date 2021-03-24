Формально еще текущий театрально-музыкальный сезон стал в Швейцарии исключительным. В отличие от России, например, где даже в разгар пандемии культурная жизнь все же теплилась, здесь в течение долгих, нескончаемых месяцев она находится в состоянии почти полного паралича: как вы знаете, закрыто все, кроме музеев.

Трудным стал этот сезон, очень трудным, но и показательным: стало ясно, кто на что горазд. На протяжении всего этого беспрецедентного периода редакция Нашей Газеты внимательно следила за деятельностью своего многолетнего партнера – Оркестра Романдской Швейцарии, восхищаясь оптимизмом и творческой изобретательностью его администрации и музыкантов: и онлайн-трансляции они организовали, и Фестиваль на пляже летом провели, и на дом к одиноким людям выезжали, неся им в дар Музыку. Не случайно, что число посещений YouTube-канала оркестра выросло на 900%! А ведь могли бы так уж не стараться - Оркестр, финансируемый прежде всего городом и кантоном, находится в привилегированном положении по сравнению со многими своими коллегами из частного сектора: увольнять никого не пришлось, зарплату музыканты получали…

– Мы действительно очень старались не потерять контакт с публикой, да и «не потеряться», ведь оркестр – это живой организм, – рассказал Нашей Газете директор ОРШ Стив Роже за несколько недель до вчерашней презентации. – Бывали моменты, когда охватывало отчаяние из-за все более суровых санитарных ограничений, которые порой казались чрезмерными: ведь даже когда, в короткий период послабления, на наши концерты в женевском Виктория-холле собиралось по 1400 человек (вся публика была в масках, но между слушателями не было дистанции), ни кластеров не было выявлено, ни вообще случаев заражения коронавирусом. Да и в самом оркестре считанные случаи заражения относятся к исполнителям, которые приглашались «со стороны», для отдельных программ. Для всех нас было крайне важно в этот непростой период ощущать поддержку наших исторических партнеров и публики, и я счастлив, что ни один спонсор не расторг контракт, треть слушателей не потребовала вернуть деньги за билеты на отмененные концерты, просто оставив их в фонд оркестра, еще треть «заблокировала» потраченные суммы до лучших времен. Это очень отрадно!

Были у Оркестра и другие приятные сюрпризы, не зря же говорится, что нет худа без добра. Один из них – Дэниел Хардинг. Этот востребованный дирижер родился в 1975 году в Оксфорде. В музыкальной школе учился играть на трубе, с 13 лет выступал с Национальным юношеским оркестром. В 17 лет создал группу энтузиастов для исполнения «Лунного Пьеро» Шёнберга, любительскую запись послал знаменитому дирижеру сэру Саймону Рэттлу. Тот оценил и качество исполнения, и смелость юного коллеги и пригласил Хардинга своим ассистентом в Бирмингемский симфонический оркестр (1993-1994). Затем Хардинг поступил в Кембридж, но после года учебы его пригласил к себе ассистентом в Берлинский филармонический оркестр Клаудио Аббадо, а это был предложение из тех, от которых не отказываются!

В дальнейшем Хардинг был музыкальным директором Тронхеймского симфонического оркестра (1997–2000), Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена (1999–2003), Малеровского камерного оркестра (с 2003 г.). В 2004 и 2006 годах Хардинг – главный приглашенный дирижер Лондонского симфонического оркестра, с 2007 года – главный дирижер Симфонического оркестра Шведского радио. В 1998 году дирижировал на фестивале в Экс-ан-Провансе моцартовским «Дон Жуаном» в постановке Питера Брука, в 2005 году в миланском Ла Скала – моцартовской же оперой «Идоменей» в постановке Люка Бонди, заменив за пультом Рикардо Мути. В 2016 году он стал музыкальным руководителем Оркестра Парижа, а в 2018-м – художественным руководителем фестиваля Anima Mundi.

Мы узнали также, что этот обладатель престижных профессиональных премий, среди которых « Шок года» журнала «Monde de la Musique» (1998 г.), премия «Граммофон» (2003 г.) и Премия Франко Аббьяти (2011 г.), является страстным болельщиком футбольной команды «Манчестер Юнайтед», а в 2019 году получил летную лицензию пилота коммерческих авиалиний!

Вот тут-то и начинается самое для нас интересное! Дело в том, что Дэниел Хардинг собирался сделать «музыкальную паузу», чтобы полетать в свое удовольствие. Но самолеты, как все мы знаем, летают сейчас… мало. Этим воспользовался Стив Роже и пригласил талантливого дирижера в гости к ОРШ в качестве резидента – теперь мы будем регулярно видеть его в Швейцарии. Например, 16 декабря 2021 года, когда за пультом Оркестра Романдской Швейцарии он будет сопровождать двух grandes dames классической музыки – Марту Аргерих и Марию Жоао Пиреш. И это – еще один приятный сюрприз.

Дело в том, что две выдающиеся пианистки никогда не играли вместе. Идея возникла во время женевского концерта г-жи Пиреш в разгар пандемии – г-жа Аргерих пришла тогда послушать коллегу. В итоге – подарок меломанам: прекрасные дамы исполнят Концерт В. А. Моцарта для двух фортепиано № 10 ми бемоль мажор KV 365. Один из самых популярных в этом жанре, этот концерт подчеркивает одинаковое музыкальное значение обоих солистов, выделяя оркестру очень активную роль. Так что никому не будет обидно!

Перейдем теперь, по традиции, к «нашим» элементам программы предстоящего сезона – а их, к нашей радости, много!

Сезон откроется вторым выпуском Фестиваля на пляже (26–28 августа 2021 года). Новшество: наученные не горьким, но мокрым опытом прошлого дождливого лета, музыканты обзавелись сценой с крышей, чтобы никакая непогода им не помешала! На тот момент, когда верстался наш журнал, программа еще не была объявлена, но интуиция подсказывает нам, что без русской музыки не обойдется. Зато дальше все уже наверняка – с оглядкой на санитарную обстановку, разумеется! Итак.

В концерте из серии «S» как Suisse (Швейцария) и Souvenirs (Воспоминания) 23 сентября 2021 г. прозвучит Симфоническая сюита «Шахерезада» Н. А. Римского-Корсакова. Напомним, именно с этого произведения, исполненного в самом первом концерте ОРШ в ноябре 1918 года, начал формироваться русский репертуар коллектива. Тогда за пультом стоял основатель оркестра Эрнест Ансерме, а теперь встанет еще один швейцарский маэстро – Стефан Блюнье. Этот первый концерт сезона на сцене Виктория-холла посвящен выдающемуся швейцарскому дирижеру Армину Жордану, в 1985-1997 годах занимавшего пост музыкального руководителя ОРШ.

Уже через две недели, 8 октября, мы вновь отправимся в Виктория-холл, чтобы послушать стопроцентно русскую программу: редко исполняемый Четвертый фортепианный концерт С. В. Рахманинова и Симфонию № 5 П. И. Чайковского. Ее предложат публике два прекрасных музыканта. Итальянский дирижер Фабио Луизи более известен как специалист по операм: в 2012 году он был назначен музыкальным руководителем Цюрихского оперного театра, где оставался до конца прошлого сезона, а в 2013 году стал обладателем премии «Грэмми» в номинации «Лучшая оперная запись» за запись двух опер из вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга» с труппой Метрополитен-опера, которой он тогда руководил, сменив Валерия Гергиева. У этого маэстро тоже интересное хобби: он производит собственные духи, что, согласитесь, не так опасно, как управлять самолетом!

Вместе с Фабио Луизи на сцену Виктория-холла выйдет французская пианистка Лиз де ла Саль, уже в девять лет давшая свой первый концерт, который транслировался на Радио Франции. Ее первый диск, записанный в 2002 году и посвященный Равелю и Рахманинову, заслужил единогласное одобрение критики, а во время резиденции в Оперном театре Цюриха в 2013/14 и 2014/15 сезонах она записала с маэстро Луизи все фортепианные концерты великого русского композитора. Так что этот дуэт давно «спелся».

В утреннем концерте из серии «Музыка на Роне», который пройдет 17 октября на второй площадке ОРШ – Bâtiment des Forces Motrices, бывшем заводе, преобразованном в концертный зал, словно плавающий посредине реки, которая протекает через территорию, можно будет услышать четыре произведения Д. Д. Шостаковича в авторском переложении для духового квинтета: Второй вальс из Сюиты № 2 для джазового оркестра, Сюиту № 1 для джазового оркестра, Сатирический танец из балета «Болт» и польку «Золотой век». Не пропустите редкое исполнение!

28 ноября в этом же зале, в концерте, посвященном пятидесятилетию со дня смерти Игоря Стравинского, первым исполнителем многих сочинений которого был Оркестр Романдской Швейцарии, музыканты «расскажут» знаменитую «Историю солдата», написанную русским композитором на текст Шарля Фердинанда Рамю в Кларане, на Женевском озере, в 1918 году. А утром 19 декабря бывший заводской цех наполнит музыка А. П. Бородина – прозвучит его Струнный квартет № 2.

И еще два произведения Игоря Стравинского включены в программу предстоящего сезона. 18 ноября женевский Виктория-холл взорвется его «Фейерверком» для большого оркестра, сочиненным в 1908 году, – за пультом ОРШ будет в этот вечер маэстро Джонатан Нотт. А 16, 17 марта и 13 апреля уже 2022 года, как раз с наступлением весны, прозвучит музыка из самого известного его балета «Весна священная», работа над которым также была завершена в Кларане, а если быть совсем точными, то в гостинице «Шатлар» (Hôtel du Châtelard), 4 ноября 1912 года.

Есть у Оркестра Романдской Швейцарии традиция: каждый год 24 октября он дает концерт по случаю Международного дня Организации Объединенных Наций – как известно, Европейское отделение ООН находится в Женеве. На этот раз честь дирижировать ОРШ с программой из произведений Барбера и Дворжака в этой особый день предоставлена потомственному украинскому музыканту Оксане Лынив, ставшей первой женщиной – главным дирижером Оперы и филармонического оркестра в городе Граце (Австрия) и признанной лучшим дирижером Баварской государственной оперы в номинации «Классическая музыка» за 2015 год. Интересный факт из биографии Оксаны: еще в 2004 году, будучи студенткой Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко, она приняла участие в первом конкурсе дирижеров имени Густава Малера в Бамберге и заняла третье место. Это было первое путешествие Оксаны за границу. После этого в 2005 году она стала ассистенткой дирижера Джонатана Нотта, работавшего тогда в Бамбергском симфоническом оркестре. Судя по всему, творческая дружба с нынешним художественным руководителем ОРШ продолжается по сей день! (На «ооновский» концерт можно попасть только по пригласительному билету, но, если вы его не получите, не расстраивайтесь: уже на следующий день Оксану Лынив можно будет увидеть на «обычном» концерте в Виктория-холле.)

Дважды в предстоящем сезоне местные меломаны будут внимать музыке П. И. Чайковского. В традиционном «семейном» Рождественском концерте 18 декабря 2021 года прозвучат, тоже по традиции, фрагменты из балета «Щелкунчик» (об этом бессмертном творении расскажет юным слушателям дирижер Филипп Беран), а 18 и 19 мая 2022-го, сначала в Женеве, затем в Лозанне, прекрасный греческий скрипач Леонидас Кавакос исполнит Скрипичный концерт ре мажор.

«На десерт» этого обзора мы оставили программу, которую можно было бы назвать «Открытие». Действительно, благодаря приглашению Оркестра Романдской Швейцарии впервые в Женеве и Лозанне выступят два ярких музыканта из Узбекистана – дирижер Азиз Шохакимов и пианист Бехзод Абдураимов.

Впрочем, для Нашей Газеты Азиз Шохакимов – старый знакомый, мы познакомились в Люцерне еще в 2014 году и тогда же восхитились не только его музыкальными данными, но и великолепным владением русским языком.

Азиз родился в 1988 году в Ташкенте, где окончил музыкальную школу имени В. А. Успенского для одаренных детей по классу скрипки, альта и оркестрового дирижирования у Владимира Неймера. В 13 лет он впервые выступил с Национальным симфоническим оркестром Узбекистана, исполнив Пятую симфонию Бетховена и Первый фортепианный концерт Листа. В следующем году под его управлением в Национальном оперном театре Узбекистана прозвучала опера «Кармен». В 2001 году он был назначен помощником дирижера Национального симфонического оркестра Узбекистана, а в 2006-м возглавил коллектив. На Западе молодой дирижер потряс аудиторию, выйдя на сцену в Бамберге в возрасте 21 года, – тогда он получил вторую премию на Международном конкурсе дирижеров имени Густава Малера, организуемом Бамбергским симфоническим оркестром Государственной Баварской филармонии. В сентябре 2021 года дирижер из Узбекистана вступит в должность музыкального и художественного руководителя Страсбургского филармонического оркестра. И вот теперь – дебют за пультом Оркестра Романдской Швейцарии.

Его соотечественник Бехзод Абдураимов также родился в Ташкенте, но двумя годами позже, в 1990-м. В пять лет начал заниматься музыкой, в шесть поступил в Республиканский музыкальный академический лицей, в класс Тамары Попович, в восемь дебютировал с Национальным симфоническим оркестром Узбекистана, затем выступал также в России, Италии и США. В 2008 году он выиграл Международный конкурс в Корпус-Кристи (США, Техас), после чего продолжил образование в Международном центре музыки университета Парк (США, Канзас-Сити), где его педагогом был Станислав Юденич.

Международная карьера пианиста началась в 2009 году, после победы на Лондонском международном конкурсе: «золотом» артист обязан своей интерпретации Третьего концерта С. Прокофьева, покорившей жюри. В 2011 году Абдураимов подписал контракт с лейблом Decca Classics, став его эксклюзивным артистом. В первый сольный диск пианиста вошли «Пляска смерти» К. Сен-Санса, «Наваждение» и Шестая соната С. Прокофьева, а также фрагменты цикла «Поэтические и религиозные гармонии» и «Мефисто-вальс» № 1 Ф. Листа. Диск получил высокую оценку международной критики. В 2014 году пианист выпустил второй альбом с записями концертов Прокофьева и Чайковского – в сопровождении Национального симфонического оркестра радио и телевидения Италии под управлением Юрая Валчухи.

В программу предстоящих концертов в Женеве 9 марта 2022 года и на следующий день в Лозанне молодые музыканты включили Второй фортепианный концерт С. В. Рахманинова, Седьмую симфонию С. С. Прокофьева и сочинение узбекского композитора Сулеймана Юдакова «Хорезмское праздничное шествие», которое тоже станет открытием для швейцарских меломанов. А пока предлагаем вашему вниманию двойной портрет: встречайте – Азиз Шохакимов и Бехзод Абдураимов.

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