Да, вот такую интернациональную икебану подготовили музыканты для женевских (23 сентября) и лозаннских (24 сентября) меломанов. Никаких русских элементов, обычно привлекающих наше внимание, в ней нет, однако настолько изголодались мы по живой музыке и настолько прекрасна программа, что просто грех не посоветовать вам отправиться на концерт. Особенно если вам еще не доводилось слышать игру Марии Жоао Пиреш.



Она родилась в Лиссабоне в 1944 году. Впервые выступила на публике в семь лет, исполнив фортепианные концерты Моцарта, и уже чуть более чем через год, то есть когда ей было девять, получила Юношескую музыкальную премию Португалии – высшую награду, вручаемую молодым музыкантам.



С 1953 по 1960 годы обучалась в Лиссабонской консерватории у профессора Кампуша Коэльо и брала уроки композиции, теории и истории музыки у Франсин Бенуа. Затем продолжила обучение в Германии: сначала в Мюнхенской музыкальной академии у Росля Шмида, а затем в Ганновере у Карла Энгеля.



В 1989 году Мария Жоао Пиреш подписала эксклюзивный контракт с лейблом Deutsche Grammophon, которым было выпущено множество ее записей, отмеченных престижными наградами и премиями.



В самом начале 21 века пианистка немного отошла от исполнительства и сконцентрировала свое внимание на образовательных проектах, создав в Португалии международный культурный центр. В 2012 году реализовала несколько проектов в Бельгии.

Мария Жоао Пиреш гастролировала по всему миру со всеми ведущими оркестрами, включая Берлинский филармонический, Бостонский симфонический, Королевский оркестр Концертгебау, Лондонский филармонический, Парижский и Венский филармонический. Выступала на всех крупнейших международных фестивалях, включая Музыкальный фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне, Шубертиаду, фестивали в Тэнглвуде, Равинии, Монпелье, Люцерне и Эдинбурге, а также фестиваль BBC Proms. Неоднократно играла в России.



В 2005 году пианистка перенесла инфаркт, но не прекратила концертную деятельность. В настоящее время она живёт в Швейцарии, возле города Делемон, а потому, к счастью любителей музыки, никакие санитарные ограничения, влияющие на международные путешествия, ей не страшны!

Дирижер Дэниел Хардинг, которого мы не раз имели удовольствие наблюдать на Фестивале в Вербье, родился в 1975 году в Оксфорде. В музыкальной школе учился играть на трубе, с 13 лет выступал с Национальным юношеским оркестром. В 17 лет создал группу энтузиастов для исполнения «Лунного Пьеро» Шёнберга, любительскую запись послал знаменитому дирижеру сэру Саймону Рэттлу. Тот оценил и качество исполнения, и смелость юного коллеги и пригласил Хардинга своим ассистентом в Бирмингемский симфонический оркестр (1993-1994). Затем Хардинг поступил в Кембридж, но после года учёбы его пригласил к себе ассистентом в Берлинский филармонический оркестр Клаудио Аббадо, а это был предложение из тех, от которых не отказываются!



В дальнейшем Хардинг был музыкальным директором Тронхеймского симфонического оркестра (1997-2000), Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена (1999-2003), Малеровского камерного оркестра (с 2003). В 2004 и 2006 годах – главный приглашённый дирижёр Лондонского симфонического оркестра, с 2007 года – главный дирижёр Симфонического оркестра Шведского радио. В 1998 году дирижировал на фестивале в Экс-ан-Провансе моцартовским «Дон Жуаном» в постановке Питера Брука, в 2005 году в миланском Ла Скала — моцартовской же оперой «Идоменей» в постановке Люка Бонди, заменив за пультом Рикардо Мути. В 2016 году он стал музыкальным руководителем Оркестра Парижа, а в 2018-м – художественным руководителем фестиваля Anima Mundi.



Обладатель престижных профессиональных премий, среди которых Премия Рольфа Шока (1998), премия Граммофон (2003) и премия Франко Аббьяти (2011), он также является страстным болельщиком футбольной команды «Манчестер Юнайтед», а в прошлом году получил летную лицензию пилота коммерческих авиалиний!



В исполнении этих неординарных музыкантов и Оркестра Романдской Швейцарии прозвучат сочинение ныне здравствующего французского композитора Эрика Танги под названием «Matka», что в переводе с финского означает «путешествие», Второй фортепианный концерт Ф. Шопена, в 1830 году утвердивший за молодым композитором славу гения, и Симфония № 4 Яна Сибулиуса, написанная в 1911 году и считающаяся одной из самых загадочных симфоний начала прошлого столетия. Её музыка требует от слушателя глубокой и напряжённой сосредоточенности, так что не надейтесь расслабиться и прикорнуть в удобном кресле!

От редакции: Билеты на концерт в Женеве легче всего приобрести здесь, а в Лозанне – здесь.