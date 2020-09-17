Автор: Надежда Сикорская, Женева-Лозанна, 17. 09. 2020. Просмотров: 76
В программе предстоящего концерта швейцарский оркестр, британский дирижер и португальская пианистка исполнят произведения французского, польского и финского композиторов.|
Dans le prochain programme l’orchestre suisse soul le bâton d’un chef britannique et une pianiste portugaise interprétons des œuvres des compositeurs français, polonais et finnois.
Да, вот такую интернациональную икебану подготовили музыканты для женевских (23 сентября) и лозаннских (24 сентября) меломанов. Никаких русских элементов, обычно привлекающих наше внимание, в ней нет, однако настолько изголодались мы по живой музыке и настолько прекрасна программа, что просто грех не посоветовать вам отправиться на концерт. Особенно если вам еще не доводилось слышать игру Марии Жоао Пиреш.
Она родилась в Лиссабоне в 1944 году. Впервые выступила на публике в семь лет, исполнив фортепианные концерты Моцарта, и уже чуть более чем через год, то есть когда ей было девять, получила Юношескую музыкальную премию Португалии – высшую награду, вручаемую молодым музыкантам.
С 1953 по 1960 годы обучалась в Лиссабонской консерватории у профессора Кампуша Коэльо и брала уроки композиции, теории и истории музыки у Франсин Бенуа. Затем продолжила обучение в Германии: сначала в Мюнхенской музыкальной академии у Росля Шмида, а затем в Ганновере у Карла Энгеля.
В 1989 году Мария Жоао Пиреш подписала эксклюзивный контракт с лейблом Deutsche Grammophon, которым было выпущено множество ее записей, отмеченных престижными наградами и премиями.
В самом начале 21 века пианистка немного отошла от исполнительства и сконцентрировала свое внимание на образовательных проектах, создав в Португалии международный культурный центр. В 2012 году реализовала несколько проектов в Бельгии.
Мария Жоао Пиреш гастролировала по всему миру со всеми ведущими оркестрами, включая Берлинский филармонический, Бостонский симфонический, Королевский оркестр Концертгебау, Лондонский филармонический, Парижский и Венский филармонический. Выступала на всех крупнейших международных фестивалях, включая Музыкальный фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне, Шубертиаду, фестивали в Тэнглвуде, Равинии, Монпелье, Люцерне и Эдинбурге, а также фестиваль BBC Proms. Неоднократно играла в России.
В 2005 году пианистка перенесла инфаркт, но не прекратила концертную деятельность. В настоящее время она живёт в Швейцарии, возле города Делемон, а потому, к счастью любителей музыки, никакие санитарные ограничения, влияющие на международные путешествия, ей не страшны!
Дирижер Дэниел Хардинг, которого мы не раз имели удовольствие наблюдать на Фестивале в Вербье, родился в 1975 году в Оксфорде. В музыкальной школе учился играть на трубе, с 13 лет выступал с Национальным юношеским оркестром. В 17 лет создал группу энтузиастов для исполнения «Лунного Пьеро» Шёнберга, любительскую запись послал знаменитому дирижеру сэру Саймону Рэттлу. Тот оценил и качество исполнения, и смелость юного коллеги и пригласил Хардинга своим ассистентом в Бирмингемский симфонический оркестр (1993-1994). Затем Хардинг поступил в Кембридж, но после года учёбы его пригласил к себе ассистентом в Берлинский филармонический оркестр Клаудио Аббадо, а это был предложение из тех, от которых не отказываются!
В дальнейшем Хардинг был музыкальным директором Тронхеймского симфонического оркестра (1997-2000), Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена (1999-2003), Малеровского камерного оркестра (с 2003). В 2004 и 2006 годах – главный приглашённый дирижёр Лондонского симфонического оркестра, с 2007 года – главный дирижёр Симфонического оркестра Шведского радио. В 1998 году дирижировал на фестивале в Экс-ан-Провансе моцартовским «Дон Жуаном» в постановке Питера Брука, в 2005 году в миланском Ла Скала — моцартовской же оперой «Идоменей» в постановке Люка Бонди, заменив за пультом Рикардо Мути. В 2016 году он стал музыкальным руководителем Оркестра Парижа, а в 2018-м – художественным руководителем фестиваля Anima Mundi.
Обладатель престижных профессиональных премий, среди которых Премия Рольфа Шока (1998), премия Граммофон (2003) и премия Франко Аббьяти (2011), он также является страстным болельщиком футбольной команды «Манчестер Юнайтед», а в прошлом году получил летную лицензию пилота коммерческих авиалиний!
В исполнении этих неординарных музыкантов и Оркестра Романдской Швейцарии прозвучат сочинение ныне здравствующего французского композитора Эрика Танги под названием «Matka», что в переводе с финского означает «путешествие», Второй фортепианный концерт Ф. Шопена, в 1830 году утвердивший за молодым композитором славу гения, и Симфония № 4 Яна Сибулиуса, написанная в 1911 году и считающаяся одной из самых загадочных симфоний начала прошлого столетия. Её музыка требует от слушателя глубокой и напряжённой сосредоточенности, так что не надейтесь расслабиться и прикорнуть в удобном кресле!
От редакции: Билеты на концерт в Женеве легче всего приобрести здесь, а в Лозанне – здесь.
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