Музей Bolo, находящийся в здании факультета информатики и коммуникаций EPFL, – настоящая сокровищница для любителей электронных устройств. Его коллекция включает 5 тыс. компьютеров и игровых приставок, 15 тыс. книг и журналов и 8 тыс. компьютерных программ, иллюстрирующих десятилетия развития информационных технологий. Учреждение основал в 2002 году водуазский инженер, выпускник EPFL Ив Болонини. В 2007 году он с друзьями создал фонд Mémoires Informatiques, который управляет музеем Bolo; за сохранность коллекций отвечает ассоциация Друзей музея, Les Amis du Musée Bolo.

Для покрытия расходов в 2020 году музею требовалось 15 тыс. франков. Временную выставку, открытую в феврале прошлого года, пришлось надолго закрыть из-за пандемии Covid-19, и учреждение лишилось важного источника доходов. Благодаря пожертвованиям руководство сможет оплатить счета не только за 2020-й, но и за 2021-й год, т.е. у него есть время, чтобы привлечь дополнительные средства на последующий период.

Директор музея Bolo Робен Франсуа отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что представленное в выставочных залах наследие сравнительно ново, поэтому нужно время, чтобы с ним познакомились не только простые граждане, но также политики и предприниматели, после чего будет легче находить источники финансирования. Добавим, что этот музей не впервые испытывает нехватку средств: в 2017 году руководству пришлось срочно привлечь 200 тыс. франков. В коммюнике музея подчеркивается, что те, кто перечисляют деньги на его счет, получают за каждые 10 франков 1 балл, называемый BoloCoin. Набрав 20 BoloCoin, можно обменять их на футболку или чашку с логотипом музея.

«Культура отражает нашу сущность и формирует наше самосознание. Устойчивое развитие без культуры невозможно», подчеркивается на сайте ЮНЕСКО. Кажется невероятным, что в Швейцарии, одной из богатейших стран мира, музей может оказаться на грани закрытия. Из каких источников музеи получают финансирование? Прежде, чем ответить на этот вопрос, приведем несколько цифр. По данным федеральной службы статистики (OFS/BFS), в 2019 году в альпийской республике было 1129 музеев, общее число хранящихся в них предметов составляло 75,2 млн. 70,5% музеев Швейцарии являются частными учреждениями, остальные – государственными. 51,9% музеев получают основную часть финансирования от Конфедерации, кантонов или коммун, а остальные – из частных источников (от ассоциаций, фондов, граждан или предприятий).

В постановлении министерства внутренних дел (DFI/EDI) 442.121.1 говорится о том, что дотации могут получать музеи общенационального значения, большая часть экспонатов которых непосредственно связана со Швейцарией. Учитывая вышесказанное, становится понятно, почему музею Bolo приходится обращаться к частным лицам и ассоциациям. Хотя его коллекция и включает компьютеры Smaky швейцарского производства (похожие на допотопные пишущие машинки), но в ней также представлено множество устройств, выпущенных за рубежом. Как бы там ни было, но, вероятно, за судьбу музея Bolo можно не переживать: если раньше руководство сумело привлечь 200 тыс. франков, то 65 тыс. кажутся сравнительно небольшой суммой.