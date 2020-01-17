В течение последнего года тема климата не сходила с первых полос швейцарских изданий: школьники устраивали климатические забастовки и организовали климатический саммит в Лозанне; швейцарские ученые назвали климатический скептицизм путем в пропасть и предупредили о серьезных последствиях изменений климата; швейцарское правительство поставило цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году; выражением 2019 года в Швейцарии было выбрано словосочетание «климатическая молодежь»; водуазский суд принял беспрецедентное решение в отношении экологических активистов, устроивших акцию протеста в здании банка Credit Suisse; вопрос климата и устойчивых инвестиций занял важное место в последнем «Банковском барометре» от EY; ВЭФ в своем ежегодном докладе о глобальных рисках назвал экологические проблемы одной из главных угроз безопасности человечества, и так далее и тому подобное.

Естественно, представители мира искусства не остались в стороне: открывающаяся сегодня в цюрихском Кунстхаусе выставка Олафура Элиассона, который в сентябре прошлого года был назначен послом доброй воли ООН по вопросам защиты климата, также посвящена экологическим проблемам.

Элиассона называют одним из самых значительных современных художников, мастером света, повелителем туманов, облаков и радуг. Он известен, прежде всего, своими световыми скульптурами и иммерсивными инсталляциями. В 1998 году он, например, окрасил берлинскую реку Шпрее безопасным ярко-зеленым красителем, в 2003-м запустил искусственный туман в лондонской галерее Тейт Модерн, а в 2008-м создал искусственные водопады под сводами нью-йоркских мостов.

Датско-исландский художник всерьез озабочен проблемами окружающей среды и убежден, что язык искусства способен заставить людей задуматься об изменении климата. Специально для Кунстхауса Элиассон создал несколько работ, посвященных отношениям между людьми, животными, растениями и другими видами, населяющими Землю. Так, Algae window (англ.: окно водорослей) состоит из вмонтированных в стену стеклянных сфер, напоминающих структуру диатомовых водорослей, удаляющих из атмосферы большое количество углекислого газа. В сфере мир отражается вверх ногами, а сам отраженный человек сжимается до крошечных размеров – таким способом художник пытается поставить под сомнение устоявшиеся убеждения и продемонстрировать, что человек не венец природы, а всего лишь песчинка во вселенной.

Центральное место экспозиции занимает инсталляция Symbiotic seeing (англ.: симбиотическое зрение) площадью около 400 квадратных метров. Потолок темной и заполненной туманом комнаты превращен в подобие моря из световых вихрей и водоворотов, а спрятанные в стенах лазеры проецируют цветной свет на туман. Движения посетителей влияют на воздушные потоки, поэтому инсталляция постоянно меняется и зависит от того, сколько людей находится в комнате одновременно. Музыкальное сопровождение для инсталляции сочинила Хильдур Гуднадоттир, а исполнила его играющая на виолончели роботизированная рука.

23 января и 6 февраля в Кунстхаусе состоятся вечера «Black Out». Музей будет работать до 23 часов, при этом электрическое освещение будет отключено, а посетители смогут осмотреть часть музейной коллекции в темноте с эко-лампами в руках. Эти лампы, имеющие форму цветов и работающие на солнечных батареях, были разработаны Элиассоном в рамках проекта Little Sun (англ.: маленькое солнце) специально для людей, которые проживают в регионах, лишенных электричества или испытывающих перебои с электроснабжением. Часть вырученных средств пойдет на финансирование инициативы Little Sun.

Подробную информацию о часах работы выставки можно найти на сайте музея.