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вторник, 14 января 2020 года   

Федерер, экоактивисты и Credit Suisse|Federer, activistes du climat et Credit Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Базель-Лозанна-Давос, 14. 01. 2020. Просмотров: 185

Какой мы оставим планету нашим детям? (© pixabay.com)

Экологические активисты, включая Грету Тунберг, выразили возмущение тем, что знаменитый теннисист Роджер Федерер сотрудничает с банком Credit Suisse, который вкладывает средства в ископаемые источники энергии. Со своей стороны, Тунберг намерена во второй раз принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.|
Les défenseurs de la planète, dont Greta Thunberg, ont exprimé leur indignation que le célèbre joueur de tennis Roger Federer collabore avec Credit Suisse, tandis que la banque investit dans les énergies fossiles. De son côté, Thunberg a l'intention de venir à Davos pour la deuxième fois.

На прошлой неделе в социальных сетях появилось множество записей, выражающих негодование защитников планеты в связи с деятельностью банка Credit Suisse, который инвестирует в ископаемое топливо. Попутно досталось и звезде мирового тенниса Роджеру Федереру, который является неформальным послом второго по величине банка Швейцарии, способствуя продвижению бренда Credit Suisse: посты в Twitter с упоминанием спортсмена сопровождались хэштегом #Rogerwakeupnow (англ.: Роджер, проснись сейчас). Со своей стороны, шведская экоактивистка Грета Тунберг «ретвитнула» пост движения @350Europe, в котором сказано, что с 2016 года Credit Suisse предоставил 57 млрд долларов компаниям, осуществляющим разведку новых залежей ископаемых источников энергии. Пост заканчивается фразой «Роджер Федерер, одобряете ли вы это?»

Несколько дней спортсмен хранил молчание, затем сделал публичное заявление, опубликованное агентством Reuters. В своем обращении Федерер подчеркивает, что очень серьезно относится к последствиям изменения климата, испытывает восхищение перед молодежным движением в защиту планеты и намерен воспользоваться своим привилегированным положением, чтобы обсудить со спонсорами важные вопросы. Выполнит ли спортсмен задуманное и придет ли к компромиссу с Credit Suisse? Проблема в том, что, если бы теннисист решил разорвать контракт с этим банком, то последний, вероятно, нашел бы другую знаменитость для своих рекламных кампаний.

Впрочем, ситуация постепенно меняется. Президент Швейцарии и глава министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникации (DETEC) Симонетта Соммаруга отметила в интервью газете Le Matin Dimanche, что Европейский инвестиционный банк планирует с 2021 года отказывать в предоставлении займов на реализацию проектов, основанных на использовании ископаемых источников энергии. «Федеральный совет внимательно наблюдает за этими изменениями», - подчеркнула глава DETEC. Весной этого года ожидается публикация отчета о том, как действия ЕС в сфере защиты природы могут повлиять на финансовые учреждения Швейцарии. Кроме того, правительство Конфедерации намерено предложить банкам, страховым компаниям и пенсионным кассам пройти тест на «климатическую совместимость».

Возвращаясь к Грете Тунберг, добавим, что она планирует приехать 17 января в Лозанну, чтобы принять участие в демонстрации экоактивистов. Это станет своеобразным празднованием первой годовщины забастовки школьников в защиту климата. Позднее шведка посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Тунберг намерена потребовать от мировых лидеров отказаться от экономической модели, основанной на использовании ископаемого топлива, отмечается на сайте ВЭФ.

P.S.: В качестве еще одного доказательства того, что ситуация меняется, добавим, что в Ренане (кантон Во) были оправданы в суде двенадцать экоактивистов, которые 22 ноября 2018 года ворвались в отделение Credit Suisse, расположенное на улице Lion d'Or в Лозанне. С теннисными ракетками в руках участники акции выразили возмущение по поводу лицемерия банка, использующего положительный образ Роджера Федерера и одновременно вкладывающего деньги в ископаемые источники энергии. Суд пришел к выводу, что обвиняемые могли привлечь внимание СМИ только таким способом, при этом они не проявили агрессию. Будем надеяться, что и планету удастся спасти без применения насилия.

 

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