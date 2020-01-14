Автор: Лейла Бабаева, Базель-Лозанна-Давос, 14. 01. 2020. Просмотров: 185
На прошлой неделе в социальных сетях появилось множество записей, выражающих негодование защитников планеты в связи с деятельностью банка Credit Suisse, который инвестирует в ископаемое топливо. Попутно досталось и звезде мирового тенниса Роджеру Федереру, который является неформальным послом второго по величине банка Швейцарии, способствуя продвижению бренда Credit Suisse: посты в Twitter с упоминанием спортсмена сопровождались хэштегом #Rogerwakeupnow (англ.: Роджер, проснись сейчас). Со своей стороны, шведская экоактивистка Грета Тунберг «ретвитнула» пост движения @350Europe, в котором сказано, что с 2016 года Credit Suisse предоставил 57 млрд долларов компаниям, осуществляющим разведку новых залежей ископаемых источников энергии. Пост заканчивается фразой «Роджер Федерер, одобряете ли вы это?»
Несколько дней спортсмен хранил молчание, затем сделал публичное заявление, опубликованное агентством Reuters. В своем обращении Федерер подчеркивает, что очень серьезно относится к последствиям изменения климата, испытывает восхищение перед молодежным движением в защиту планеты и намерен воспользоваться своим привилегированным положением, чтобы обсудить со спонсорами важные вопросы. Выполнит ли спортсмен задуманное и придет ли к компромиссу с Credit Suisse? Проблема в том, что, если бы теннисист решил разорвать контракт с этим банком, то последний, вероятно, нашел бы другую знаменитость для своих рекламных кампаний.
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