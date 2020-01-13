Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 13. 01. 2020. Просмотров: 249
Как банки оценивают свои краткосрочные и долгосрочные перспективы? Стоит ли мелким вкладчикам ожидать введения отрицательных процентных ставок? Могут ли банки внести существенный вклад в борьбу с изменением климата? Ответы на эти вопросы можно найти в исследовании «Банковский барометр 2020», проведенном консалтинговой компанией EY.|
Comment les banques évaluent-elles leurs perspectives à court et à long terme? Est-ce que les petits épargnants doivent s’attendre à payer les taux négatifs? Les banques peuvent-elles contribuer de manière significative à la lutte contre le changement climatique? L’étude «Baromètre des banques 2020» réalisée par le cabinet EY donne les réponses à ces questions.
Низкие процентные ставки, низкая волатильность и высокая степень неопределенности – в таких условиях работают швейцарские банки в настоящее время, подчеркивается в исследовании «Банковский барометр 2020», проведенном консалтинговой компанией EY на основе опроса, в котором приняли участие около 100 членов правления различных банков и 2 000 клиентов.
Среди трудностей, с которыми сталкиваются банки, аналитики EY называют падение маржи на фоне отрицательных процентных ставок и неопределенности, связанной с напряженной торговой и политической обстановкой. Около трети банков ожидают снижения своих доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Отрицательные процентные ставки по вкладам, уже ставшие реальностью для состоятельных частных клиентов, скоро могут коснуться и мелких вкладчиков, не исключают авторы исследования. Так, если в 2015 году возможность введения отрицательных ставок исключали 70% опрошенных банков, то сейчас – только 21%. Кроме того, 55% банков (в прошлом году: 33%) хотели бы снизить порог, при превышении которого по вкладам клиентов должны начисляться отрицательные проценты. При этом 83% опрошенных банков не считают возможным предоставление ипотечных кредитов по отрицательным процентным ставкам.
Экспансионистская денежно-кредитная политика центральных банков и низкие или отрицательные процентные ставки означают, что для поддержания одного и того же уровня процентных доходов банкам приходится предоставлять все больше кредитов. Швейцарские банки хоть и продемонстрировали в последние годы относительно высокую степень устойчивости в этих сложных условиях, все же признают, что традиционные бизнес-модели устарели, а 83% участников опроса отметили, что необходимо создавать новые источники дохода.
Для 39% частных банков (в прошлом году: 32%) приоритетным в краткосрочной перспективе станет вопрос оптимизации расходов – это самый высокий показатель за последние три года. Кроме того, 71% банков отметили, что в будущем размеры вознаграждений в финансовом секторе уменьшатся.
Однако только 30% банков указали, что тема устойчивого развития является обязательной частью их консультационного процесса, и всего 9% банков заявили, что информируют своих клиентов о критериях устойчивости их инвестиций в рамках регулярной отчетности.
В кредитовании вопрос устойчивости все еще не играет заметной роли: лишь 19% опрошенных банков учитывают факторы устойчивого развития при предоставлении кредитов, и только 25% намерены делать это в будущем.
60% финансово-кредитных учреждений убеждены, что клиентоориентированность является ключом к успеху. Аналитики EY также считают, что банки, для которых потребности клиентов имеют первостепенное значение, выиграют в долгосрочной перспективе. Что же касается самих клиентов, то подавляющее большинство из них (85%) в целом удовлетворены услугами своего банка, при этом только двое из трех респондентов полагают, что банки всегда действуют в интересах своих клиентов.
Кто и кого увольняет в ШвейцарииФирма Von Rundstedt, один из крупнейших представителей в сфере аутплейсмента в Конфедерации, опубликовала исследование «Барометр рынка труда». Главный вывод: увольняют в основном людей в возрасте 40-50 лет.
Бурный денежный поток в кантоне ЦюрихВ кантоне Цюрих уже десять лет действует налоговая амнистия. Благодаря этой мере задекларирована колоссальная сумма: около 10 млрд франков.
Георгий Орлов, непримиримый враг хамства и мерзостиВ конце прошлого года в издательстве «Посев» был опубликован «Дневник добровольца», который молодой офицер Белой армии Георгий Орлов вел каждый день на протяжении трех лет Гражданской войны, с 1918 по 1921 годы. О его судьбе Нашей Газете рассказал его проживающий в Берне сын – Вадим Орлов.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Ленин в ЖеневеПрогулка в поисках теней: к 140-летию со дня рождения вождя революции, который четыре года прожил в этом городе.
Культура спасет мир?По инициативе редакции Нашей Газеты в Женеве создана Ассоциация по продвижению русской культуры в Швейцарии. Приглашаем всех, кому это интересно.
Добавить комментарий