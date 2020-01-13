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вторник, 14 января 2020 года   

Банковский барометр 2020|Baromètre des banques 2020

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 13. 01. 2020. Просмотров: 249

Фото: M. B. M., Unsplash

Как банки оценивают свои краткосрочные и долгосрочные перспективы? Стоит ли мелким вкладчикам ожидать введения отрицательных процентных ставок? Могут ли банки внести существенный вклад в борьбу с изменением климата? Ответы на эти вопросы можно найти в исследовании «Банковский барометр 2020», проведенном консалтинговой компанией EY.

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Comment les banques évaluent-elles leurs perspectives à court et à long terme? Est-ce que les petits épargnants doivent s’attendre à payer les taux négatifs? Les banques peuvent-elles contribuer de manière significative à la lutte contre le changement climatique? L’étude «Baromètre des banques 2020» réalisée par le cabinet EY donne les réponses à ces questions.

Низкие процентные ставки, низкая волатильность и высокая степень неопределенности – в таких условиях работают швейцарские банки в настоящее время, подчеркивается в исследовании «Банковский барометр 2020», проведенном консалтинговой компанией EY на основе опроса, в котором приняли участие около 100 членов правления различных банков и 2 000 клиентов.

Среди трудностей, с которыми сталкиваются банки, аналитики EY называют падение маржи на фоне отрицательных процентных ставок и неопределенности, связанной с напряженной торговой и политической обстановкой. Около трети банков ожидают снижения своих доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Отрицательные процентные ставки по вкладам, уже ставшие реальностью для состоятельных частных клиентов, скоро могут коснуться и мелких вкладчиков, не исключают авторы исследования. Так, если в 2015 году возможность введения отрицательных ставок исключали 70% опрошенных банков, то сейчас – только 21%. Кроме того, 55% банков (в прошлом году: 33%) хотели бы снизить порог, при превышении которого по вкладам клиентов должны начисляться отрицательные проценты. При этом 83% опрошенных банков не считают возможным предоставление ипотечных кредитов по отрицательным процентным ставкам.

Экспансионистская денежно-кредитная политика центральных банков и низкие или отрицательные процентные ставки означают, что для поддержания одного и того же уровня процентных доходов банкам приходится предоставлять все больше кредитов. Швейцарские банки хоть и продемонстрировали в последние годы относительно высокую степень устойчивости в этих сложных условиях, все же признают, что традиционные бизнес-модели устарели, а 83% участников опроса отметили, что необходимо создавать новые источники дохода.

Для 39% частных банков (в прошлом году: 32%) приоритетным в краткосрочной перспективе станет вопрос оптимизации расходов – это самый высокий показатель за последние три года. Кроме того, 71% банков отметили, что в будущем размеры вознаграждений в финансовом секторе уменьшатся.

В последнее время все большее значение для инвесторов и клиентов приобретает вопрос устойчивого инвестирования. Большинство банков (81%) убеждено, что это не просто модное веяние, а тенденция, которая останется надолго. 55% банков считают, что могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата, а 70% хотят расширить спектр своих устойчивых инвестиций в будущем.

Однако только 30% банков указали, что тема устойчивого развития является обязательной частью их консультационного процесса, и всего 9% банков заявили, что информируют своих клиентов о критериях устойчивости их инвестиций в рамках регулярной отчетности.

В кредитовании вопрос устойчивости все еще не играет заметной роли: лишь 19% опрошенных банков учитывают факторы устойчивого развития при предоставлении кредитов, и только 25% намерены делать это в будущем.

60% финансово-кредитных учреждений убеждены, что клиентоориентированность является ключом к успеху. Аналитики EY также считают, что банки, для которых потребности клиентов имеют первостепенное значение, выиграют в долгосрочной перспективе. Что же касается самих клиентов, то подавляющее большинство из них (85%) в целом удовлетворены услугами своего банка, при этом только двое из трех респондентов полагают, что банки всегда действуют в интересах своих клиентов.

 

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