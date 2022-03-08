Материалы выставки касаются трех «властных» сфер общественной жизни, испокон веков по умолчанию «мужских» ‒ религии, военного дела и политики. Где в этих областях проходили границы женской свободы? Как женщины ‒ индивидуально ли или коллективно ‒ были все-таки в эти сферы вовлечены? Тем, кого принято было называть «слабым полом», кого долгое время в общественной жизни старались сделать поистине невидимыми, отдаётся на выставке заслуженный долг.

Место, где проходит выставка, весьма символично. Средневековый замок-крепость города Моржа объединяет под своей крышей пять музеев, четыре из которых по одним только своим названиям весьма «мужские» ‒ Военный водуазский музей, Швейцарский музей исторических фигурок (а это прежде всего солдатики и реконструкции разных знаменитых сражений мировой истории), Музей артиллерии и Музей жандармерии. Лишь пятый музей ‒ Музей Игнация Падеревского ‒ несколько выбивается из этого «военно-полицейского» ряда, хотя не стоит забывать, что польский композитор и музыкант был также политическим и государственным деятелем, то есть принадлежал к той же, до поры до времени сугубо «мужской», элите.

Открылась экспозиция осенью 2021 года, в год, когда в Швейцарии отмечали полувековой юбилей предоставления женщинам избирательных прав на федеральном уровне, и, что совершенно естественно, приурочена выставка была и к этой дате. Однако представленные материалы охватывают не только те территории, которые мы называем ныне Романдской Швейцарией, но и всю Европу.

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XVIII-XIX

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Итак, пройдёмся по выставочным залам. Первый разделЖенщины Бога», посвящен взаимоотношениям женщин и церковной власти в Европе. Нам напоминают, что религиозная сфера могла предложить женщинам пространство для власти и свободы, недоступное в домашней или светской общественной жизни. В этом отношении особо значима роль монастырей. В европейской литературевеков женские католические монастыри часто описывали как некийад, место, куда семьи отправляли девушек практически в заключение. Однако монастыри при этом давали женщинам возможность обрести профессию, невозможную в светской жизни: врача, учителя, музыканта. Не говоря уже о властных полномочиях настоятельниц.

Выставка описывает судьбу одной из таких «сильных женщин» XVII века, Луизы де Баллон / Louise de Ballon (1591‒1668), настоятельницы и основательницы сразу нескольких монастырей. Поступив в возрасте семи лет в монастырь Святой Екатерины в Семно близ Анси, она приняла монашеские обеты в 1607 году. Будучи родственницей известного богослова, женевского католического епископа в изгнании, Франциска Сальского, она с его поддержкой основала бернардинские монастыри по всей Савойе и в сопредельных областях, в том числе и существующий доныне монастырь в Колломбе в Вале.

Следующий раздел выставки ‒ «Женщины войны», то есть по умолчанию чуждого для «слабого пола» пространства. Однако, в зависимости от своего социального статуса, эпохи и типа военных конфликтов, немало женщин оказалось связано с «миром войны». В XVII‒XVIII веках женщины прежде всего находятся в обозе, сопровождая войска ‒ они маркитантки, прачки, проститутки... Особая категория ‒ жены солдат и офицеров. Исследования о судьбах жен швейцарских офицеров на иностранной службе, кстати, представлены на выставке. Были и такие, впрочем, достаточно редкие, связанные с войной и военными секретами занятия, как, например, шпионаж. Родившаяся в аристократической бернской семьи Катрин де Ваттвиль / Catherine de Watteville (1645-1714), например, много лет работала на посла Людовика XIV в Швейцарии...

«Прорыв», если его можно так назвать, случился в Первую мировую войну. Медицинские сестры, вспомогательные рабочие, связистки и так далее находились в массе во всех воюющих армиях. Вторая же мировая война, помимо сохранения всех существовавших профессий, обратила женщин и к чисто военным специальностям.

В 1939 году в Швейцарии была введена вспомогательная военная служба для женщин. До конца войны административные или вспомогательные функции в швейцарской армии исполняло более 20 тысяч дам. Правда, в Конфедерации ни во время, ни после войны это нововведение не затрагивало срочной службы в армии, возможности для которой открылись у женщин лишь в конце XX века.

Третий и последний раздел выставки называется «Женщины государства». Известно, что в Швейцарии вплоть до XX века женщины были лишены возможности исполнять какие-либо государственные функции. А республиканский строй не позволял занимать эти должности по рождению или браку, как в монархиях на подавляющей территории Европы. Большой портрет Екатерины II на выставке представлен неслучайно ‒ как воплощение того, чего в Швейцарии не было в принципе...

Однако, несмотря на отсутствие политических прав, женщины в XVIII‒XIX веках иногда весьма активно участвовали в местной политике, особенно с началом революционной эпохи. Сведения об «активистках» того времени доходят до нас из петиций и воззваний, также представленных на выставке. Знаменитый в водуазских краях бунт 1802 года «Бурла-Папе» / «Bourla-Papey» («brûle-papiers» / «жги бумаги» на диалекте), когда восставшие крестьяне и крестьянки захватывали замки и жгли их архивы со списками повинностей от сеньоров, был, конечно, не «женским бунтом», но со значительным женским участием.

Ну, и, само собой разумеется, в экспозиции не забыта долгая борьба женщин за гражданские права в XX веке...

Выставка сопровождается богатой культурной программой для всех желающих: лекции, экскурсии, а также, например, мастер-класс для испытания первой техники самозащиты для женщин, изобретенной в Швейцарии ещё в 1905 году.

Так что, если вы хотите познакомиться с многочисленными и захватывающими историями женщин, которые через свой труд, преодолев многие препятствия, смогли «войти» в настроенное против них общество, добро пожаловать! Однако цель выставки не только в напоминании о месте этих женщин в истории и нашей памяти, месте, в котором им до сих пор еще часто отказывают, но и в осуждении предубеждений, которые до сих пор существуют относительно женщин в разных общественных сферах.

От редакции: Напоминаем, выставка работает до 1 мая. Всю практическую информацию вы найдете на сайте музея.