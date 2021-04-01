Швейцарская армия переживает исторический момент: впервые с момента образования национальных вооруженных сил власти задумались о том, чтобы адаптировать военную форму для женщин. Речь идет о проекте «Модульная система одежды и оснащения для военных операций» (SMHE), реализация которого поручена федеральному ведомству по военным закупкам Armasuisse.

«Армейская форма и оснащение недостаточно приспособлены или совсем не соответствуют специфическим потребностям женщин», - заявил в комментарии изданию Femina начальник отдела коммуникаций Armasuisse Зиверт Кай-Гуннар и заверил в том, что «этот важный момент был учтен в текущей работе».

Срок эксплуатации нынешней военной формы с по-армейски минималистским названием «90/06» подошел к концу – одежда и снаряжение будут заменены в 2022 году. Новая униформа состоит из четырех подсистем. Прежде всего, это собственно военная экипировка, включающая нижнее белье, камуфляжную одежду в летнем и зимнем вариантах, защиту от ветра, непогоды и холода. Несущие системы состоят из ремня и жилета для переноски, а также рюкзаков различных размеров. Баллистическую защиту тела обеспечивают системы пластин и классический пуленепробиваемый жилет с соответствующей защитой шеи и нижней части живота. Наконец, в систему гидратации входят водяной мешок, шланги и различные приспособления бутылок.

Форма была создана по принципу «луковой кожуры»: солдаты могут индивидуально адаптировать костюм в соответствии с температурой и погодными условиями. Кроме того, система ремней и карманов позволяет приспособить снаряжение к выполняемой задаче, например, одни детали можно использовать для переноса устройств, а другие – как держатель для тарелок во время походного обеда.

При комплектовании снаряжения – от нижнего белья до бронежилетов – будут учитываться биологические отличия между полами, и для швейцарской армии это премьера. Как пишет Femina, женщины чаще всего жалуются на то, что существующая форма для них слишком велика. В конце концов, это ведь вопрос не красоты, а удобства и маневренности. Основное внимание в новой форме будет уделяться правильной посадке и функциональности костюмов. По словам Кай-Гуннара Зиверта, новое оборудование находится на финальной стадии испытаний. Его уже успели примерить и протестировать примерно 350 военнослужащих обоих полов, проходящих службу в 13 учебных подразделениях и центрах подготовки Конфедерации.

Напомним, что федеральный департамент обороны, в подчинении которого находится швейцарская армия, сейчас возглавляет Виола Амхерд, ставшая первой женщиной-министром на этом посту. В настоящее время доля женщин-военнослужащих в Швейцарии составляет всего 0,9%, но власти намерены увеличить этот показатель и активно призывают женщин служить в армии. Требования для женщин не так и строги: нужно быть гражданкой Швейцарии, достичь совершеннолетия и быть признанной пригодной к прохождению службы. Обучение длится от 18 недель до 24 недель, а затем нудно каждый год в течение шести лет посещать трехнедельные сборы. Существует также возможность отслужить 300 дней сразу. Женщины в армии имеют те же права и обязанности, что и мужчины. Даже если они, например, создают семью, они все равно обязаны проходить службу. Тем не менее, у них есть возможность попросить о переводе.