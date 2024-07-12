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пятница, 12 июля 2024 года   

(Не)традиционный йодль |Yodel (non) traditionnel

Автор: , Берн, .

Фото: jodlerklub-maennertreu.ch

В Швейцарии недавно сформировался первый хор йодлеров нетрадиционной ориентации.

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Le premier chœur de yodleurs gays s’est ouvert récemment en Suisse.

Йодлинг (или йодль), родившийся из перекличек между горными жителями, представляет собой особую форму пения без слов, при котором быстро чередуются грудные и фальцетные звуки. Йодлинг распространен не только в Швейцарии, но также в некоторых частях Австрии, Верхней Баварии и Южного Тироля. В разных регионах это пение называют по-разному, например, дудлер в Вене, вуллаза или лудлер в Штирии или цойэрли и руггуссели в Аппенцелле.

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йодль
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