Автор: Заррина Салимова, Берн, 12.07.2024.
В Швейцарии недавно сформировался первый хор йодлеров нетрадиционной ориентации.|
Le premier chœur de yodleurs gays s’est ouvert récemment en Suisse.
Йодлинг (или йодль), родившийся из перекличек между горными жителями, представляет собой особую форму пения без слов, при котором быстро чередуются грудные и фальцетные звуки. Йодлинг распространен не только в Швейцарии, но также в некоторых частях Австрии, Верхней Баварии и Южного Тироля. В разных регионах это пение называют по-разному, например, дудлер в Вене, вуллаза или лудлер в Штирии или цойэрли и руггуссели в Аппенцелле.
Почему швейцарки не рожают?СМИ всего мира, включая и российские, любят обсуждать демографический кризис в России. И справедливо – это, действительно, важнейшая проблема. Однако далеко не одной этой отдельно взятой страны. Благополучная Швейцария находится в самом низу Старого континента по уровню рождаемости.
Что угрожает безопасности Швейцарии?Радикализация, джихадисты, война в Украине, шпионаж – Федеральный совет представил доклад, содержащий обзор основных угроз для страны.
Разорвал ли ЦЕРН все связи с Россией?По крайней мере одна дверь для российских ученых осталась открытой.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Добавить комментарий