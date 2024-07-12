(Не)традиционный йодль |Yodel (non) traditionnel

Йодлинг (или йодль), родившийся из перекличек между горными жителями, представляет собой особую форму пения без слов, при котором быстро чередуются грудные и фальцетные звуки. Йодлинг распространен не только в Швейцарии, но также в некоторых частях Австрии, Верхней Баварии и Южного Тироля. В разных регионах это пение называют по-разному, например, дудлер в Вене, вуллаза или лудлер в Штирии или цойэрли и руггуссели в Аппенцелле.