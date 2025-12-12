Как уже писала «Наша Газета», в этом году культурные учреждения Швейцарии широко отмечают год Феликса Валлотона, так как 2025-й – одновременно и год столетия со дня смерти швейцарского художника, и 160-летия со дня его рождения. Пик самых интересных событий в череде тематических мероприятий, публикаций и выставок пришелся на вторую половину нынешнего календарного года – так, в октябре в Кантональном музее изобразительных искусств Лозанны (MCBA) открылась масштабная монографическая выставка «Валлотон навсегда. Ретроспектива», посвященная одному из самых известных уроженцев города (она продлится до 15 февраля 2026 и, собрав 250 произведений художника, обещает стать кульминацией торжеств).

В Годе Валлотона принял активное участие и Художественный музей Винтертура: после выставки «Феликс Валлотон. Утраченные иллюзии», 27 сентября на вилле «Флора», о которой мы уже рассказывали особо, стартовал весьма необычный проект – «Быть Валлотоном» Недко Солакова. Воспользовавшись тем, что в музейной коллекции немало самых разных работ знаменитого швейцарца, куратор Конрад Биттерли пригласил к осмыслению его творчества живущего в Софии художника-концептуалиста. Солаков – не только самый известный современный болгарский художник в мире, участник Венецианской биеннале и Касселельской documenta, но и автор замечательно остроумных художественных историй, «читать» которые – отдельное удовольствие.

Недко Солаков. Быть Валлоттоном, 2025 г. Photo: Reto Kaufman

Своей выставкой «Быть Валлотоном» на вилле «Флора» Солаков не просто признается в любви к знаменитому предшественнику, родившемуся в один с ним день (как и наш Владимир Татлин, и американский актер Дензел Вашингтон – все они члены «клуба рожденных 28 декабря»), но и вступает с ним в диалог «на равных». Солаков то продолжает оригинальный замысел Валлотона, дорисовывая деревья и людей; то комментирует его картины, сочиняя смешные тексты и развивая забавные ситуации; то создает собственные произведения, «опирающиеся» на сделанное Валлотоном за сто лет до него. Иногда Солаков откровенно озорничает – например, дописывая все пропущенные им когда-то «аксант эгю» в имени «Félix», или создавая обойный принт с картинами швейцарского художника, найденными в социальных сетях.

Недко Солаков. Быть Валлоттоном, 2025 г. Photo: Reto Kaufman

При этом юмор Солакова всегда добрый и мягкий – в нем много иронии, но ирония эта направлена, скорее, на самого себя и на современные реалии, чем на вдохновившего его швейцарца. Так, оттолкнувшись от ксилографий Валлотона, Солаков создает собственные графические листы – посвященные сегодняшней болгарской политической повестке и при этом универсальные, понятные всем и каждому, а оттого еще более уморительные. Или рассуждает о природе сексуальности (и асексуальности) обнаженных женских портретов Валлотона, вешая или раскладывая рядом ню собственного авторства с чрезвычайно забавными комментариями. Попутно «достается» и оказавшейся по соседству скульптуре известного поклонника женской красоты Аристида Майоля, чье «полу-расслабленное привидение» оказывается на одной из «зарисовок».

Лаконичные и изящные интервенции Солакова выглядят не грубым и бессмысленным вторжением в пространство другого художника, а удивительно живым и актуальным комментарием к его творчеству. Они лучше любого искусствоведческого исследования «вскрывают» смысл работ Валлотона, пробуждают искренний интерес к его деятельности и делают его по-настоящему современным. Художественные «приветы» Валотонну, которого Солаков, по собственному признанию, понял и полюбил далеко не сразу, – это акт истинного, не показного уважения, попытка отказа от иерархичности в искусстве и его музеефикации. Громкий смех, то и дело раздающийся в залах, где представлены веселые и самодостаточные оммажи Солакова, – звучное тому подтверждение.

Недко Солаков. Быть Валлоттоном, 2025 г. Photo: Reto Kaufman

В итоге выставка Солакова, столь умно вписанная в «валлатоновские» залы виллы «Флора», славит швейцарского художника не меньше (а, возможно, и больше) иных «мемориальных» экспозиций. В интерпретации Солакова Валлотон оказывается не просто одним из «набистов», модным художником, писавшим востребованные портреты и выразительные пейзажи, но первооткрывателем, искавшим оптимальную форму для выражения своих художественных идей. Возможно, эта трактовка и субъективна, но зато насколько теплее все побывавшие на выставке будут теперь относиться к отметившему в этом году свое 160-летие Валлотону, и насколько более живым он будет им казаться. Не это ли главная цель любой «датской» выставки, даже такой необычной, как «Быть Валлотоном» Недко Солакова в Винтертуре?

Составить собственное мнение о Валлотоне и креативном подходе к нему Солакова можно до 1 марта включительно. Информация о билетах и часах работы экспозиции – на сайте музея.