Новые швейцарские традиции – в списке ЮНЕСКО |De nouvelles traditions suisses sur la liste de l’UNESCO

Признания ЮНЕСКО уже удостоены такие швейцарские традиции, как Праздник виноделов в Веве, Базельский карнавал, управление лавинной опасностью, шествия на Страстной неделе в Мендризио, а также часовое искусство. В начале декабря в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества были добавлены еще два швейцарских обычая.