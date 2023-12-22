Автор: Заррина Салимова, Берн, 22.12.2023.
Сезон альпийских пастбищ и традиционные оросительные системы пополнили Список нематериального культурного наследия.|
La saison d’alpage et les systèmes d’irrigation traditionnels ont été inscrits au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
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