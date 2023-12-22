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пятница, 22 декабря 2023 года   

Новые швейцарские традиции – в списке ЮНЕСКО |De nouvelles traditions suisses sur la liste de l’UNESCO

Автор: , Берн, .

Фото: Sukanya Basu, Unsplash

Сезон альпийских пастбищ и традиционные оросительные системы пополнили Список нематериального культурного наследия.

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La saison d’alpage et les systèmes d’irrigation traditionnels ont été inscrits au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Признания ЮНЕСКО уже удостоены такие швейцарские традиции, как Праздник виноделов в Веве, Базельский карнавал, управление лавинной опасностью, шествия на Страстной неделе в Мендризио, а также часовое искусство. В начале декабря в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества были добавлены еще два швейцарских обычая.

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