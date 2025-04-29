«Против бесчувственной машины»

Меломанам всего мира не надо представлять Анастасию Кобекину, давно занявшую твердую позицию на международной музыкальной сцене. Не надо представлять ее и читателям Нашей Газеты: редакция следит за ней с 2011 года, когда совсем юная Настя приехала на фестиваль в Вербье – тогда еще просто посмотреть и послушать. С тех пор мы стараемся не пропускать ее выступлений в Швейцарии и вместе с вами радуемся ее успехам. Программа предстоящего концерта в Женеве поразила нас необычным сочетанием композиторов. Надо ли понимать присутствие Дмитрия Шостаковича как дань годовщине его смерти, отмечаемой в этом году? А гораздо менее известной Нади Буланже – как «кивок» в сторону гендерной повестки? Как вообще составлялась программа и есть ли связь между включенными в нее произведениями? Важно ли для Анастасии выступление именно в Виктория-холле? Отвечала наша собеседница на вопросы в произвольном порядке, а потому порой приходилось «направлять». Вот что из этого вышло.

- Предстоящее выступление в Виктория-холле – для меня не совсем дебют. Я уже играла там в составе участников Академии Сейджи Озавы. Прекрасно помню, что в первый день мы играли квинтет Шуберта, а во второй маэстро сам дирижировал нашим небольшим оркестром. Это было в 2014 году. Сильнейшие эмоции, которые я пережила от присутствия на сцене рядом с таким выдающимся музыкантом, теперь всегда ассоциируются у меня именно с этим залом. Я очень рада вернуться туда с Жаном-Селимом, ведь для него, как для уроженца Швейцарии, этот зал вообще особенный. Возможно поэтому для этого концерта мы отобрали одни из самых любимых наших произведений – Сонаты Франка и Дебюсси, например, мы играем уже десять лет, то есть столько же, сколько вообще играем вместе. Вообще, репертуар у виолончелистов не так уж велик, поэтому мы взяли два столпа – сонаты Франка и Шостаковича, дополнив их миниатюрами Юона, Дебюсси и Буланже.

Читатели Нашей Газеты больше многих осведомлены о жизни и творчестве Поля (или Павла) Юона, родившегося в Москве и скончавшегося в Веве композитора…

Да, это интересный композитор, считающийся швейцарским – о его русских корнях часто забывают. На этот раз мы исполним его маленькую, но совершенно чудесную пьесу «Сказка», но ранее играли и его виолончельную сонату. Включение в программу его сочинения для меня лично символично, если уж мы заговорили о корнях, которые остаются несмотря на перемену места жительства…

Интересно сочетание Шостаковича и Франка…

Такое «сочетание» сонат мы тоже уже играли, переходя от одного очень сильного произведения к другому. И часто люди подходили потом и говорили, что Шостакович показался им гораздо сильнее. Меня это и удивляет – поскольку Соната Франка широко известна и исполняется на многих инструментах, и радует – поскольку в Сонате Шостаковича заложены невероятно глубокие мысли и чувства. Обратите внимание на сарказм в скерцо, где радость переплетена с издевкой, а затем и на третью часть, которая кажется медленной, бездыханной, но постепенно вырастает в крик души. Я всегда думаю об этой Сонате как о сложном произведении для публики, не имеющей большого концертного опыта, но, видимо, ошибаюсь: выраженное Шостаковичем душевное состояние всех нас становится понятно всем. Шостакович пробуждает в каждом из нас индивидуума, борющегося против бесчувственной машины.

Давайте поговорим о Наде Буланже, музыку которой многие, возможно, услышат впервые…

С удовольствием! Надя Буланже родилась в 1887 году в Париже в семье потомственных музыкантов, а мать ее, певица Раиса (Розалия) Мышецкая, была родом из Санкт-Петербурга, отсюда и русское имя у дочери. Известно, что, познакомившись в 1910 году с Игорем Стравинским, она сразу с ним подружилась, они много лет переписывались. Разумеется, мы включили в программу три ее пьесы не только из гендерных соображений – они идеальны для открытия концерта создаваемой ими атмосферой, хотя эта тема очень важна. В классической музыке мало известных имен композиторов-женщин, так что способствовать их открытию, на мой взгляд, нужно.

Скажите, пожалуйста, несколько слов о вашем дуэте, прошедшем уже серьезную проверку на прочность…

Это правда! За это время мы хорошо друг друга изучили, и мне очень нравится играть с Жаном-Селимом Абдельмулой, поскольку мы одинаково ощущаем атмосферу в зале и за кулисами, волнение друг друга. Однако справляемся мы с волнением по-разному, в конкретный день кто-то оказывается сильнее, а кто-то слабее, и мы всегда друг друга поддерживаем, стараясь играть каждый концерт по-новому, не стремясь воспроизвести даже удачную интерпретацию, а еще раз заново прожить ее, выйти из привычного. В результате мы оба всегда волнуемся, ощущая свою хрупкость перед публикой.