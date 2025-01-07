В Швейцарии насчитывается более трехсот музыкальных фестивалей, разных по тематическому профилю, бюджету и зависящему от него масштабу. Часто они проходят в курортных городках (Вербье, Гштаад), но есть и счастливые «настоящие» города, которые могут ими похвастаться. Первое место среди них, по нашим наблюдениям, занимает Люцерн. Именно здесь проходит Люцернский фестиваль – один из наиболее известных в мире международных фестивалей академической музыки, специально для сопровождения которого в 1938 году был создан симфонический Оркестр Люцернского фестиваля, его первым дирижером был Артуро Тосканини. (Стоит напомнить, что именно с этим оркестром под управлением Тосканини дал свой последний европейский концерт Сергей Рахманинов, живший неподалеку в своем поместье Сенар – в Люцерне, 11 августа 1939 года.) С 1998 года Люцернский фестиваль проводится трижды в год — Пасхальный, летний и осенний, и Наша Газета не раз о нем писала.

В 2012 году наше издание с радостью сообщило о рождении еще одного фестиваля – с романтическим названием «Волшебное озеро» (Zaubersee), посвященного почти исключительно русской музыке и существовавшего почти исключительно на деньги российских спонсоров. Мы исправно рассказывали о его программах вплоть до 2022 года, когда фестиваль был скоропалительно отменен, хотя его главный на тот момент спонсор, Виктор Вексельберг, в санкционном списке не значился и продолжает, насколько нам известно, жить в Швейцарии.

Но свято место пусто не бывает, причем заполняется оно моментально. «С 2022 года швейцарский город Люцерн превратился в волшебное место паломничества любителей фортепиано, излучающее, по выражению NZZ, «маяк в швейцарской музыкальной жизни», читаем мы на сайте фестиваля «Le Piano Symphonique». «Базой» фестиваля вновь стал Люцернский симфонический оркестр, директором которого является Нума Бишоф-Ульманн, стоявший у истоков и «Волшебного озера».

Признаться, узнали мы об этом фестивале только сейчас, да и то по «своим каналам»: видимо, устроители фестиваля не заинтересованы в привлечении меломанов из французской части Швейцарии, поскольку никакой рекламы мы не видели. А жаль, ведь в этом году, когда в роли «ассоциированного пианиста» выступила столь любимая всеми Марта Аргерич (её можно будет дважды услышать в «Карнавале животных» Камиля Сен-Санса: один раз с дочерью Анни Дютуа в качестве рассказчика во II акте вечерней программы 17 января, а затем в семейном концерте утром 18 января, плюс на заключительном концерте фестиваля), а в программе столько «наших» имен, он точно обращает на себя особое внимание.

Со всеми деталями программы вы можете ознакомиться на сайте фестиваля, а мы сразу перейдем к тому, что сами его организаторы называют изюминкой, с чем мы полностью согласны. Речь идет о «Проекте Шостаковича», задуманном выдающимся пианистом Евгением Кисиным и посвященном 50-летию со дня смерти Дмитрия Дмитриевича, покинувшего этот мир 9 августа 1975 года в возрасте всего 68 лет. Проект представлен на фестивале в двух частях, 15 и 18 января, в обеих «роль Шостаковича за роялем» будет исполнять сам маэстро Кисин, пригласивший к участию в проекте своих друзей и коллег. Так что целый ряд прекрасных исполнителей выйдет на сцену вместе с «иноагентом» – именем Кисина пополнило свой позорный (или почетный?) список министерство юстиции Российской Федерации 19 июля 2024 года.

Разумеется, нашим читателям не надо представлять Евгения Кисина, каждое выступление которого в Швейцарии Наша Газета старается отмечать и который рассказывал вам о себе сам, в эксклюзивных интервью. Так что на этот раз мы обратились к нему исключительно с просьбой прокомментировать программы предстоящих вечеров.

- Шостакович был мне всегда, еще с раннего подросткового возраста, очень близок, поэтому я и решил почтить его память в пятидесятилетнюю годовщину его смерти, - поделился Евгений Игоревич. – Программы я продумывал также, как и все свои программы: выбирал из самых своих любимых произведений, думал, какие из них будут хорошо звучать вместе. Кстати, я очень рад, что моему импресарио удалось уговорить Зальцбургский фестиваль, чтобы в дату смерти Шостаковича, 9 августа, состоялся концерт, во втором отделении которого мы с Максимом Рысановым исполним самое последнее произведение Шостаковича, которое он написал совсем незадолго до смерти – его альтовую сонату.

Мы тоже очень этому рады! Но до августа еще надо дожить, а Люцернский фестиваль уже на носу, так что расскажем о том, какие произведения Дмитрия Шостаковича (включая и альтовую сонату!) были отобраны Евгением Кисиным для предстоящих встреч со швейцарскими меломанами, тем более что все они исполняются довольно редко и о каждом можно написать отдельный материал.

Вечер 15 января в люцернском концертном зале KKL откроет малоизученный вокальный цикл «Четыре стихотворения капитана Лебядкина», написанный Д. Д. Шостаковичем незадолго до смерти, в 1974 году. Вряд ли стоит напоминать нашим читателям, что капитан Игнат Тимофеевич Лебядкин – это персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы», возможно, самый знаменитый графоман в русской литературе. Его «перу» принадлежат, в частности, четыре стихотворения, положенные Шостаковичем на музыку. Названия их говорят сами за себя: «Таракан», «Краса красот сломала член», «Плюй на всё и торжествуй», «Светлая личность». По мнению исследователей творчества композитора, выбор не был случайным: он помог Шостаковичу найти, по словам В. Губайловского, «наиболее адекватную опору для выражения окружающего его абсурда», а музыковед Соломон Волков считает это сочинение «трагической и загадочной усмешкой» Дмитрия Дмитриевича. Известно, что цикл был написан Шостаковичем «под» Народного артиста СССР Евгения Нестеренко, который и стал его первым исполнителем 10 мая 1975 года. В Люцерне цикл прозвучит в исполнении белорусского баса Александра Рославца, в 2023 году исполнившего партию Старого каторжника в женевской постановке оперы «Леди Макбет Мценского уезда», рецензия на которую собрала ошеломляющее число просмотров на нашем сайте. Аккомпанировать певцу будет Евгений Кисин.

Далее прозвучит Фортепианный квинтет соль минор, соч. 57, написанный в 1940 году. Впервые это выдающееся произведение было публично исполнено в Москве 23 ноября 1940 года Квартетом имени Бетховена и самим Шостаковичем. То был настоящий триумф, публика долго не отпускала исполнителей. Видимо, овации были услышаны «наверху»: в 1941 году за Фортепианный квинтет композитору была присуждена Сталинская премия первой степени. В Люцерне партию Шостаковича исполнит, как вы уже догадались, Евгений Кисин, а вместо Квартета имени Бетховена на сцену вместе с ним выйдет не менее прекрасный Копельман-квартет в составе Михаила Копельмана (первая скрипка), Бориса Кушнира (вторая скрипка), Масуми Ростада (альт) и Михаила Мильмана (виолончель).

Во втором отделении этого вечера, который обещает быть грандиозным, прозвучит Фортепианное трио № 2 ми минор, оп. 67, известное также как трио «Памяти Соллертинского» – сочинение посвящено близкому другу композитора, крупнейшему театральному и музыкальному критику 1920-х - 1930-х годов Ивану Ивановичу Соллертинскому, в 1940–1944 годах занимавшему пост художественного руководителя Ленинградской филармонии. Его смерть 10 февраля 1944 года в Новосибирске стала для Шостаковича страшным ударом. Тема смерти присутствует и в Трио – в финале, в виде «танца», скорбного еврейского народного танца фрейхлес. Первыми исполнителями Трио, за создание которого Дмитрий Дмитриевич был удостоен, в 1946 году, Сталинской премии второй степени, стали, вместе с автором, участники Квартета имени Бетховена Дмитрий Цыганов и Сергей Ширинский. В Люцерне вы услышите его в исполнении Евгения Кисина, Гидона Кремера (скрипка) и Гиедре Дирванаускайте (виолончель).

Чуткое ухо расслышит нотки из Трио и в произведении, которым завершится концерт – в вокальном цикле «Из еврейской народной поэзии». Написанный в тяжелейший, страшный 1948 год, когда гонениям подвергся и сам Шостакович, и многие «безродные космополиты» среди его друзей, цикл был впервые представлен публике лишь после смерти Сталина, 15 января 1955 года, в Малом зале Ленинградской филармонии, самим Шостаковичем, Ниной Дорлиак, Зарой Долухановой и Алексеем Масленниковым. Ровно 70 лет спустя, день в день, цикл прозвучит в исполнении Евгения Кисина, родившейся в Израиле сопрано Чен Рейсс, ее соотечественницы меццо-сопрано Рэйчел Френкель и канадского тенора немецкого происхождения Майкла Хонта.

Вот такой ждет нас первый из двух вечеров, посвященных Шостаковичу. Впрочем, не менее интересным будет и второй, в заключительный день фестиваля, 18 января. В его программу включены три сонаты, две из которых в наследии Шостаковича единственные. Первая из них, единственная Соната Шостаковича для виолончели и фортепиано ре минор, оп. 40, была написана им в 1934 году очень быстро, с 14 августа по 19 сентября. Она была посвящена Виктору Львовичу Кубацкому, который отредактировал партию виолончели и 25 декабря 1934 года впервые исполнил сонату в ансамбле с автором в Малом зале Ленинградской филармонии. Партнером Евгения Кисина в Люцерне будет французский виолончелист Готье Капюсон.

А единственную завершенную Сонату для скрипки и фортепиано (ор. 134) вместе с Евгением Кисиным исполнит родившийся в Латвии Гидон Кремер, которого легендарный дирижер Герберт фон Караян считал лучшим скрипачом своего поколения. Написана же Соната была в 1968 году в Москве в честь 60-летия Давида Ойстраха, который и исполнил ее первым – 3 мая 1969 года в Большом зале консерватории, вместе со Святославом Рихтером.

Завершит этот одноактный концерт та самая Соната для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича, соч. 147, написанная в 1975 году. Она стала прощальным произведением композитора, последняя правка была внесена в партитуру 5 августа 1975 года, за четыре дня до его смерти. Соната посвящена Фёдору Дружинину, советскому альтисту, многие годы сотрудничавшему с композитором и исполнявшему камерные произведения Шостаковича в составе Квартета имени Бетховена. Она была исполнена им вместе с пианистом Михаилом Мунтяном в ленинградском Доме композиторов 1 октября 1975 года. Партнером же Евгения Кисина в Люцерне станет уже упоминавшийся Максим Рысанов, пользующийся репутацией одного из лучших альтистов мира. Уроженец украинского Краматорска, Максим Рысанов закончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по классу М. И. Ситковской, после чего продолжил образование в в Guildhall School of Music and Drama в Лондоне, окончив её по двум специальностям — как альтист (класс проф. Дж.Гликмана) и как дирижёр (класс проф. А.Хейзелдайна).

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