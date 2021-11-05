Наша Газета уже дважды рассказывала о постановках российского режиссера Татьяны Фроловой, приезжавших в Швейцарию. В 2010 году на сцене лозаннского театра Vidy шел спектакль «Персональная война», о войне в Чечне, а в 2013-м в женевском Le Poche показали «Я есть», о проблемах сохранения исторической памяти. Кому интересно, вернутся к этим публикациям, а мы лишь вкратце напомним основное.

первым официально зарегистрированным частным театром в СССР после 1927 года, театр

Татьяна Фролова – явление в российской театральной жизни редкое. Во-первых, потому, что режиссер – женщина. Во-вторых, потому что создала свой театр не в Москве и не в Питере, а в родном Комсомольске-на-Амуре, объединив в его имени аббревиатуру города и понятное только русскоязычным приглашение в гости – театр КнАМ. И когда создала – еще в 1985 году, когда Михаил Горбачев только-только пришел к власти, а все большие перемены были в будущем. Театр этот, рожденный из энтузиазма группы единомышленников, начался если и не с вешалки в буквальном смысле слова, то почти: на собственные средства Татьяна Фролова и ее друзья обустроили зрительный зал, фойе, подсобки… В-третьих, потому что, ставпродержался все эти трудные десятилетия без государственной поддержки, не изменив прописки и не изменив себе, но дав европейцам и американцам возможность узнать о дальневосточном городе в 8000 км от Москвы, построенном в 1930-х силами политзаключенных – на их костях и крови.

Как и в прошлые разы, артисты театра КнАМ во главе с Татьяной Фроловой приедут в Швейцарию из Франции – последние месяцы они находились в Национальном центре драматического искусства в Безансоне, взявшего на себя роль их менеджера. Время провели с пользой – в частности, осуществили перевод спектакля на французский вместе с Блёен Исамбард (показ будет сопровождаться супратитрами). Важно отметить, что Блёен Исамбард - не просто профессиональная французская переводчица, но училась в МГУ, была правозащитницей в Чечне и настолько влюбилась в театр, с которым сотрудничает уже 10 лет, что сняла о нем документальный фильм «KnAN sur Amour», удачно использовав игру слов – название реки и просто любовь. В том, что театр этот основан и держится на любви, нет никакого сомнения.

Говоря о своих спектаклях в целом, Татьяна Фролова определяет их, как месседжи человеку о человеке, разрушающие стереотипы. Спектакль «Счастье», который через неделю смогут посмотреть швейцарские зрители, - не исключение, в нем, по словам режиссера, «сплетены голоса около 30 людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, рассуждающих о своей жизни». Но не только голоса. Как и в других постановках КнАМ, «Счастье» - это смешение всех средств современного искусства: видео, фото, действия, энергии, цвета, шумов, идей, объектов, слов…

В новой постановке Татьяна Фролова задается вопросом, касающимся каждого из нас и приобретшим особое звучание в период пандемии коронавируса, когда многие вынужденно оказались наедине с самими собой и получили возможность остановиться, оглянуться и пофилософствовать. Так есть ли на самом деле счастье, или оно – иллюзия, призрачная жар-птица, за которой мы все гонимся, тщетно пытаясь поймать ее за хвост? Можно ли говорить об особом «счастье по-русски»? Можно ли быть счастливым, когда окружающие несчастливы?

Документальный театр, рассказы реальных людей, откликнувшихся на предложение Татьяны Фроловой рассказать о сокровенном, имеет и классическую литературную базу – «Фауста» Гете, с его вечной проблемой приобретения власти (читай – материальных ценностей) ценой потери души.

Если эти вопросы близки вам, а добраться до Ла Шо-де-Фона проще, чем до Комсомольска-на-Амуре, то 12 и 13 ноября вы сможете вновь о них задуматься вместе с пятью российскими артистами, побывав на спектакле в Центре сценического искусства Невшателя, а может, и найти неожиданные ответы. Заказать билеты проще всего здесь, а мы будем ждать ваших откликов!

А пока - конкурс! Тексты какого автора послужили литературной основой спектакля КнАМ "Персональная война"? Первые три читателя, правильно ответившие на вопрос, получат пригласительные билеты на спектакль в Ла Шо-де-Фоне.