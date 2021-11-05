Автор: Надежда Сикорская, Ла Шо-де-Фон, 5. 11. 2021.
Примите участие в конкурсе Нашей Газеты и получите пригласительный билет на спектакль Татьяны Фроловой в Ла Шо-де-Фоне.|
Participez au concours de Nasha Gazeta et gagnez les places pour le spectacle de Tatiana Frolova à La Chaux-de-Fonds.
Наша Газета уже дважды рассказывала о постановках российского режиссера Татьяны Фроловой, приезжавших в Швейцарию. В 2010 году на сцене лозаннского театра Vidy шел спектакль «Персональная война», о войне в Чечне, а в 2013-м в женевском Le Poche показали «Я есть», о проблемах сохранения исторической памяти. Кому интересно, вернутся к этим публикациям, а мы лишь вкратце напомним основное.
Как и в прошлые разы, артисты театра КнАМ во главе с Татьяной Фроловой приедут в Швейцарию из Франции – последние месяцы они находились в Национальном центре драматического искусства в Безансоне, взявшего на себя роль их менеджера. Время провели с пользой – в частности, осуществили перевод спектакля на французский вместе с Блёен Исамбард (показ будет сопровождаться супратитрами). Важно отметить, что Блёен Исамбард - не просто профессиональная французская переводчица, но училась в МГУ, была правозащитницей в Чечне и настолько влюбилась в театр, с которым сотрудничает уже 10 лет, что сняла о нем документальный фильм «KnAN sur Amour», удачно использовав игру слов – название реки и просто любовь. В том, что театр этот основан и держится на любви, нет никакого сомнения.
Говоря о своих спектаклях в целом, Татьяна Фролова определяет их, как месседжи человеку о человеке, разрушающие стереотипы. Спектакль «Счастье», который через неделю смогут посмотреть швейцарские зрители, - не исключение, в нем, по словам режиссера, «сплетены голоса около 30 людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, рассуждающих о своей жизни». Но не только голоса. Как и в других постановках КнАМ, «Счастье» - это смешение всех средств современного искусства: видео, фото, действия, энергии, цвета, шумов, идей, объектов, слов…
В новой постановке Татьяна Фролова задается вопросом, касающимся каждого из нас и приобретшим особое звучание в период пандемии коронавируса, когда многие вынужденно оказались наедине с самими собой и получили возможность остановиться, оглянуться и пофилософствовать. Так есть ли на самом деле счастье, или оно – иллюзия, призрачная жар-птица, за которой мы все гонимся, тщетно пытаясь поймать ее за хвост? Можно ли говорить об особом «счастье по-русски»? Можно ли быть счастливым, когда окружающие несчастливы?
Документальный театр, рассказы реальных людей, откликнувшихся на предложение Татьяны Фроловой рассказать о сокровенном, имеет и классическую литературную базу – «Фауста» Гете, с его вечной проблемой приобретения власти (читай – материальных ценностей) ценой потери души.
Если эти вопросы близки вам, а добраться до Ла Шо-де-Фона проще, чем до Комсомольска-на-Амуре, то 12 и 13 ноября вы сможете вновь о них задуматься вместе с пятью российскими артистами, побывав на спектакле в Центре сценического искусства Невшателя, а может, и найти неожиданные ответы. Заказать билеты проще всего здесь, а мы будем ждать ваших откликов!
А пока - конкурс! Тексты какого автора послужили литературной основой спектакля КнАМ "Персональная война"? Первые три читателя, правильно ответившие на вопрос, получат пригласительные билеты на спектакль в Ла Шо-де-Фоне.
Хочу шале! Любой ценой«Домик в горах» - такова вполне конкретная мечта городских жителей после пандемии коронавируса. Некоторым удается ее реализовать. Но не всем.
Будущее иностранных студентов в ШвейцарииФедеральный совет вынес на обсуждение законопроект, который позволит гражданам третьих стран, получившим степень магистра или доктора наук в швейцарском университете по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии без лишних формальностей с целью трудоустройства.
Швейцарский сертификат для переболевших и туристовДействительный только на территории страны "санитарный паспорт", неделя вакцинации, стоимость бустерных прививок и тестов – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Добавить комментарий