Наша Газета уже не раз имела приятные поводы рассказывать вам о Фредерике Пажаке – в последний раз в связи с присуждением ему главной литературной премии Швейцарии. Так что наши постоянные читатели знают, что особенность его творчества – в сочетании текстов и изображений. Этот же принцип он применил, продумывая концепцию текущей выставки в Музее Йениш, открытом в 1897 году в Веве благодаря пожертвованию Фанни Йениш (1801-1881), вдовы сенатора из Гамбурга, которая хотела таким образом отблагодарить город, где она провела чудесное время со своим мужем. Разница в том, что на этот раз речь идет о рисунках не самого Пажака, а целого ряда других, не менее известных, скажем так, художников: 250 работ на бумаге 80 мастеров от Ренессанса до наших дней, от Рембрандта, Гойи и Делакруа до Джакометти, Кики Смит и Энди Уорхола. Сколько авторов, столько и стилей, столько и способов самовыражения, словно в подтверждение афоризма Оскара Уальда: «Каждый портрет, написанный с душой, становится портретом не модели, но художника».

Обычно каталог выставки приобретаешь, покидая ее. Но в данном случае мы советуем вам, по возможности и при условии владения французским языком, сделать наоборот – поверьте, визит в Музей Йениш будет более полноценным. Дело в том, что каталог этой выставки не похож не каталог, это – книга, выпущенная лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc, много лет сотрудничающим с Фредериком Пажаком. В ней представлены не только все 250 великолепных творений – а как здорово иметь их под рукой и вновь и вновь наслаждаться, перелистывая плотные страницы! – но и сопроводительный текст Пажака. Текст этот прекрасен, на наш взгляд, прежде всего тем, что написан не искусствоведом и без всяких претензий на «науковость», при этом легкость изложения здесь вовсе не синоним поверхностности, она приближает читателя к героям повествования, создает у него ощущение полного погружения в контекст и вызывает непреодолимое желание бросить все и бежать смотреть – но уже не «просто так», а со смыслом, обращая внимание на детали, которые могли бы остаться незамеченными.

Начинается сорокастраничное экспозе в свойственной Пажаку манере – с анекдота, рассказанного ему швейцарским художником Эдмоном Киншем: «Стараясь написать автопортрет, по мере продвижения в работе я с ужасом обнаружил, что на полотне возникает лицо моей матери, и немедленно прервал это занятие». О, как бы прокомментировал это признание опытный психолог!

Изображая других, мы изображаем себя, а создавая собственный портрет, создаем портрет кого-то другого, утверждает Фредерик Пажак, прослеживая историю этого жанра от самых его истоков до наших дней и перемежая анализ конкретных работ с размышлениями, основанными на жизненном опыте, и личных наблюдениях.

Что для человека его лицо – данный природой фасад, с которым свыкаешься и который «донашиваешь», если, конечно, не приключается несчастный случай или пластическая хирургия? Почему Луи Арагон в конце жизни появлялся на людях в маске? Думали ли древние египтяне, что молодым и красивым скорее светит приятная загробная жизнь, чем можно объяснить «возраст» изображенных на так называемых фаюмских погребальных портретах? Можно ли считать Веласкеса первым противником фотошопа, а Гойю – предвестником импрессионизма? Почему Джакометти говорил, что каждый портрет – это неудача, а Фрэнсис Бэкон мог писать портреты только тех людей, кого любил?

Ответы на эти и многие другие неожиданные, но очень интересные вопросы вы найдете в тексте Фредерика Пажака и, конечно, на выставке. Кстати, обратите внимание на портрет «Играющего ребенка» работы почти забытого сейчас Николая Андреевича Кошелева (1840-1918), а также на непривычный портрет Льва Толстого и более узнаваемый – Максима Горького кисти Теофила Александра Стейнлина (1859/1923). Этот родившийся в Лозанне художник в 1883 году обосновался на Монмартре, где сдружился, в частности, с Тулуз-Лотреком и Феликсом Валлотоном и прославился прежде всего своими сатирическими рисунками и афишами с кошками. Убежденный пацифист, он занял активную позицию в деле капитана Дрейфуса, обличая откровенный антисемитизм, и выступал против мобилизации в начале Первой мировой войны.

От редакции: Выставка продлится до 5 сентября 2021 года, всю практическую информацию вы найдете здесь.