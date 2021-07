Frédéric PAJAK : PORTRAIT, AUTOPORTRAIT Catalogue d’exposition. Editions Noir sur Blanc, 2021

Frédéric PAJAK : PORTRAIT, AUTOPORTRAIT Catalogue d’exposition. Editions Noir sur Blanc, 2021

«Tout portrait qu’on peint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l’artiste», relève Oscar Wilde. En dessinant l’autre, on se dessine soi-même ; en se portraiturant, on fait le portrait de quelqu’un d’autre. Une mise en abîme qui remonte aux origines de l’art et qui, de nos jours, n’a rien perdu de son mystère.

Après le succès, en 2018, de l’exposition consacrée à la confrontation du dessin politique et du dessin poétique, le Musée Jenisch à Vevey (Suisse), accueillera l’exposition Portrait, autoportrait, conçue par Frédéric PAJAK du 29 mai au 5 septembre 2021.

En rassemblant près de 250 œuvres sur papier de 80 artistes de la Renaissance à nos jours, l’exposition « Portrait, autoportrait », mêlant réalisme et expressionnisme, élégance et gravité, figuration et transfiguration, questionne les jeux et enjeux de l’un des arts les plus anciens et les plus énigmatiques de tous, celui de la représentation de l’homme par lui- même. Un texte conséquent, retraçant les étapes de l’histoire du portrait et de l’autoportrait, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, accompagne cette publication. Rembrandt, Goya, Delacroix côtoient Giacometti, Kiki Smith, Andy Warhol.

Frédéric Pajak est né à Suresnes le 10 décembre 1955. Écrivain, dessinateur, réalisateur et éditeur de nationalité franco-suisse, il a été également fondateur et rédacteur en chef de divers journaux et revues, dont Barbarie, L’Éternité hebdomadaire, Voir, L’Imbécile de Paris, 9 semaines.