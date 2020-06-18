Автор: Лейла Бабаева, Базель, 18. 06. 2020. Просмотров: 92
Наша Газета рассказывала о музее Тэнгли, посвященном творчеству швейцарского скульптора Жана Тэнгли (1925 – 1991), яркого представителя кинетического искусства, создателя фантастических машин и конструкций. Здание построено по проекту знаменитого архитектора Марио Ботта, проходящие здесь выставки охватывают широкий спектр тем.
Экспозиция «Amuse-bouche. Le Goût de l’art» (франц.: «Закуска. Вкус искусства») - третья в серии тематических выставок, посвященных чувствам человека, после «Belle Haleine » (Прекрасное дыхание, 2015) и «Prière de toucher» (Просьба потрогать, 2016). Чувства играют важную роль в восприятии произведений искусства, так как, постигая глубину очередного шедевра, мы задействуем зрение, слух и т.д. На выставке «Закуска. Вкус искусства» представлены творения более сорока художников разных стран от эпохи барокко до наших дней.
Пять разделов экспозиции посвящены разным вкусам: сладкому, горькому, соленому, кислому и умами, ощущение которого создается глутаматом натрия и отдельными аминокислотами. Названия этих вкусов часто используются в языке: «сладкий голос», «с кислой миной», «горькое разочарование» и т.д. Выставка включает также раздел «Вкус иностранного», посвященный еде и миграции. Вспомнив о том, что, начиная с XVI века, в меню европейцев стали появляться такие продукты, как картофель, томаты, сахар и какао, еду тоже можно назвать мигрантом.
Аспекты иммиграции, ассимиляции, изменений и слияния разных культур постарался отразить в своем произведении Sufferhead Original живущий в Берлине нигерийский художник Емека Огбох, выставив бутылку пива и стакан с пенным напитком. Для каждой экспозиции Огбох варит пиво Sufferhead из разных ингредиентов, при этом неизменным остается вопрос художника «Кто боится черного?» Похоже, у гурманов заранее готов ответ – никто.
Автор из Базеля Александра Майер предлагает вниманию посетителей кусок сливочного масла, содержащего не только молоко животного происхождения, но и женское молоко. Масло расположено на охлаждающей подставке и является приглашением поразмышлять над вкусом молока и смыслом кормления грудью, после которого малыш чувствует сытость и спокойствие, но порой может вырвать или мучиться от скопления газов в кишечнике.
Произведение швейцарской художницы Клаудии Фогель Tastescape напоминает небольшую лабораторию: на полках расставлена стеклянная посуда, перегонный куб, разложены инструменты. В рамках выставки Клаудия Фогель будет производить прозрачные напитки из растений и фруктов и предлагать посетителям их попробовать, постигая ее творения благодаря чувству вкуса.
Выставка продлится до 26 июля по адресу: ул. Paul Sacher-Anlage 2, Базель. Экскурсии с дегустациями пройдут 20, 21, 24, 27 и 28 июня. Подробности по телефону: +41 61 681 93 20.
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