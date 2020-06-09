По просьбе читателя Нашей Газеты Löwe Wadim рассказываем о случаях, имевших место в Швейцарии и напоминающих историю задержания Джорджа Флойда. К сожалению, в Конфедерации тема расизма со стороны органов охраны порядка актуальна уже много лет, страну не раз подвергали критике за то, что у жертв полицейского произвола мало шансов добиться справедливости. Начнем с предыстории.

В США

25 мая 2020 года 46-летнего Джорджа Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских надавил ему коленом на шею, не обращая внимания на его протесты. Флойд скончался, лежа на асфальте, в официальном заключении причина смерти сформулирована так: «кардиопульмональный шок, осложненный действиями полиции по усмирению, ограничением подвижности и сдавливанием шеи». Врачи отметили, что смерть следует рассматривать как насильственную, такой же вывод сделала и независимая судмедэкспертиза, которую провели ранее по просьбе родственников жертвы. После гибели Джорджа Флойда в разных городах США начались демонстрации и погромы.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не допустить в стране анархии, стражам порядка Миннеаполиса запретили применять удушающие приемы. По информации газеты "Московский Комсомолец", представители русскоязычной общины в Нью-Йорке закупают оружие, готовясь защищать свою собственность от мародеров.

В мире

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выражая реакцию Евросоюза на смерть Флойда, заявил, что речь идет о злоупотреблении полномочиями, указав на необходимость бороться с этим явлением в США и других государствах. Возмущение, которое американцы выражают в социальных сетях по поводу действий полиции, охватило жителей разных континентов: 6-7 июня в Канаде, Японии, Великобритании, Франции, Дании, Италии, Испании и многих других странах прошли демонстрации против расизма и насилия со стороны стражей порядка. Демонстранты становились на колени, изображая сцены удушья. На кусках картона, которые они клали перед собой, можно было прочесть фразы: «Остановите полицейских-убийц», «Нет правосудия – нет мира» и т.д.

В Швейцарии

В Конфедерации 5 июня вышли на улицы жители Биля, 6 июня – жители Базеля, Берна, Цюриха и Невшателя, 7 июня около двух тысяч человек прошли по Лозанне, скандируя «Жизни черных важны» и «Я не могу дышать» (эту фразу Джордж Флойд произнес при задержании). Демонстранты несли транспаранты с надписями на французском и английском языках: «Мой цвет – не угроза», «Если вы не антирасист, то вы – соучастник», «Швейцарская полиция убивает», «Пока мы дышим, мы – боремся» и т.д.

Перед зданием окружного суда Лозанны демонстранты опустились каждый на одно колено и, подняв над головой кулак, молча оставались в этой позе 8 минут и 46 секунд – столько длилась агония Джоджа Флойда. Несмотря на то, что разрешение на проведение этой демонстрации получено не было, стражи порядка воздержались от вмешательства. Представитель полиции Лозанны отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что при таком количестве участников вмешательство не принесло бы желаемых результатов. Собрание прошло без эксцессов, за исключением нескольких граффити, оставленных демонстрантами на автомобилях и стенах полицейского участка.

Действия швейцарской полиции

Многие из тех, кто обращался к полицейским Конфедерации за помощью, вспомнят их вежливость и готовность решить возникшую проблему, но и среди правоохранителей есть те, кто порой превышают полномочия. Приведем несколько примеров.

В марте 2018 года нигериец Майк Бен Питер скончался в Лозанне после полицейской проверки. Стражи порядка в течение шести минут удерживали его, придавив к земле, на следующий день он умер в больнице от сердечного приступа. Уголовное расследование действий полицейских продолжается до сих пор. По информации RTS, во рту Майка были найдены упакованные дозы кокаина, стражи порядка предполагали, что он умер от передозировки, однако судмедэкспертиза показала отсутствие наркотика в крови жертвы. Через несколько дней после смерти Майка 500 человек вышли на демонстрацию против полицейского насилия, скандируя «Нам нужен мир» и «Кто убил Майка?».

28 октября 2016 года лозаннские полицейские избили выходца из Кабо-Верде, остановив его для проверки документов, когда он совершал вечернюю пробежку. Позднее они оказались в суде за проявление расизма, превышение полномочий и нанесение телесных повреждений. В октябре 2009 года в Цюрихе прошел судебный процесс по делу полицейских, избивших кенийца. Правоохранители попросили его предъявить документы, в ответ кениец начал протестовать, возмущаясь тем, что среди пассажиров трамвая выбрали именно его. Стражи порядка вывели его из трамвая и избили дубинками так, что повредили ему один из поясничных позвонков. Список таких случаев можно продолжать, но лучше перейти к общей картине.

Мнение экспертов



По данным правозащитной ассоциации Humanrights.ch, у жертв расовой предвзятости со стороны швейцарской полиции мало шансов добиться справедливости, так как в Конфедерации нет специального органа, который мог бы беспристрастно рассматривать жалобы. С 2002 года Швейцарию регулярно критикуют различные международные организации, указывая на отсутствие мер, гарантирующих независимость расследований неадекватных действий сотрудников полиции, включая чрезмерное применение силы и предвзятое отношение к представителям расовых меньшинств. Оценку поведения правоохранителей затрудняет и то, что полиция не ведет систематического учета жалоб на действия ее сотрудников и не публикует данные в этой области, а кантоны не передают такие сведения в Федеральную службу статистики (OFS). Что касается законодательства, то чрезмерное применение силы полицейскими подпадает под действие статьи 312 «Превышение полномочий» Уголовного кодекса. Эта статья, которая применяется ко всем госслужащим, предполагает лишение свободы на срок до пяти лет или штраф. При этом правоохранители крайне редко оказываются в суде за нанесение телесных повреждений, тогда как, например, в 2017 году были вынесены приговоры 85% граждан, обвиняемых в применении насилия к должностным лицам.

По словам профессора уголовного права Цюрихского университета Марка Томмена, такая разница объясняется тем, что многие граждане пишут жалобы, ошибочно полагая, что полицейские превысили полномочия. Со своей стороны, независимый эксперт Фредерик Майяр, консультирующий разные отделения швейцарской полиции, отметил, что приблизительно в 20% случаев правоохранители проверяют документы у выходцев из Африки, внешность которых не соответствует приметам разыскиваемых. Чаще других совершают ошибки молодые сотрудники, порой они «хотят подраться или изобразить из себя шерифов». Профессор факультета общественных и политических наук Лозаннского университета Николя Бансель рассказал, что некоторые ошибки при задержаниях представителей расовых меньшинств можно объяснить тем, что в торговле определенными наркотиками задействовано много выходцев из конкретных регионов: кокаином часто торгуют африканцы, героином – уроженцы стран Балканского полуострова. Глава судебной полиции Невшателя Оливье Генья подчеркнул, что цвет кожи не должен быть определяющим фактором, однако реалии торговли наркотиками таковы, что не стоит гулять в темное время по «горячим кварталам», если вы – молоды, и у вас темная кожа.

По мнению экспертов, трагическая смерть Джорджа Флойда вынудила многих людей «проснуться» и переосмыслить устройство сегодняшнего общества. Повлияет ли настроение граждан на решения, принимаемые на высшем политическом уровне?