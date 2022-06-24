Пикассо и Эль Греко: диалог сквозь столетия |Picasso et El Greco: un dialogue à travers les siècles

Негласное звание швейцарской выставки года, без преувеличения, можно отдать экспозиции «Пикассо-Эль Греко», на подготовку которой Базельскому музею понадобилось около десяти лет. Как отметил директор музея Йозеф Хельфенштайн на открытии выставки, «мы встали на колени, мы умоляли» некоторые музеи предоставить полотна. Всего на выставке представлены 74 работы, одиннадцать из которых взяты из коллекции самого Кунстмузеума. Объединяет все эти картины одно: они приглашают нас стать свидетелями одного из самых увлекательных диалогов в истории искусства.