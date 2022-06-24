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пятница, 24 июня 2022 года   

Пикассо и Эль Греко: диалог сквозь столетия|Picasso et El Greco: un dialogue à travers les siècles

Автор: Заррина Салимова, Базель, 24. 06. 2022.

Бюст женщины или моряка (Этюд для «Авиньонских девиц»). Пабло Пикассо, 1907 г. Musée national Picasso, Paris, © Succession Picasso / ProLitteris, Zurich; Дева Мария. Эль Греко, ок .1590. Strasbourg, Musée des Beaux-Arts

До 25 сентября в Базельском художественном музее проходит выставка работ двух испанских художников, которых многое связывало - несмотря на временную дистанцию длиной более трех сотен лет.

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Jusqu’au 25 septembre, le musée d’art de Bâle accueille une exposition d’œuvres de deux artistes espagnols qui, malgré une distance de plus de trois cents ans, ont eu beaucoup en commun.

Негласное звание швейцарской выставки года, без преувеличения, можно отдать экспозиции «Пикассо-Эль Греко», на подготовку которой Базельскому музею понадобилось около десяти лет. Как отметил директор музея Йозеф Хельфенштайн на открытии выставки, «мы встали на колени, мы умоляли» некоторые музеи предоставить полотна. Всего на выставке представлены 74 работы, одиннадцать из которых взяты из коллекции самого Кунстмузеума. Объединяет все эти картины одно: они приглашают нас стать свидетелями одного из самых увлекательных диалогов в истории искусства.

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