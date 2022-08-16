Дэвид Хокни, отметивший в июле этого года 85-летний юбилей, считается одним из самых влиятельных и дорогих современных художников. Четыре года назад его работа 1972 года «Бассейн с двумя фигурами» ушла на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 90 миллионов долларов, став самым дорогостоящим проданным на аукционе произведением живущего художника. Хокни удерживал рекорд до мая 2019 года, уступив эту честь Джеффу Кунсу. В швейцарских музеях полотна Дэвида Хокни увидишь не так часто, поэтому ценителям его творчества не стоит пропускать его первую швейцарскую ретроспективу.

Будучи студентом Королевского колледжа искусств в Лондоне, Дэвид Хокни прикрепил к своей кровати записку со словами: «Вставай и работай усердно». Следование этому девизу в сочетании с талантом привело к успеху. Он ворвался на британскую арт-сцену в начале 1960-х годов как представитель молодого и радикального поколения художников, которые разрабатывали новый визуальный язык. Как отмечает в предисловии к каталогу выставки директор галереи Тейт (в сотрудничестве с которой ретроспектива стала возможной) Мария Балшоу, Хокни, выросший во времена жесткой послевоенной экономии, создал уникальный стиль, «интенсивно исследуя свою личность и окружающую среду в новаторских образах, сочетающих цитаты из истории искусства, литературы и современной культуры».

На ретроспективе в Люцерне представлены около 120 творений Дэвида Хокни, включая живопись, рисунки, гравюры и цифровые работы с 1954 года по настоящее время. Экспозиция выстроена вокруг «станций», каждая из которых представляет собой важную веху в эволюции стиля художника. Немаловажную роль в его творчестве играет, например, особая перспектива. Художник запечатлевает мебель, террасы, столовые и гостиные так, как будто он не двигает головой и смотрит на все краешком глаза. Действительно, мы редко воспринимаем окружающее под прямым углом с устойчивыми горизонталями и фиксированными вертикалями. Когда мы фокусируемся на каком-либо предмете, то в то же время видим тени, стулья на другом конце стола, спящую в кресле кошку и торшер в противоположном углу комнаты. На работах Хокни черты лица, узоры на обоях и цветы в вазах изображены не совсем по правилам, так как он выступает против центральной перспективы. Так, рисуя стул, он помещает точку схода линий перед объектом, а не после него.

Настоящая слава пришла к Хокни в Лос-Анджелесе в 1960-х годах, когда он создал серию картин с бассейнами. Художника особенно интересовало то, как запечатлеть на полотне воду – нужного ему эффекта он добился с помощью «танцующих» линий, передающих игру света на поверхности воды. Солнечный мегаполис на берегу Тихого океана очаровал его. Ему нравились широкие бульвары, геометрические здания, высокие пальмы у обочин дороги, поливальные машины в садах, словом, жизнь в современном большом городе. В Лос-Анджелесе, в отличие от Лондона, художник также смог больше не скрывать свою гомосексуальность: мужская обнаженная натура стала одним из центральным мотивов в его картинах.

В 1970-х годах Хокни создал несколько двойных портретов в натуральную величину. Он изображал знакомых ему людей в их домах, где они позировали для него. Хокни также работал по фотографиям, чтобы сократить долгие часы позирования. Его стиль одновременно реалистичен и сильно упрощен. На одном из таких портретов изображены его друзья – дизайнер текстиля Селия Биртвелл и ее супруг, модельер Осси Кларк. Пара позирует в спальне их квартиры в Ноттингхилле в Западном Лондоне. Селия и Осси смотрят прямо на художника. Тот факт, что она стоит, а он сидит, считается довольно нетрадиционной композицией. По словам Селии Биртвелл, которая на протяжении многих лет была моделью для Хокни, художник не смог правильно воспроизвести босые ноги Осси, поэтому спрятал его пальцы в пушистом ковре. Сам ковер, расклешенные брюки, телефон и торшер с бахромой типичны для 1970-х годов. Слева на заднем плане внимательный зритель заметит рисунок из серии Хокни.

Не менее примечателен и портрет родителей художника – Лоры и Кеннета Хокни. Художник дважды тщетно пытался их написать, но остался недоволен результатами. Поскольку родители были разочарованы тем, что так долго позировали напрасно, Хокни нарисовал третий вариант, который он, наконец, посчитал правильным. По словам сестры Хокни Маргарет, родители также гордились своим двойным портретом. Мать смотрит прямо на зрителя, а отец поглощен чтением книги по искусству и будто бы не замечает художника. На полке – английское издание «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и книга с работами французского живописца Жана Симеона Шардена. В зеркале рядом с букетом цветов отражается висящая на противоположной стене репродукция работы Пьеро делла Франческа. Хотел ли Дэвид Хокни с помощью всех этих деталей показать, что он происходит из семьи, активно интересующейся искусством?

В одном из последних залов выставлена монументальная работа «Большие деревья у воды». В течение нескольких недель художник ездил между студией и лесом, работая одновременно над несколькими фрагментами полотна. Чтобы сохранить общую композицию, Дэвид Хокни компоновал изображения на компьютере. В результате получилась гигантская картина, состоящая из 50 видов весеннего Йоркшира и имеющая в длину 12 метров. Другую стену занимает еще один монументальный пейзаж с тропинкой, вьющейся между деревьев с разноцветными листьями, ветвями и стволами. Обязательно присядьте отдохнуть на скамейке в центре зала между этими двумя картинами, всмотритесь в пейзаж и попытайтесь мысленно прогуляться по этому сказочному лесу и услышать шелест листьев на ветру.

Творчество Дэвида Хокни не стоит на месте. Он постоянно пробует новые стили и бросает вызов нашим зрительским привычкам, экспериментируя с живописью, рисунком, гравюрой, акварелью, фотографией, а также используя технические средства, в том числе факсимильный аппарат и компьютерные программы. Так, на восьмом десятке лет художник освоил приложение Brushes. Его более поздние рисунки, написанные на iPad, представлены на выставке в виде видеоанимации.

У стиля Дэвида Хокни есть одна примечательная особенность: его картины несут в себе невероятный заряд радости, а это редкое качество для современного искусства. После посещения, например, проходящей сейчас в Венеции Биеннале остаются отчетливое ощущения грусти и предчувствие чего-то нехорошего. Тогда как выставку Хокни покидаешь с чувством, что все, в конце концов, будет хорошо. Сам художник однажды сказал, что стоит только приглядеться, чтобы понять, как невероятно прекрасен мир, в котором мы живем. Если на фоне происходящих сейчас печальных событий вы забыли, как можно видеть прекрасное вокруг, то попробуйте взглянуть на мир глазами Хокни – у не теряющего оптимизма художника есть чему поучиться.

От редакции: Выставка «David Hockney – Moving Focus» продлится в Люцернском художественном музее до 30 октября. Всю практическую информацию можно найти на сайте kunstmuseumluzern.ch.