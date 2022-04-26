Автор: Заррина Салимова, Берн-Венеция, 26. 04. 2022.
23 апреля открылась 59-я Венецианская биеннале современного искусства. Швейцарский павильон был оформлен художницей Латифой Эшакш в сотрудничестве с композитором Александром Бабелем и куратором Франческо Стокки.|
La 59e Biennale d’art contemporain s’est ouverte le 23 avril à Venise. Le pavillon suisse a été conçu par l’artiste Latifa Echakhch en collaboration avec le compositeur Alexandre Babel et et le commissaire d’exposition Francesco Stocchi.
После вызванного пандемией двухлетнего перерыва Венецианская биеннале должна была бы стать символом культурного возрождения. Ведь именно культура оказалась одной из наиболее пострадавших от антиковидных ограничений сфер – достаточно вспомнить об остававшихся месяцами закрытыми музеях, выставочных центрах, театрах и концертных залах. Однако биеннале открылась в разгар войны в Украине, и это, конечно, не могло не повлиять на настроения организаторов и самих художников и на восприятие зрителями работ, которые в сложившемся контексте обрастают новыми смыслами.
Оформлением швейцарского павильона, находящегося в созданном в 1951 году Бруно Джакометти здании, занималась родившаяся в Марокко и работающая в Веве художница Латифа Эшакш. Вместе с женевским перкуссионистом и композитором Александром Бабелем и итальянским куратором Франческо Стокки она создала инсталляцию «Концерт», приглашая посетителей совершить путешествие против часовой стрелки. Пространство павильона занимают огромные скульптуры, причем в каждой из комнат царит своя атмосфера: время словно идет вспять, двигаясь от дневного света к сумеркам предыдущего дня, темнота нарастает, а скульптуры постепенно погружаются во мрак. Огромные деревянные фигуры распадаются на части, съеденные огнем, пока, в конце концов, от них не остается лишь куча пепла.
Художница вызывает в памяти ритуальные костры, присущие многим культурам, например, соломенные куклы, сжигаемые во время дня летнего солнцестояния, чтобы отогнать демонов и болезни. В Швейцарии что-то подобное происходит на цюрихской площади Sechseläutenplatz во время праздника в честь окончания зимы. Таким образом, в неумолимом колесе времени огонь представляет собой одновременно начало и конец. В этих работах несложно увидеть отсылку к круговороту жизни: Латифа Эшакш затрагивает фундаментальную и глубоко человеческую тему рождения, кульминации и быстротечности всего сущего. Проход по комнатам можно сравнить с катарсисом, и, в целом, те, кто ищет тишины среди суеты, найдут ее в швейцарском павильоне.
Любопытно, что большинство материалов, из которых создавалась инсталляция, были переработаны из того, что использовалось в предыдущих биеннале, то есть сырье также является частью концепции круговорота вещей и их трансформации. Инсталляция сопровождается музыкально-световыми эффектами и воздействует на все органы чувств. «Мы бы хотели, чтобы публика покидала выставку с тем же чувством, с каким она покидает концерт», - пояснила художница свою задумку, имея в виду то послевкусие, которое остается после прослушивания музыки. «Разве искусство, как и музыка, не начинает существовать только тогда, когда наступает тишина и пустота?», - задается вопросом Латифа Эшакш.
В двух шагах от швейцарского находится российский павильон, остающийся – по очевидным причинам – закрытым. В контексте войны в Украине особое внимание гостей биеннале приковано у украинскому участнику Павло Маркову. Его работа «Фонтан истощения» была создана в 1995 году и задумана как парадоксальный символ жизни: одна река впадает в другую, но обе истощаются и пересыхают. В последнее время арт-объект стал символом глобального истощения культуры, экономики и политики.
Не менее интересен и армянский павильон, в котором художник Андрюс Арутюнян исследует понятие «гариб», означающее чувство принадлежности и отчужденности. Музыкальная партитура, усеянная голосами неслышимых, исчезнувших и радикальных, – это невозможно описать, лучше услышать самому! Азербайджан представил проект «Рожденные любить» – это работы, созданные семью современными художницами во время пандемии. Карантин перекроил территорию искусства, а вирус создал свою реалистическую мифологию о том, что болезнь и смерть могут прийти внезапно и изменить ход нашей жизни. Тбилисский дуэт художников Мариам Натрошвили и Дету Джинчарадзе создал иммерсивную масштабную видеоинсталляцию, в которой последовательность проекций не предопределена. Это пазл, составленный из изображений реальных мест. Обстановка напоминает заброшенную видеоигру, где не видно ни одного человека. Остались только следы, необратимые ошибки и раны на земле. Эта поэтическая работа использует язык нового сюрреализма технологической эпохи, чтобы рассказать о вечном – конце и начале.
Павильон Казахстана превращен в полномасштабный исследовательский центр, основанный на идеях художника, изобретателя, писателя и «городского сумасшедшего» Сергея Калмыкова, который умер в полной безвестности в Алматы в 1967 году, но вдохновил несколько поколений современных художников.
В общей сложности в рамках биеннале, которая продлится до 27 ноября, около 80 национальных павильонов предложат любителям искусства необычные художественные проекты. Кроме того, в Джардини и Арсенале проходит выставка «Il latte dei sogni/The milk of dreams», которая посвящена изображению тел и их метаморфозам и на которой представлены работы трех швейцарских художниц: Элен Смит, Софи Таубер-Арп и Мириам Кан.
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