История создания нынешней постановки одной из самых известных опер мирового репертуара интересна сама по себе. Дело в том, что легендарный швейцарский режиссер Кристоф Марталер, о котором Наша Газета уже имела повод рассказывать, вместе со своим постоянным соавтором художницей Анной Фиброк приступили к сочинению этого спектакля еще до пандемии коронавируса, но из-за санитарных ограничений опера так и не попала на большую сцену, оставшись лишь в высококачественной записи. Ближе к концу сезона 2022/2023 ее решили возродить и теперь, вероятно, будут исполнять если не регулярно, то хотя бы время от времени: глупо было бы не воспользоваться такой возможностью, учитывая звездный состав постановочной группы, популярность произведения у публики и наличие исполнителей основных партий.



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Не менее интересна история взаимоотношений главного театрального гения и одновременношвейцарской сцены с главным же театром страныМарталерсам родом из этих мест и музыкант по образованиюстал ставить в Цюрихской опере лишь ввекепосле того как добился мировой славы и отпраздновал свое пятидесятилетиеДа и сейчас его неизменно провокационныенеполиткорректныенеудобные спектакли появляются в афише Оперного дома не точтобы частогоду он ставил здесь «Распродажу» на музыку ГеоргаФридриха Генделяа в«Путешествие в Реймс» Джоаккино РоссиниИ вот теперькрасивейшая опера Глюкапусть и в трактовке Гектора Берлиозапереписавшего ее для Полины Виардо

Редакция французского композитора предполагает не только пение на его родном языке, но и исполнение партии Орфея меццо-сопрано, так что появление на сцене украинской певицы Ольги Синякиной более чем оправдано. Компанию ей составляют две сопрано – швейцарка Кьяра Скерат в партии Эвридики и француженка Алиса Дюпор-Персье в партии Амура. Помимо трех певиц Марталер включил в спектакль интернациональную актерскую команду – этакие шесть персонажей в вечных поисках, они изображают то адских монстров, то офисных клерков, то услужливых официантов и соединяют сегодняшнюю повседневность с древним греческим мифом. Впрочем, как всегда у Марталера, сюжет про Орфея и Эвридику – скорее повод для критики современности, чем обращение вглубь веков.

Помимо сюжета режиссера, который в своих спектаклях особое внимание всегда уделял музыке, очевидно волнует тема соотношения вокала и речи: почему в некоторых ситуациях мы говорим, а не поем и наоборот. Не забывает он и поиздеваться над классической оперой, отрывки из которой передают друг другу в качестве поздравлений с днем рождения по радио. Мирская жизнь со всеми ее переходами с этажа на этаж и из лифта в лифт (одна из самых впечатляющих деталей сценографии), по Марталеру, настолько скучна, нелепа и невзрачна, что ад кажется куда более интересным местом, и совершенно непонятно, зачем влюбленным выбираться оттуда. Впрочем, любви тут тоже нет: Орфей, скорее, профессионал, который просто хорошо выполняет свою работу, а Эвридика – кукольная дурочка.



В общем, это настолько типичный Марталер и с точки зрения антиклерикального, антибуржуазного, мизантропического взгляда на жизнь, и с точки зрения постановки (рафинированная, выкристаллизованная суета на сцене, множество остроумных технологичных придумок и тотальная бессмысленность происходящего), что этот спектакль можно воспринимать скорее как энциклопедию и сборник фирменных приемов, чем как действительно новое слово в интерпретации одной из самых часто исполняемых опер классического репертуара.

От редакции: у вас есть еще три шанса послушать прекрасную музыку и составить собственное мнение о постановке Кристофа Марталера – 14, 19 и 23 мая. Билеты проще всего заказать здесь.