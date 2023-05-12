Автор: Ника Пархомовская, Цюрих, 12. 05. 2023.
В Цюрихской опере в мае – блок премьерных спектаклей «Орфея и Эвридики» Кристофа Виллибальда Глюка в постановке Кристофа Марталера. Чем именно интересна эта премьера – в рассказе нашего корреспондента.|
Durant le mois de mai l’Opernhaus Zürich présente une première d’«Orphée et Euridice» de C. W. Gluck dans la mise en scène de Christoph Marthaler. Le reportage de notre correspondent.
История создания нынешней постановки одной из самых известных опер мирового репертуара интересна сама по себе. Дело в том, что легендарный швейцарский режиссер Кристоф Марталер, о котором Наша Газета уже имела повод рассказывать, вместе со своим постоянным соавтором художницей Анной Фиброк приступили к сочинению этого спектакля еще до пандемии коронавируса, но из-за санитарных ограничений опера так и не попала на большую сцену, оставшись лишь в высококачественной записи. Ближе к концу сезона 2022/2023 ее решили возродить и теперь, вероятно, будут исполнять если не регулярно, то хотя бы время от времени: глупо было бы не воспользоваться такой возможностью, учитывая звездный состав постановочной группы, популярность произведения у публики и наличие исполнителей основных партий.
Редакция французского композитора предполагает не только пение на его родном языке, но и исполнение партии Орфея меццо-сопрано, так что появление на сцене украинской певицы Ольги Синякиной более чем оправдано. Компанию ей составляют две сопрано – швейцарка Кьяра Скерат в партии Эвридики и француженка Алиса Дюпор-Персье в партии Амура. Помимо трех певиц Марталер включил в спектакль интернациональную актерскую команду – этакие шесть персонажей в вечных поисках, они изображают то адских монстров, то офисных клерков, то услужливых официантов и соединяют сегодняшнюю повседневность с древним греческим мифом. Впрочем, как всегда у Марталера, сюжет про Орфея и Эвридику – скорее повод для критики современности, чем обращение вглубь веков.
Помимо сюжета режиссера, который в своих спектаклях особое внимание всегда уделял музыке, очевидно волнует тема соотношения вокала и речи: почему в некоторых ситуациях мы говорим, а не поем и наоборот. Не забывает он и поиздеваться над классической оперой, отрывки из которой передают друг другу в качестве поздравлений с днем рождения по радио. Мирская жизнь со всеми ее переходами с этажа на этаж и из лифта в лифт (одна из самых впечатляющих деталей сценографии), по Марталеру, настолько скучна, нелепа и невзрачна, что ад кажется куда более интересным местом, и совершенно непонятно, зачем влюбленным выбираться оттуда. Впрочем, любви тут тоже нет: Орфей, скорее, профессионал, который просто хорошо выполняет свою работу, а Эвридика – кукольная дурочка.
В общем, это настолько типичный Марталер и с точки зрения антиклерикального, антибуржуазного, мизантропического взгляда на жизнь, и с точки зрения постановки (рафинированная, выкристаллизованная суета на сцене, множество остроумных технологичных придумок и тотальная бессмысленность происходящего), что этот спектакль можно воспринимать скорее как энциклопедию и сборник фирменных приемов, чем как действительно новое слово в интерпретации одной из самых часто исполняемых опер классического репертуара.
От редакции: у вас есть еще три шанса послушать прекрасную музыку и составить собственное мнение о постановке Кристофа Марталера – 14, 19 и 23 мая. Билеты проще всего заказать здесь.
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