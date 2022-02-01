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вторник, 1 февраля 2022 года   

Кто такая Габриэле Мюнтер?|Qui est Gabriele Münter?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 02. 2022.

Фрагмент портрета Ольги фон Хартманн. Габриэле Мюнтер, ок.1910 Huile sur toile 60,3 x 45 cm Gabriele Münter- und Johannes Eich- ner-Stiftung, Munich © 2021, ProLitteris, Zurich

В Центре Пауля Клее в Берне открылась первая в Швейцарии крупная ретроспектива работ соосновательницы творческого объединения «Синий всадник», одной из главных представительниц немецкого экспрессионизма, а также многолетней спутницы Василия Кандинского.

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Le Zentrum Paul Klee montre la première grande rétrospective en Suisse consacrée aux multiples facettes de l’œuvre de Gabriele Münter, co-fondatrice du groupe Le Cavalier bleu, artiste majeure de l’expressionisme allemand et compagne de longue date de Wassily Kandinsky.

Имя Габриэле Мюнтер на слуху далеко не у всех. Честно признаемся, что перед тем, как посетить выставку в Центре Пауля Клее, мы имели очень скудное представление об этой художнице, о которой сейчас вспоминают, в основном, как о подруге Кандинского. Патриархальное общество устроено таким образом, что успех женщины часто определяется не ее собственными заслугами, а социальным статусом ее партнера. Не стала исключением и Мюнтер, долгое время находившаяся в тени славы русского художника и оказавшаяся практически полностью забытой во второй половине 20 века. Эту историческую несправедливость решила исправить куратор Фабьенн Эггельхофер, подготовившая ретроспективу работ Габриэле Мюнтер. Выставка охватывает различные этапы ее творчества – от ранних фотографий до поздних импрессионистских набросков маслом, включая экспрессионистские картины, гравюры и рисунки. В профессиональном мире, где в то время доминировали мужчины, Мюнтер за шесть десятилетий создала множество разнообразных работ, выработав собственный художественный язык.

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