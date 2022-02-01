Кто такая Габриэле Мюнтер? |Qui est Gabriele Münter?

Имя Габриэле Мюнтер на слуху далеко не у всех. Честно признаемся, что перед тем, как посетить выставку в Центре Пауля Клее, мы имели очень скудное представление об этой художнице, о которой сейчас вспоминают, в основном, как о подруге Кандинского. Патриархальное общество устроено таким образом, что успех женщины часто определяется не ее собственными заслугами, а социальным статусом ее партнера. Не стала исключением и Мюнтер, долгое время находившаяся в тени славы русского художника и оказавшаяся практически полностью забытой во второй половине 20 века. Эту историческую несправедливость решила исправить куратор Фабьенн Эггельхофер, подготовившая ретроспективу работ Габриэле Мюнтер. Выставка охватывает различные этапы ее творчества – от ранних фотографий до поздних импрессионистских набросков маслом, включая экспрессионистские картины, гравюры и рисунки. В профессиональном мире, где в то время доминировали мужчины, Мюнтер за шесть десятилетий создала множество разнообразных работ, выработав собственный художественный язык.